Hier findet ihr eine Auswahl an kulinarischen Hotspots in Vorarlberg – vom urigen Gasthaus bis zum High-End-Haubenrestaurant.

Eine große Dichte an Restaurants mit Hauben und Sternen ist in Vorarlberg zuhause: Entdeckt absolute High-End-Lokale und kulinarische Kleinode der Extraklasse, die das Gaumenspiel aufs nächste Level heben. Mit größtem Respekt vor dem, was der Boden hergibt, hingebungsvoller Akribie und ganz viel Herzblut sind großartige Chefs de Cuisine am Werk. Was sie zaubern, müssen sich Feinschmecker:innen auf der Zunge zergehen lassen.

Klare Bergseen, kühle Wälder, Almen mit atemberaubender Aussicht

Die Landschaft Vorarlbergs ist so vielseitig wie das, was vom Arlberg über den Bregenzerwald bis zum Kleinwalsertal auf die Teller kommt. Entdeckt hier unsere besonders schön gelegenen Empfehlungen für Top-Häuser mit Hauben und Sternen – ganz besondere Orte, an denen die Trilogie aus Glücksgefühlen, Gänsehaut und Gaumenfreuden garantiert ist!

Kässpätzle, Käse-Rahmsuppe, Bergkäseknödel

Käse in allen Varianten und Formen kommt in ganz Vorarlberg gerne auf die Wirtshaus-Tische – neben allerlei anderen Kreationen aus zumeist lokalen Produkten, die sich mal bodenständiger, mal innovativer präsentieren: vom Wild aus dem Wald über den Fisch aus dem Bodensee bis zu den Kräutern aus dem eigenen Garten. Immer dabei: höchste Ansprüche und eine große Portion Gastfreundschaft.