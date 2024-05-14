Drei Gourmet-Teller mit kunstvoll angerichteten Gemüsegerichten, Blüten und Kräutern, Draufsicht.
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Kulinarik in Vorarlberg
Kreative Naturküche genießen: Von den Alpen über Almen bis zum Bodensee

Vorarlberg schmeckt nach frischer Natur, handgemachter Qualität und kreativer Küche. Entdeckt regionale Spezialitäten, besondere Genussorte und kulinarische Erlebnisse.

In Vorarlberg haben Köch:innen beste Zutaten direkt vor der Haustür: frisches Obst und Gemüse aus dem Rheintal, Wildkräuter von den Wiesen, Fisch aus dem Bodensee und Käse von den Almen – etwa den typischen „Sura Kees“. Auf Wochenmärkten, in Hofläden und kleinen Feinkostmanufakturen findet ihr regionale Spezialitäten und Souvenirs. Wer mag, legt selbst Hand an – beim Koch- oder Sennkurs.

Kreative Köch:innen zaubern aus dem Guten noch Besseres: Wildkräuter, Heuaromen oder Riebelmais bekommen spannende neue Rollen. Auch Frischkäse und karamellisierte Molke („Sig“) machen Desserts besonders. Oft passt das Ambiente im Stil der Vorarlberger Architektur perfekt zum Geschmackserlebnis. Dazu ein Bier aus einer der heimischen Brauereien, ein edler Schnaps oder frisches Quellwasser – und der Genuss ist komplett.
Tipp: Genusswanderungen verbinden Bewegung und Kulinarik auf köstliche Art, Sommer wie Winter.

Genusstipps in Vorarlberg

Essen und Trinken

Die besten Restaurants

Genuss und Architektur

Käsekultur

Moderne Bergrestaurants und Skihütten

Innovative Köch:innen

Genuss-Erlebnisse in Vorarlberg

Kulinarisch wandern und radfahren

Gemütlich wandern oder biken, von kulinarischer Station zu Station, mit Weitblick auf die Bergwelt – geführt oder frei, mit Familie oder Freunden – ein Genuss.

Kulinarisch wandern und radfahren

Bewegung und Kulinarik im Winter

Kulinarisch winterwandern oder im Schnee picknicken: Genusstouren durch die Winterlandschaft – vom Frühstück übers Mittagessen bis zum Dessert.

Bewegung und Kulinarik im Winter

Frühstück in den Bergen im Winter

Startet euren Wintertag hoch oben mit einem Bergfrühstück im Skigebiet – regionale Köstlichkeiten, warme Stuben und weites Bergpanorama inklusive.

Frühstück in den Bergen im Winter

Frühstück in den Bergen im Sommer

In Vorarlbergs Berggasthäusern und bewirtschafteten Alpen frühstückt ihr regionale Produkte wie Riebel und Sura Kees – vor oder nach der Wanderung.

Frühstück in den Bergen im Sommer

Essen mit Ausblick

Vorarlbergs Genussrestaurants verbinden Spitzenküche mit Traumlage: Panorama am Berg, Seeblick oder Schlossflair – Aussicht direkt vom Restaurant.

Essen mit Ausblick

Koch- und Backkurse

Kreative Vorarlberger Küche, so regional wie möglich. In Kochkursen teilen die Köch:innen und Bäcker:innen ihre Philosophie und ihr Handwerk.

Koch- und Backkurse

Kräuter- und Wiesenwanderungen

Durch Wälder streifen, Moorlandschaften erkunden, Kräutergeheimnisse lernen: Naturführer:innen und Kräuterpädagog:innen öffnen Vorarlbergs Sinneswelt.

Kräuter- und Wiesenwanderungen

Kulinarische Genussrunde

Das Restaurant Frööd im Brandertal mit herrlichem Blick auf das Rätikongebirge ist die erste Genuss-Station für Wanderer:innen.

Kulinarische Genussrunde

Kostbar wie Gold: Produkte aus Vorarlberg

Bodenseefisch

Im Bodensee leben 30 Fischarten – Felchen, Barsch, Zander, Seeforelle, Saibling, Karpfen & Co. Größter: der Wels. Daraus zaubern Köch:innen Bodensee-Ceviche.

Berufsfischer Franz Blum

Ziegenkäse

Sommerwiesen voller Kräuter: Ziegen knabbern Klee, Spitzwegerich und mehr. Am Bauernhof Metzler in Egg entstehen daraus Blütenmix, Heukäse und Ziegenkäseröllchen.

Bauernhof Metzler

Fairkocht

Geschichten im Glas: Fairkocht steht für regionale Feinkost – rein, natürlich, fair und nachhaltig. Mit Salz, Kräutern und Gewürzen von Sonnentor.

Fairkocht

Montafoner Steinschaf

Neben dem Braunvieh ist das Steinschaf die einzige Tierrasse, die aus Vorarlberg stammt. Dank 30 Züchter:innen wuchs der Bestand von 40 auf ca. 700 Tiere.

Montafoner Steinschaf

Bergbrennerei Löwen

Die Bergbrennerei Löwen in Au im Bregenzerwald brennt Gin, Brände, Schnäpse, Geist und Liköre: zeitgemäß im Geschmack, mit erlesen Zutaten aus der Region.

Bergbrennerei Löwen

Whisky aus Riebelmais

Die Brennerei Broger: Vorarlberger Handwerkskunst im Familienbetrieb. Aus Region & Tradition entstehen Whisky, Gin, Rum, Edelbrände und Liköre.

Privatbrennerei Broger

Bierkultur

Früher braute fast jedes Gasthaus selbst. Bestes Bergwasser prägt den Geschmack und die Qualität des Biers. Heute warten Brauereitouren, Braukurse und Souvenirs.

Bierkultur
Einst verschmäht, jetzt ein Käsestar

Sura Kees

Eine alte Tradition wäre fast ausgerottet worden, wenn sie nicht vor 30 Jahren wiederbelebt worden wäre. Schon das Volk der Kelten kannten den sauervergorenen Käse, kurz: Sura Kees. Allerdings fehlte es dem Käse einer guten Lobby, da er lange Zeit nicht beliebt war. Einst als Arme-Leute-Käse verschrien, wurde der leichte Käse durch fettigeren Labkäse abgelöst. Lab wird der Milch zugesetzt, um die Gerinnung hervorzurufen. So bildet sich der Käsebruch. Der Bruch wird zur weiteren Reifung in Formen gepresst, wodurch er sich verfestigt. Sauer vergorener Käse hingegen wird ohne Lab hergestellt.

Spitzenköch:innen der Region schätzen das Handwerk und bauen den Käse in ihre Gerichte ein. So wird aus dem jungen, milden Sura Kees mit Quinoa und Zucchini schnell ein leichtes Sommergericht. Wobei die Kombination mit Speck auch sehr beliebt ist. Nur weniger leicht.

Sura Kees im Montafon
#eatAUT

Erlebt Originale aus Vorarlberg!

Extase ohne Zucker: Raphaela Wirrer, Chef-Pâtissière des Hotels Hirschen in Schwarzenberg, verleiht einer Vorarlberger Köstlichkeit – den Kartoffelschupfnudeln – eine innovative Note. Sie interpretiert das Gericht neu und kreiert eine zuckerfreie Variante.

Ich sehe. Ich koche: Franziska Hiller ist Bio-Köchin und treibende Kraft der #wildeweiberküche im Biohotel Schwanen in Bizau im Bregenzerwald. „Reduce to the max" ist Motto und Haltung. Frauen waren im Schwanen schon immer die treibende Kraft.

Zero Waste und Gemüse: Am Vetterhof in Lustenau gibt's keinen Bioabfall: Alles wird kompostiert und kommt als Dünger auf die Felder zurück. Dank vielseitiger Fruchtfolge gedeihen saisonal Kraut, Rüben, Auberginen, Pak Choi, Pastinaken, Cherrytomaten und Zucchini.

Extase ohne ZuckerIch sehe. Ich koche

Rezepte aus Vorarlberg

Käsknöpfle

Jedes Tal in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.

Zum Rezept

Vorarlberger Riebel

Riebel, eine Spezialität aus hellem Maisgrieß, kommt in seiner traditionellen Variante, aber auch in Form zeitgenössisch interpretierter Tapas und Desserts auf den Tisch.

Rezepte mit Riebel

Kreative Rezeptideen

Vorarlbergs Küche ist mehr als Tradition und Mehlspeisen: Junge Köch:innen setzen auf kreative, regionale Gerichte und achtsamen Genuss.

Kreative Rezeptideen

Kulinarik-Events

FAQs

Vorarlberg zeichnet sich nicht nur durch seine moderne sowie traditionelle Holzarchitektur aus, sondern auch durch seine kreative Naturküche: Genuss und Architektur in Vorarlberg hat viele Gesichter in ausgezeichneten Restaurants, oder in urigen Wirtshäusern.

In Vorarlberg liegt das Beste vor der Haustür: Obst und Gemüse aus dem Rheintal, Wildkräuter von den Wiesen, Fisch aus dem Bodensee, Alpkäse wie „Sura Kees“. Auf Wochenmärkten, in Hofläden und Manufakturen entdeckt ihr kostbare Produkte, wer mag nimmt an Koch- und Backkursen teil.

Kreative Köch:innen geben Gemüse, Kräutern und Riebelmais neue Rollen, „Sig“ krönt Desserts. Ihr speist in Gasthäusern und Restaurants mit moderner Holzarchitektur. Dazu Bier, Schnaps oder Quellwasser – alles passt in die kreative Naturküche.

Fast wäre eine alte Käsetradition verschwunden: Sura Kees wurde vor 30 Jahren in Vorarlberg wiederbelebt. Der sauervergorene Käse entsteht ohne Lab, ist mager, würzig und galt lange als Arme-Leute-Essen, verdrängt von fettem Labkäse. Heute feiern ihn Vorarlbergs innovative Köch:innen und Senner:innen als Teil ihrer Alm-Kultur: jung und mild als Sommergericht mit Quinoa und Zucchini – oder herzhaft, ganz bodenständig, mit Speck.

Vorarlberg verbindet Genuss-Erlebnisse mit Bewegung in der Natur und Spitzenküche mit Panoramablick:

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