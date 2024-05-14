Bad Ischl
Die heimliche Hauptstadt des Salzkammerguts
Einleitung
Bad Ischl ist kein Ort, den man einfach besucht. Es ist ein Lebensgefühl – verwurzelt in der Kaiserzeit, offen für das Jetzt. Hier, wo einst Franz Joseph zur Sommerfrische weilte, entfaltet sich auch heute eine Leichtigkeit, die berührt. Zwischen prachtvoller Architektur, blühenden Parks und dem sanften Rauschen der Traun zeigt sich das Salzkammergut von seiner kultivierten Seite.
Operettenkonzerte im historischen Kongresshaus lassen das musikalische Erbe lebendig werden, während Ausstellungen in den kaiserlichen Stallungen zeitgenössische Perspektiven eröffnen. Die Verbindung von Tradition und Avantgarde prägt das Stadtbild – und macht Bad Ischl zum kulturellen Kraftort.
Doch Bad Ischl ist mehr als Bühne. Es ist auch Bewegung. Der Hausberg Katrin lockt mit Panoramawegen, alpiner Stille und einem Blick über das Salzkammergut, der in Erinnerung bleibt. Wer’s sportlich mag, entdeckt auf Wander- und Mountainbike-Strecken rund um die Stadt Natur in ihrer ursprünglichsten Form – still, duftend, weit.
Die Kaiservilla erzählt von Geschichte mit Persönlichkeit: Sommerresidenz, Rückzugsort, Weltpolitik im Kleinformat. Dazu Bauten der Biedermeierzeit, Jugendstilfassaden, verwinkelte Gassen, Plätze zum Verweilen.
Bad Ischl zeigt, wie viel Kraft in einem Ort liegen kann, der nicht laut sein muss, um Eindruck zu hinterlassen. Ein Platz für Menschen, die das Authentische suchen – und das Schöne im Detail erkennen.
Bad Ischl in allen Perspektiven
Ausflugsziele in Bad Ischl
Café-Konditorei Zauner
Lust auf Melange und Mehlspeise? Seit 1832 gilt der ehemalige k. u. k. Hofzuckerbäcker als beste Adresse in Bad Ischl.
Hausberg Katrin
In 15 Minuten bringt die 4er-Seilbahn Gäste auf die idyllische Katrin-Alm ins Naturschutzgebiet.
Eurotherme
Ein Ort voller Ruhe, Entschleunigung und Wellness. Mitten im wunderschönen Salzkammergut. Mit beeindruckendem Panorama und in kaiserlichem Ambiente.
Architektur-Highlights in Bad Ischl
Kaiservilla
In Bad Ischl lernte der Kaiser seine Sisi kennen, verlobte sich mit ihr an Ort und Stelle und bekam die Villa als Verlobungsgeschenk.
Lehár Villa
Franz Lehár schrieb in der Villa an der Traun die Operetten „Der Zarewitsch“, „Paganini“ und „Das Land des Lächelns“.
Villa Seilern
Elise Reichsgräfin von Seilern-Aspang hielt hier Hof. Gäste wie Alexander Girardi und Johann Strauss sorgten für die Unterhaltung.
Trinkhalle
Früher Ort der Gesundheit. Heute Ort für Kultur. Tipp: Der Handwerksmarkt im Advent ist ein Highlight.
Architektur in Bad Ischl
Die Architektur in Bad Ischl ist geprägt von einer Mischung aus historischen Bauten, traditioneller alpiner Architektur und Einflüssen aus verschiedenen Epochen. Die Stadt an der Traun ist so etwas wie der Geburtsort der Sommerfrische. Denn Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Sisi folgten im Urlaub viele Nachahmer:innen: zuerst der hohe Adel, dann reiche Industriebaron:innen, schließlich das Bürgertum.
Hotels, Kaffeehäuser, Casinos und Promenaden entstanden, auf denen sich die österreichische Prominenz und Zaungäste aus ganz Europa tummelten. Aber auch viele Künstler:innen wie Anton Bruckner, Johannes Brahms und Franz Lehár, entdeckten den Zauber der sommerlichen Erholung auf dem Lande. Die Urlaubenden ließen sich irgendwann fabelhafte Villen bauen. Diese Bauten prägen das Stadtbild bis heute.
Wie Bad Ischl zur Kaiserstadt wurde
Mit dem Kaiser hat alles begonnen. Seine Eltern waren lange kinderlos geblieben, bis sie zur Kur nach Ischl reisten, zum Baden im heilenden Solewasser. Bald darauf wurde Franz Joseph geboren, und weil er dieses Ischl damit sozusagen im Blut hatte, verbrachte er hier 83 seiner 86 Sommer.
Und natürlich reiste ein Kaiser niemals allein. Je länger Franz Joseph regierte, desto größer wurde die Zahl jener, die ihn in die Sommerfrische begleiteten. Ab einem gewissen Zeitpunkt machte sich halb Wien im Sommer auf den Weg. „Mir ist in Ischl immer, als ob die Berge ringsum nur eine Art Decoration wären, die man auf die Wiener Ringstraße gestellt hat“, stellte der Satiriker Karl Kraus fest. Da war aus dem kleinen Ischl längst ein kaiserliches Kurbad geworden.
Das Zuhause am geliebte Land
Der Kaiser scheint Bad Ischl vor allem aufgrund der Umgebung geliebt zu haben. Vielleicht verließ er genau deshalb schon frühmorgens die Stadt, denn am liebsten war er in den Bergen unterwegs und genoss die Stunden, in denen – endlich einmal – niemand etwas von ihm wollte. Dass an den Wänden der Kaiservilla noch heute über tausend Geweihe hängen, hat weniger mit seiner Lust am Abschuss zu tun, sondern wohl vielmehr mit der Möglichkeit von Freiheit, die jeder Jagdausflug für ihn bedeutete.
Die Kaiservilla in Bad Ischl ist ein Gebäude, das in vielen anderen Ländern durchaus als Palast durchgehen würde. Die Einrichtung ist überraschend wohnlich, man hat den Eindruck, die Bewohner:innen der Räume wären am frühen Morgen erst zu einem Ausflug aufgebrochen und kämen demnächst zurück. Auch der Schreibtisch im Arbeitszimmer wirkt, als habe noch am Abend jemand an ihm gearbeitet. Hier verfasste der Kaiser einst das Manifest „An meine Völker!“, mit dem er Serbien den Krieg erklärte, der zur europäischen Katastrophe werden sollte.
Besondere Events
Alle Veranstaltungen auf einem Blick
Die Kaiserstadt liefert das ganze Jahr über volles Programm: Von Operette über Kurmusik und Jazzkonzerten bis hin zu Kabarett wird viel Abwechslung geboten.
Kaiserlauf Bad Ischl
Die Halbmarathonstrecke führt durch die wunderschöne Landschaft des Salzkammergutes, auf historischen Wegen und vorbei an prächtigen Gebäuden.