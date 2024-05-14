Die schönsten Plätze und Orte in Österreich

Staunen über die atemberaubenden Schöpfungen in Österreichs Natur. Und Bewunderung für die kleinen feinen kulturellen Besonderheiten.

Beeindruckende Naturwunder und versteckte Kulturschätze

Menschen erschaffen erstaunliche kulturelle Wunderwerke, bewirken Meisterleistungen. Aber nichts davon ist vergleichbar mit den atemberaubenden Schöpfungen der Natur. In Österreich gibt es besonders viele dieser echten Naturwunder: Gigantische Granitriesen, tosende Wasserfälle, Schluchten und mäandernde Flussläufe faszinieren ebenso wie Seen im Gebirge und skurrile Baumformationen.

Die Menschen haben zwar nichts davon geschaffen – und doch nehmen die Regionen kulturell, ökologisch und nachhaltig ihre Pflicht besonders ernst, auf all die Naturwunder zu achten, für die das Land bekannt ist. Und natürlich ebenso auf die kleinen feinen Kulturschätze, die wir hier vorstellen. So kommt es übrigens, dass Österreich in echt genauso traumhaft schön ist wie auf den Bildern.