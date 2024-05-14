Köchin mit Schürze „Das Karwendel" stäubt grünes Pulver über eckige Speise auf Keramikteller.
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Kulinarik in Tirol
Genuss am Berg erleben: Vom urigen Herd in der Almhütte zu mutigen Ideen in der Sterneküche

Tirol weiß, wie es geht: Geschickt und über viele Generationen hinweg verbindet das Land Tiroler Spezialitäten mit neuen, ideenreichen Kreationen.

Tiroler Käse, Butter und Speck gehören nicht nur zur Brettljause auf der Alm. Die Küche des Landes setzt auf klare Aromen und Zutaten, die direkt aus der Region kommen – auf Almen und Hütten genauso wie in traditionellen Gasthäusern oder feinen Restaurants. Unterwegs warten Gröstl mit Spiegelei, Kaspressknödel in kräftiger Suppe oder Zillertaler Krapfen auf euch. In kleinen Sennereien, bei Obstbäuer:innen oder in Bäckereien formen Einheimische mit viel Hingabe jene Momente, die ihr als Tiroler Genuss in Erinnerung behaltet.

Dass hier oben erstklassige Lebensmittel entstehen, spürt ihr mit allen Sinnen: Auf Sennalmen erlebt ihr Berggastlichkeit und seht, wie Tiroler Almkäse entsteht. Und im Brennereidorf Stanz verkostet ihr Edelbrände mitten im höchstgelegenen Obstanbaugebiet Europas.

Genusstipps in Tirol

Haubenlokale in Tirol

Tiroler Traditions-Gasthäuser

Die besten Restaurants in Tirol

Die besten Wirtshäuser in Tirol

Tiroler Gerichte

Alte Tiroler Spezialitäten

Genuss-Erlebnisse in Tirol

Wanderungen mit Einkehr

Wandern, ankommen, genießen: Entdeckt Touren, bei denen die Einkehr genauso begeistert wie der Weg – für Sportler:innen, Familien und Genießer:innen.

Wanderungen mit Einkehr

Eng Alm mit Schaukäserei

Das Almdorf mitten im Karwendel: Bereits seit Generationen wird die Eng Alm mit Schaukäserei inmitten von über 2.000 Jahre alten Ahornbäumen bewirtschaftet.

Eng Alm

Genussradtouren mit Bergpanorama

Radfahren und genießen – für alle, die es entspannt mögen. Hier findet ihr leichte, landschaftlich eindrucksvolle Radtouren im Tal.

Genussradtouren

Genussgondel mit Frühstück

In Fiss genießt ihr Tiroler Spezialitäten in der Genussgondel: nur wenige Meter über dem Boden mit atemberaubendem Bergblick.

Genussgondel

Picknick mit Blick auf Innsbruck

In Innsbruck holt ihr auf der Nordkette, dem Hausberg über der Stadt im Restaurant Seegrube euren Picknickrucksack ab. Mit Tiroler Brettljause und Getränk.

Picknick
Edelbrand statt Schnaps

Brennereidorf Stanz

Das Dorf mit seinen 50 Brennereien hat sich auf Edelbrand spezialisiert. In Stanz in Tirol leben rund 650 Einwohner:innen, ca. 150 Haushalte und davon stellen 90 Edelbrände her. 

Mit einer Seehöhe von 1.040 Metern ist es das höchstgelegene Obstanbaugebiet Europas. Die sonnige Lage und die ausgeklügelte Bewässerung sorgen für das Aroma und den Zuckergehalt in den Früchten. Im Gegensatz zu Schnaps wird für Edelbrand nur vollreifes Obst mit hundertprozentigem Fruchtanteil verwendet. So riechen Genießer:innen die Stanzer Zwetschke im Glas und schmecken sie sanft und lang am Gaumen.

Brennereidorf Stanz

Kostbar wie Gold: Produkte aus Tirol

Tiroler Speck

Tiroler Schinkenspeck, Karrespeck oder Bauchspeck – so schmeckt echtes Metzgerhandwerk aus den Kitzbüheler Alpen.

Kitzbüheler Metzgerei Huber

Tiroler Prügeltorte

Im Tiroler Brandenberg wird die Spezialität seit Generationen von den Bauern als Festgebäck zu Familienfesten, wie Hochzeiten oder Taufen, über offenem Feuer gebacken.

Tiroler Prügeltorte

Tiroler Edelbrände

Im Herbst startet in Tirol die Vorbereitung fürs Schnapsbrennen, im Winter wird gebrannt – getrunken werden die Edelbrände das ganze Jahr.

Tiroler Edelbrände

Stanzer Zwetschke

Oberhalb von Landeck, in Stanz-Grins-Pians, reifen die Stanzer Zwetschken. Auf ca. 1.000 m liegt Europas höchstgelegenes Obstanbaugebiet– ausgezeichnet als Genussregion.

Stanzer Zwetschke

Tiroler Edle

Aus der Milch der Grauviehkühe und feinem Kakao entsteht Schokolade, die auf der Zunge zergeht – handwerklich gefertigt und regional erzeugt.

Tiroler Edle

Osttiroler Berglamm

Osttirols Almen sind Sommerplatz für Tausende Schafe. Auf bis zu 3.000 m wachsen sie auf kräuterreichen Wiesen heran – Grundlage für würziges, zartes Berglamm.

Genussregion Osttirol
#eatAUT

Erlebt Originale in Tirol!

Atemberaubender Ge(o)schmack: Die Geologin Hannah Pomella und der Koch Christoph Krabichler erkunden, wie die Erdgeschichte Tirols – von fossilen Böden bis zum alpinen Terroir – Geschmack und Zutaten prägt.

Alpine Essenz: Tirol ist berühmt für seine exquisiten Edelbrände, die eine konzentrierte Essenz reinen Geschmacks sind. Die drei Köch:innen Philipp Stohner, Stefanie Rieser und Viktoria Fahringer kreieren drei One-Bite Gerichte, die von je einer Tiroler Edelbrandsorte inspiriert sind.

Brettl‘, die die Welt bedeuten: Claudia Kogler, bekannt als Die Wilderin, zeigt mit vier kreativen Tiroler Marend-Variationen, dass eine Brettljause weit mehr ist als nur ein Snack", wie man es in anderen Ländern übersetzen würde.

Alpine EssenzBrettl‘, die die Welt bedeuten

Rezepte aus Tirol

Kaspressknödel

Ein Tiroler Klassiker aus den Kössener Küchenschätzen, der Gaumenfreude und einen gut gesättigten Magen verspricht.

Kaspressknödel

Tiroler Knödel

Klein geformte Tiroler Knödel werden gerne in kräftiger, heißer Rindsuppe serviert, größere Exemplare kommen mit warmem Sauerkraut oder Salat auf den Tisch.

Tiroler Knödel

Tiroler Gröstl

Ein Klassiker der Tiroler Küche und einfach zuzubereiten. Wenn ihr mögt, verfeinert ihr das Gericht mit noch etwas Rindfleisch.

Tiroler Gröstl

Tiroler Kiachl

„Kiachl“ sind die Delikatesse aus Tirol. Sie werden süß mit Preiselbeermarmelade oder herzhaft mit Sauerkraut gegessen.

Tiroler Kiachl

Schlutzkrapfen

Die Tiroler Antwort auf die Ravioli. Fein gefüllt, angenehm sättigend und ganz unkompliziert selbst zu machen.

Schlutzkrapfen

Kulinarik-Events

FAQs

Die Tiroler Kochkunst setzt auf vollen Geschmack und regionale Zutaten – auf Almen und Hütten ebenso wie in traditionellen Gasthäusern, feinen Haubenlokalen und Top-Restaurants.

In Tirol duftet es nach Herzhaftem, das seit Generationen gewachsen ist. Typisch sind Tiroler Knödel, Kaspressknödel mit würzigem Bergkäse oder Tiroler Gröstl, eine knusprige Pfannenmischung aus Erdäpfeln und Rindfleisch. Beliebt sind auch Schlutzkrapfen, zarte Teigtaschen mit Topfen und brauner Butter oder knusprig herausgebackene Zillertaler Krapfen. Und wenn ihr es süßer mögt: Kiachl, frisch herausgebacken, mit Preiselbeeren herzhaft mit Kraut. Jedes dieser Gerichte erzählt von alpinem Alltag, von sparsamer Kreativität und dem feinen Gespür für regionale Zutaten.

Wer Tirol wirklich verstehen will, beginnt am besten im Wirtshaus. Dort, wo Holz knarzt, Stimmen leise murmeln und der Duft aus der Küche schon Geschichten erzählt. Aus regionalen Zutaten entstehen Gerichte, die nach Bergwiesen und alter Handwerkskunst schmecken. Gastgeber:innen empfangen euch mit einer Wärme, die fast familiär wirkt. Am Tisch treffen klassische Rezepte auf frische Ideen, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Im Tiroler Wirtshaus spürt ihr, wie eng Landschaft, Menschen und Küche verflochten sind.

Tirol lässt euch tief in seine kulinarische Seele eintauchen – draußen, wo die Berge den Takt vorgeben. Auf stillen Wegen wandert ihr zu bewirtschafteten Almen und kehrt dort ein. Gemütliche Genussradtouren führen euch durch Täler, die plötzlich weite Panoramen öffnen. Mitten im Karwendel wartet die Eng Alm, ein Almdorf mit Tausenden Ahornbäumen. In kleinen Manufakturen entdeckt ihr Handwerk, das man schmeckt, und im Brennereidorf Stanz zeigen euch erfahrene Obstbrenner:innen ihre Traditionen. Zwischendurch schwebt ihr vielleicht in einer Genussgondel über die Landschaft oder breitet ein Picknick über Innsbruck aus.

In Tirol finden kulinarische Events das ganze Jahr statt: das Knödelfest in St. Johann, die höchste Weinverkostung Österreichs am Pitztaler Gletscher und das Seefelder Strudelfest. Ergänzt werden sie durch Highlights wie KITZ Kulinarik in Kitzbühel und die Internationale Käsiade in Hopfgarten – Feste, die Tirols Genusskultur authentisch und vielfältig erlebbar machen.

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