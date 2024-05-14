Kulinarik in Oberösterreich
Echten Genuss erleben: Von der Linzer Torte über regionale Spezialitäten bis zur Sterneküche
Einleitung
Nur aus guten Zutaten lässt sich auch Gutes zubereiten. Deshalb legen die Landwirt:nnen und kreativen Köch:innen aus Oberösterreich auf beste Qualität und kurze Transportwege besonders viel wert. Oberösterreich ist das Land der Biere, des Brotes und des Handwerks. Typisch für Oberösterreich ist es, mit einem regional gebrauten Bier am Wirtshaustisch anzustoßen, gemeinsam auf Kräuterwanderung zu gehen und zum Stanglfisch am Seeufer vom Traunsee einzuladen.
Zwischen dem Mühlviertel und dem Innviertel im Norden, der Donau und dem urbanen Großraum Linz, zwischen den Bergen und Seen im Salzkammergut bis hinauf zu hochalpinen Landschaften – nah dran sein zu dürfen, ist hier ein Versprechen, das sich zu entdecken lohnt.
Vom ältesten Salzbergwerk der Welt bis hin zum Fliegenfischen – die Kulinarik in Oberösterreich könnt ihr nicht nur schmecken, sondern auch erleben. Und das Beste daran ist: Einen Filter brauchen hier weder die Urlaubsbilder noch die Küche. Denn auch beim Kochen setzen Oberösterreichs Köch:innen auf das Echte. Das ist ohnehin so vielfältig, dass es keine Zusätze braucht
Genusstipps in Oberösterreich
Genuss-Erlebnisse in Oberösterreich
Kulinarische Reisen
Erlebt Oberösterreichs kulinarische Vielfalt – von regionalen Gustostückerln bis zu neuen Geschmackserlebnissen.
Original Linzer Torte backen
Backt eure eigene Original Linzer Torte in der Schaubackstube der Konditorei Jindrak – mit Tipps, Rezept, Backdiplom und Torte zum Mitnehmen.
Hoch.Genuss im Mühlviertel
Entdeckt das Mühlviertel von seiner köstlichsten Seite – blickt hinter die Kulissen, kostet Spezialitäten und nehmt den Geschmack der Region mit nach Hause.
Kostbar wie Gold: Produkte aus Oberösterreich
Bio-Kräuter
Magdalena Steinbauer lädt ein, ihre Wild-, Heil- und Gewürzkräuter bei einer Wanderung oder im Urlaub auf dem Mathiasnhof zu erleben.
Früchte
Die Essenz aus der Natur schmeckt ihr in den Fruchtsäften, Weinen und Bränden am Gustergut der Geschwister Wurm in St. Florian.
Bio-Gemüse
Vom Feld bis zum Teller: 130 Sorten Gemüse erntet der Bio-Gemüsehof Voggeneder ganzjährig in Naarn im Machland in Oberösterreich.
Hopfen und Malz
Brauhaus-Chef Helmut Satzinger steht für echtes Handwerk. Die Architektur und das Gebäude in der Braucommune machen das Brauhaus zu einem Ort der Begegnung.
Holzofenbrot
„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach”: Und das seit 600 Jahren an der Zeller Ache im Mondseeland. Die Erlachmühle zählt zu den ältesten Mühlen Österreichs.
Süße Spezialitäten aus Oberösterreich
Zaunerstollen aus Bad Ischl
Die Konditorei Zauner in Bad Ischl im Salzkammergut ist ehemaliger k. u. k. Hoflieferant und Hofzuckerbäcker.
Schaumrollen aus Gmunden
In der Café-Konditorei Grellinger in Gmunden am Traunsee sind die frischen Schaumrollen bei den Gästen beliebt.
Erlebt Originale aus Oberösterreich!
Legendäre Tableware: Philip Rachinger, Spitzenkoch im Mühltalhof im Restaurant OIs und sein Team (abgebildet ist Köchin Sarah Stöffl) werden von der regionalen Tischkultur inspiriert, um ganz spezifische Gerichte für einzelne Teller, Gläser, Schüsseln zu gestalten.
Süße Linzer Torten Revolution: Das 100 Jahre alte Rezept der Original Linzer Torte wird vom Restaurant Rossbarth in Linz süß und salzig neu interpretiert. Für Marco Barth und Sebastian Rossbach sind viele Gerichte von österreichischen Klassikern annähernd perfekt. Daher ist es für sie spannend, mit einem „Linzer Original“ kulinarisch zu spielen.
Kulinarik ist Kunst: Julia Presslauer illustiriert ein Menü mit 5 Gerichten von Sternekoch Lukas Nagl. Er leitet die Küchen des renommierten Restaurants Bootshaus im Hotel Das Traunsee sowie des Wirtshauses Poststube 1327 und der Belétage im Hotel Post am See.