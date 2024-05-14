Kulinarik in Tirol
Genuss am Berg erleben: Vom urigen Herd in der Almhütte zu mutigen Ideen in der Sterneküche
Einleitung
Tiroler Käse, Butter und Speck gehören nicht nur zur Brettljause auf der Alm. Die Küche des Landes setzt auf klare Aromen und Zutaten, die direkt aus der Region kommen – auf Almen und Hütten genauso wie in traditionellen Gasthäusern oder feinen Restaurants. Unterwegs warten Gröstl mit Spiegelei, Kaspressknödel in kräftiger Suppe oder Zillertaler Krapfen auf euch. In kleinen Sennereien, bei Obstbäuer:innen oder in Bäckereien formen Einheimische mit viel Hingabe jene Momente, die ihr als Tiroler Genuss in Erinnerung behaltet.
Dass hier oben erstklassige Lebensmittel entstehen, spürt ihr mit allen Sinnen: Auf Sennalmen erlebt ihr Berggastlichkeit und seht, wie Tiroler Almkäse entsteht. Und im Brennereidorf Stanz verkostet ihr Edelbrände mitten im höchstgelegenen Obstanbaugebiet Europas.
Genusstipps in Tirol
Genuss-Erlebnisse in Tirol
Wanderungen mit Einkehr
Wandern, ankommen, genießen: Entdeckt Touren, bei denen die Einkehr genauso begeistert wie der Weg – für Sportler:innen, Familien und Genießer:innen.
Eng Alm mit Schaukäserei
Das Almdorf mitten im Karwendel: Bereits seit Generationen wird die Eng Alm mit Schaukäserei inmitten von über 2.000 Jahre alten Ahornbäumen bewirtschaftet.
Genussradtouren mit Bergpanorama
Radfahren und genießen – für alle, die es entspannt mögen. Hier findet ihr leichte, landschaftlich eindrucksvolle Radtouren im Tal.
Genussgondel mit Frühstück
In Fiss genießt ihr Tiroler Spezialitäten in der Genussgondel: nur wenige Meter über dem Boden mit atemberaubendem Bergblick.
Brennereidorf Stanz
Das Dorf mit seinen 50 Brennereien hat sich auf Edelbrand spezialisiert. In Stanz in Tirol leben rund 650 Einwohner:innen, ca. 150 Haushalte und davon stellen 90 Edelbrände her.
Mit einer Seehöhe von 1.040 Metern ist es das höchstgelegene Obstanbaugebiet Europas. Die sonnige Lage und die ausgeklügelte Bewässerung sorgen für das Aroma und den Zuckergehalt in den Früchten. Im Gegensatz zu Schnaps wird für Edelbrand nur vollreifes Obst mit hundertprozentigem Fruchtanteil verwendet. So riechen Genießer:innen die Stanzer Zwetschke im Glas und schmecken sie sanft und lang am Gaumen.
Kostbar wie Gold: Produkte aus Tirol
Tiroler Speck
Tiroler Schinkenspeck, Karrespeck oder Bauchspeck – so schmeckt echtes Metzgerhandwerk aus den Kitzbüheler Alpen.
Tiroler Prügeltorte
Im Tiroler Brandenberg wird die Spezialität seit Generationen von den Bauern als Festgebäck zu Familienfesten, wie Hochzeiten oder Taufen, über offenem Feuer gebacken.
Tiroler Edelbrände
Im Herbst startet in Tirol die Vorbereitung fürs Schnapsbrennen, im Winter wird gebrannt – getrunken werden die Edelbrände das ganze Jahr.
Stanzer Zwetschke
Oberhalb von Landeck, in Stanz-Grins-Pians, reifen die Stanzer Zwetschken. Auf ca. 1.000 m liegt Europas höchstgelegenes Obstanbaugebiet– ausgezeichnet als Genussregion.
Tiroler Edle
Aus der Milch der Grauviehkühe und feinem Kakao entsteht Schokolade, die auf der Zunge zergeht – handwerklich gefertigt und regional erzeugt.
Erlebt Originale in Tirol!
Atemberaubender Ge(o)schmack: Die Geologin Hannah Pomella und der Koch Christoph Krabichler erkunden, wie die Erdgeschichte Tirols – von fossilen Böden bis zum alpinen Terroir – Geschmack und Zutaten prägt.
Alpine Essenz: Tirol ist berühmt für seine exquisiten Edelbrände, die eine konzentrierte Essenz reinen Geschmacks sind. Die drei Köch:innen Philipp Stohner, Stefanie Rieser und Viktoria Fahringer kreieren drei One-Bite Gerichte, die von je einer Tiroler Edelbrandsorte inspiriert sind.
Brettl‘, die die Welt bedeuten: Claudia Kogler, bekannt als Die Wilderin, zeigt mit vier kreativen Tiroler Marend-Variationen, dass eine Brettljause weit mehr ist als nur ein „Snack", wie man es in anderen Ländern übersetzen würde.
Rezepte aus Tirol
Kaspressknödel
Ein Tiroler Klassiker aus den Kössener Küchenschätzen, der Gaumenfreude und einen gut gesättigten Magen verspricht.
Tiroler Knödel
Klein geformte Tiroler Knödel werden gerne in kräftiger, heißer Rindsuppe serviert, größere Exemplare kommen mit warmem Sauerkraut oder Salat auf den Tisch.
Tiroler Gröstl
Ein Klassiker der Tiroler Küche und einfach zuzubereiten. Wenn ihr mögt, verfeinert ihr das Gericht mit noch etwas Rindfleisch.
Tiroler Kiachl
„Kiachl“ sind die Delikatesse aus Tirol. Sie werden süß mit Preiselbeermarmelade oder herzhaft mit Sauerkraut gegessen.