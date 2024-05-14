Historisches Kurhaus mit Blumenbeeten, Springbrunnen und rotem Treppenaufgang, Berg im Hintergrund, Bad Ischl.
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Bad Ischl
Die heimliche Hauptstadt des Salzkammerguts

Bad Ischl vereint kaiserliche Geschichte, Kulturgenuss und Naturidylle – ein Ort, der das Salzkammergut mit Charme, Stil und Leichtigkeit erfüllt.

Bad Ischl ist kein Ort, den man einfach besucht. Es ist ein Lebensgefühl – verwurzelt in der Kaiserzeit, offen für das Jetzt. Hier, wo einst Franz Joseph zur Sommerfrische weilte, entfaltet sich auch heute eine Leichtigkeit, die berührt. Zwischen prachtvoller Architektur, blühenden Parks und dem sanften Rauschen der Traun zeigt sich das Salzkammergut von seiner kultivierten Seite. 

Operettenkonzerte im historischen Kongresshaus lassen das musikalische Erbe lebendig werden, während Ausstellungen in den kaiserlichen Stallungen zeitgenössische Perspektiven eröffnen. Die Verbindung von Tradition und Avantgarde prägt das Stadtbild – und macht Bad Ischl zum kulturellen Kraftort. 

Doch Bad Ischl ist mehr als Bühne. Es ist auch Bewegung. Der Hausberg Katrin lockt mit Panoramawegen, alpiner Stille und einem Blick über das Salzkammergut, der in Erinnerung bleibt. Wer’s sportlich mag, entdeckt auf Wander- und Mountainbike-Strecken rund um die Stadt Natur in ihrer ursprünglichsten Form – still, duftend, weit.

Die Kaiservilla erzählt von Geschichte mit Persönlichkeit: Sommerresidenz, Rückzugsort, Weltpolitik im Kleinformat. Dazu Bauten der Biedermeierzeit, Jugendstilfassaden, verwinkelte Gassen, Plätze zum Verweilen.

Bad Ischl zeigt, wie viel Kraft in einem Ort liegen kann, der nicht laut sein muss, um Eindruck zu hinterlassen. Ein Platz für Menschen, die das Authentische suchen – und das Schöne im Detail erkennen.

Quick-Info zu Bad Ischl
Einwohner:innen: 14.170 (Stand Jänner 2024)
Lage:Oberösterreich / Salzkammergut
Fläche:162,8 km²
Höhe:468 m
Aussichtspunkt:Siriuskogl Aussichtswarte
Hausberg: Katrin
Beste Reisezeit
Ganzjährig
Ideal für
Alle

Bad Ischl in allen Perspektiven

Ausflugsziele in Bad Ischl

Café-Konditorei Zauner

Lust auf Melange und Mehlspeise? Seit 1832 gilt der ehemalige k. u. k. Hofzuckerbäcker als beste Adresse in Bad Ischl.

Zauner

Hausberg Katrin

In 15 Minuten bringt die 4er-Seilbahn Gäste auf die idyllische Katrin-Alm ins Naturschutzgebiet.

Hausberg Katrin

Eurotherme

Ein Ort voller Ruhe, Entschleunigung und Wellness. Mitten im wunderschönen Salzkammergut. Mit beeindruckendem Panorama und in kaiserlichem Ambiente.

Eurotherme

Kurpark

Ruhesuchende wie auch Kulturfans finden hier das Richtige – wie jährlich beim Lehár Festival, bei Ausstellungen oder einem Spaziergang.

Kurpark

Architektur-Highlights in Bad Ischl

Kaiservilla

In Bad Ischl lernte der Kaiser seine Sisi kennen, verlobte sich mit ihr an Ort und Stelle und bekam die Villa als Verlobungsgeschenk.

Kaiservilla

Lehár Villa

Franz Lehár schrieb in der Villa an der Traun die Operetten „Der Zarewitsch“, „Paganini“ und „Das Land des Lächelns“.

Lehár Villa

Villa Seilern

Elise Reichsgräfin von Seilern-Aspang hielt hier Hof. Gäste wie Alexander Girardi und Johann Strauss sorgten für die Unterhaltung.

Villa Seilern

Trinkhalle

Früher Ort der Gesundheit. Heute Ort für Kultur. Tipp: Der Handwerksmarkt im Advent ist ein Highlight.

Trinkhalle

Sudhaus

Das alte Sudhaus wurde als Veranstaltungsort revitalisiert. Früher wurde hier Sole zu Salz verarbeitet.

Sudhaus

Architektur in Bad Ischl

Die Architektur in Bad Ischl ist geprägt von einer Mischung aus historischen Bauten, traditioneller alpiner Architektur und Einflüssen aus verschiedenen Epochen. Die Stadt an der Traun ist so etwas wie der Geburtsort der Sommerfrische. Denn Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Sisi folgten im Urlaub viele Nachahmer:innen: zuerst der hohe Adel, dann reiche Industriebaron:innen, schließlich das Bürgertum. 

Hotels, Kaffeehäuser, Casinos und Promenaden entstanden, auf denen sich die österreichische Prominenz und Zaungäste aus ganz Europa tummelten. Aber auch viele Künstler:innen wie Anton Bruckner, Johannes Brahms und Franz Lehár, entdeckten den Zauber der sommerlichen Erholung auf dem Lande. Die Urlaubenden ließen sich irgendwann fabelhafte Villen bauen. Diese Bauten prägen das Stadtbild bis heute. 

Aktivitäten in und um Bad Ischl

Wie Bad Ischl zur Kaiserstadt wurde

Mit dem Kaiser hat alles begonnen. Seine Eltern waren lange kinderlos geblieben, bis sie zur Kur nach Ischl reisten, zum Baden im heilenden Solewasser. Bald darauf wurde Franz Joseph geboren, und weil er dieses Ischl damit sozusagen im Blut hatte, verbrachte er hier 83 seiner 86 Sommer. 

Und natürlich reiste ein Kaiser niemals allein. Je länger Franz Joseph regierte, desto größer wurde die Zahl jener, die ihn in die Sommerfrische begleiteten. Ab einem gewissen Zeitpunkt machte sich halb Wien im Sommer auf den Weg. „Mir ist in Ischl immer, als ob die Berge ringsum nur eine Art Decoration wären, die man auf die Wiener Ringstraße gestellt hat“, stellte der Satiriker Karl Kraus fest. Da war aus dem kleinen Ischl längst ein kaiserliches Kurbad geworden. 

Sommerfrische in Österreich erleben

Das Zuhause am geliebte Land

Der Kaiser scheint Bad Ischl vor allem aufgrund der Umgebung geliebt zu haben. Vielleicht verließ er genau deshalb schon frühmorgens die Stadt, denn am liebsten war er in den Bergen unterwegs und genoss die Stunden, in denen – endlich einmal – niemand etwas von ihm wollte. Dass an den Wänden der Kaiservilla noch heute über tausend Geweihe hängen, hat weniger mit seiner Lust am Abschuss zu tun, sondern wohl vielmehr mit der Möglichkeit von Freiheit, die jeder Jagdausflug für ihn bedeutete. 

Die Kaiservilla in Bad Ischl ist ein Gebäude, das in vielen anderen Ländern durchaus als Palast durchgehen würde. Die Einrichtung ist überraschend wohnlich, man hat den Eindruck, die Bewohner:innen der Räume wären am frühen Morgen erst zu einem Ausflug aufgebrochen und kämen demnächst zurück. Auch der Schreibtisch im Arbeitszimmer wirkt, als habe noch am Abend jemand an ihm gearbeitet. Hier verfasste der Kaiser einst das Manifest „An meine Völker!“, mit dem er Serbien den Krieg erklärte, der zur europäischen Katastrophe werden sollte. 

Die Kaiservilla entdecken

Besondere Events

Alle Veranstaltungen auf einem Blick

Bad Ischl

Die Kaiserstadt liefert das ganze Jahr über volles Programm: Von Operette über Kurmusik und Jazzkonzerten bis hin zu Kabarett wird viel Abwechslung geboten.

Veranstaltungen
Bad Ischl
Bad Ischl

Kaiserlauf Bad Ischl

Die Halbmarathonstrecke führt durch die wunderschöne Landschaft des Salzkammergutes, auf historischen Wegen und vorbei an prächtigen Gebäuden.

Mehr lesen

Besondere Unterkünfte

Hotel Royal

Villa Seilern

Stadthotel Goldenes Schiff

FAQs

Bad Ischl liegt im Bundesland Oberösterreich – östlich des SalzburgerLandes – und im Herzen der Region Salzkammergut.

Die Traun fließt durch Bad Ischl. 

Bad Ischl ist vor allem bekannt als traditionsreicher Kurort mit kaiserlicher Geschichte und als Sommerresidenz von Kaiser Franz Joseph I. Hier verbrachte er mit seiner Familie viele Sommermonate, was Bad Ischl den Beinamen „Kaiserstadt“ eingebracht hat. Aber die Stadt ist mehr als nur imperiale Nostalgie. 2024 war Bad Ischl Kulturhauptstadt Europas (gemeinsam mit 22 weiteren Orten der Region Salzkammergut) – ein starkes Signal für die lebendige Kulturszene abseits großer Metropolen.

Diese Orte und Erlebnisse machen Bad Ischl so besonders:

  • Kaiservilla: Herzstück des kaiserlichen Erbes. Hier soll Franz Joseph 1914 auch das Manifest unterzeichnet haben, das den Ersten Weltkrieg einleitete.

  • Kurtradition und Thermalquellen: Seit dem 19. Jahrhundert zieht das Soleheilbad Menschen zur Regeneration an – Salz, Wasser, Luft als natürliche Heiler.

  • Konditorei Zauner: Eine Legende! Treffpunkt der einstigen Wiener Gesellschaft und bis heute für seine süßen Kunstwerke berühmt.

  • Kulturelles Flair: Heimat des Lehár Festivals (Franz Lehár lebte hier) – Operette in wunderschönem Ambiente.

  • Salzkammergut-Feeling: Zwischen Seen und Bergen gelegen, ist Bad Ischl idealer Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten und Naturerlebnisse im Salzkammergut.

Von Juli bis August genießen Besucher:innen das Lehár Festival. Die Kaisertage finden rund um den 18. August, den Geburtstag des Kaisers, statt. Sportliche können im September beim Kaiserlauf dabei sein. 

Hier findet ihr Informationen zu allen Veranstaltungen in Bad Ischl

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