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CoolCation: Die schönsten Plätze zur Abkühlung in Österreich

Holzsteg an einem stillen Bergsee, Ortschaft und bewaldeter Berg mit Nebel spiegeln sich im Wasser.
„CoolCation“ steht für Sommerurlaub an kühlen Orten. Wer der Hitze entfliehen will, findet Abkühlung und Erholung in Österreichs Alpenregionen und an erfrischenden Seen.

Die Sommertemperaturen steigen. Was die einen bejubeln, lässt andere nach coolen Urlaubs-Alternativen suchen. Und „cool“ ist durchaus wörtlich gemeint – erfrischende Erlebnisse am Wasser, Erholung in kühlen Alpenregionen, Abkühlung in der Gletscherhöhle, Outdoor-Aktivitäten ohne Schwitzen.

Auf einen Blick ist klar: Österreich ist das Urlaubsland, wenn es um „cool vacation“ – oder im Kürzel „CoolCation“ – geht. Beinah möchte man meinen, der heiße Reisetrend ist hier entstanden, im Land der glasklaren Seen und Wasserfälle, der hohen Berge und Almen, der kühlenden Wälder und Wiesen. Hier weht euch eine frische Brise um die Nase und das Herz geht auf in den wunderschönen Naturregionen.

Top-Tipps für CoolCation: Hier bewahrt ihr kühlen Kopf!

Waldtour im Bregenzerwald: Aufatmen in der Natur

Rafting und Canyoning: Action am Gletscherwasser

Erlebnispark Hög in Serfaus-Fiss-Ladis: Alpiner Badespaß

Natur Eis Palast: Stand Up Paddeln am Gletschersee

Graggerschlucht und Kaskadenwasserfall: Wasser spüren

Cool Down Places in Kärnten: Abkühlung zwischen See und Berg

Flussbaden: Cool down in den saubersten Flüssen Europas

Wasserspiele Hellbrunn: Feucht-fröhliches Kulturjuwel

Eisriesenwelt: Summerfeeling unter dem Gefrierpunkt

Oberösterreich: Frische Aussichten für heiße Tage

Salzbergwerk: Unterm Berg zwischen 8 und 12 Grad Celsius

Vorteile von CoolCation: Good news für Körper und Geist

Kühle Temperaturen entlasten den Kreislauf, die „grüne“ und „blaue“ Natur fördern die Erholung und können sich positiv auf Stressabbau und mentales Wohlbefinden auswirken.

Wohlgefühl für Körper und Geist

Kühle Temperaturen entlasten den Kreislauf, die „grüne“ und „blaue“ Natur fördern die Erholung und können sich positiv auf Stressabbau und mentales Wohlbefinden auswirken.

Saubere Bergluft

Kühle Regionen in Höhenlage haben oft eine besonders gute Luftqualität, fernab von Smog und urbaner Hitze.

Abenteuerliche Aktivitäten

Stand-up-Paddeln im Gletschersee, Baden im Fluss und viele andere erfrischende Outdoor-Varianten machen CoolCation besonders abwechslungsreich.

Guter Schlaf

Die frische, kühle Bergluft trägt zu erholsamem Schlaf und tiefer Entspannung bei.

Slow Travel

Weniger Hektik, mehr bewusste Erlebnisse: Naturerlebnisse laden dazu ein, sich Zeit zu nehmen und tief in die Umgebung einzutauchen.

Naturerlebnisse in Wasserlandschaften

Gletscher, Bergseen und Wasserfälle bieten spektakuläre Erlebnisse in intakter Natur.

Weniger Insektenplage

Kühle Temperaturen bedeuten oft weniger Mücken und andere lästige Insekten – ein angenehmer Nebeneffekt für Outdoor-Fans.

CoolCation am Berg

Im Hochgebirge, am Gletscher und auf Aussichtsplattformen

Wenn die Sommerhitze drückt, geht's in Österreich traditionell in die Berge. Kühler Wind und atemberaubende Ausblicke machen den Kopf frei. Ob ihr euch auf den zahlreichen gekennzeichneten Pfaden zu Fuß auf den Weg nach oben begebt oder bequem mit der Seilbahn Höhenluft schnuppert – in alpinen Höhenlagen fühlt sich der Sommer leicht und luftig an – und wunderbar kühl.

Erfrischende Erlebnisse am Berg

Aussichtsplattformen: Wo euch Berge und Seen zu Füßen liegen

Wildspitze: Mit dem Gletscherexpress ins Hochgebirgs-Café

Großglockner Hochalpenstraße: Mit dem Auto auf 2.369 Meter

Piz Buin: Hochtour auf den höchsten Gipfel Vorarlbergs

Zell am See-Kaprun: Bergtour auf der Schmittenhöhe

CoolCation an Bade- und Alpenseen

Glasklares Wasser, Wälder und Wiesen

Wenn tiefes Blau auf kühlendes Grün trifft: Österreichs Badeseen sind berühmt für ihr reines Wasser, eingebettet in Wald- und Wiesenlandschaften. Abkühlung beim Schwimmen, Paddeln und Relaxen ist hier Programm. Und wen es in die Berge zieht, findet bei der Wanderung in einem der glasklaren und eiskalten Alpenseen die ersehnte Abkühlung. Und wenn es nur die Füße sind, die hineinbaumeln …

Österreichs saubere Badeseen und Alpenseen

Tappenkarsee: Gebirgssee zwischen Almen und Felswänden

Attersee: Berg, See und Kultur

Fuschlsee: Eintauchen in Türkisblau

Langbathseen: Erfrischung an Naturbadestränden

Weissensee: Wunder der Natur

Achensee: Erfrischung zwischen den Bergen

Mondsee und Irrsee: Tor zum Salzkammergut

Wörthersee: Grandezza des Südens

Gosauseen: Gebirgsseen im Naturschutzgebiet

Formarinsee: Eintauchen im Hochgebirge

Prebersee: Abkühlung nach der Wanderung im alpinen Moorsee

CoolCation an kühlen Orten in Höhenlage

Regionen in den Alpen

In Österreichs Alpen warten Rückzugsorte, die auf einer Höhe zwischen 1.000 und 1.600 Metern liegen. Jede dieser Regionen bietet abkühlende Besonderheiten, die CoolCation verspricht: von Wäldern, Alpenseen und Almen bis zu Gletscherluft, Bergbächen und Eishöhlen.

Die schönsten Alpenregionen ab 1.000 Meter

Tannheimer Tal: Hochtal mit natürlichem Kältespeicher

Lungau: Wälder, über 60 Bergseen und Almen

Serfaus-Fiss-Ladis: Erholung am Wolfsee auf über 1.400 Meter

Galtür: Hochgebirgslage mit Gletscherluft und Gebirgsseen

Ramsau am Dachstein: Dachstein-Gletscher mit Eishöhlen

Raurisertal: Tal der Quellen mit natürlichen Kneippstellen

Turracher Höhe: Almen, Zirbenwälder und Bergseen

Seefeld: Wasserwelten auf dem Hochplateau

Unterkünfte hoch über dem Tal

Urlaub auf der Almhütte

Ein Almurlaub in klarer Bergluft und mit einem Himmel voller Sterne. Ob urig oder luxuriös – die Hütte wird zum Rückzugsort.

Almhütten finden
CoolCation mit einem Lebensgefühl wie damals

Sommerfrische-Urlaub zwischen See, Berg und Gemütlichkeit

Raus aus der heißen Stadt, rein in die kühle Natur, Kraft sammeln, mit der Familie sein – jeder auf die eigene Weise. Die „Sommerfrische“ ist in Österreich beinah eine Institution: ein nostalgischer Mix aus erholsamem Urlaub zwischen Seen, Bergen und Natur, Leichtigkeit und typisch österreichischem Lebensgefühl. Ein Sprung ins Wasser, ein Picknick am Badesee, eine Almwanderung, gemeinsame Zeit mit den Liebsten – all das macht Sommerfrische so besonders.

Die schönsten Sommerfrische-Plätze

Salzkammergut: Wiege der Sommerfrische in 8 Regionen

Wolfgangsee: Entschleunigung in Aquamarinblau

Ausseerland: Grüne Berglandschaften, kühle Seen

Kamptal: Nostalgie im Badehaus

CoolCation in Österreichs Städten

Cool in the City

Im Sommer zeigt der urbane Raum seine heißen Seiten. In Österreich gibt es jedoch zahlreiche Städte, die durch ihre Lage ausreichend Abkühlung bieten oder Wege gefunden haben, für angenehme Temperaturen zu sorgen. Wasserflächen geben Erfrischung, Parkwiesen und Bäume liefern ein angenehmes Klima, sogar Surfwellen stehen da und dort zur Verfügung. In luftigen Höhenlagen genießt ihr frische Brisen, und eine smarte Stadtgestaltung schafft Plätze zum Durchatmen und Wohlfühlen. So erlebt ihr den Sommer in der Stadt sonnig und ebenso entspannt.

Städte mit CoolCation-Faktor

Klagenfurt: Badeglück am Wörthersee

Die unzähligen Freizeitmöglichkeiten in den Strandbädern des Wörthersees sorgen in der vielseits beliebten Ostbucht für Abkühlung.

CoolCation in Klagenfurt

Wien: „Frischeinseln“ in der Kulturmetropole

Wien ist eine der grünsten Städte der Welt! 50 % der Fläche sind Grünflächen, es gibt weitläufige Parks, und die Alte Donau ist ein beliebtes Naherholungsgebiet.

CoolCation in Wien

Bregenz: Durchatmen am Pfänder und am Bodensee

Der Pfänder, bequem erreichbar mit der Bergbahn, bietet angenehme Abkühlung. Mit Wanderwegen und Panoramablick auf Bregenz und den Bodensee.

CoolCation in Bregenz

Innsbruck: In den Alpen in 20 Minuten

Mit den Innsbrucker Nordkettenbahnen geht es direkt vom Stadtzentrum hinauf ins Gebirge auf 2.300 Meter Seehöhe.

CoolCation in Innsbruck

Salzburg: Abkühlung in der Festspielstadt

Genießt die kühle Luft in den Wäldern der Stadtberge, habt Spaß auf der Surfwelle und entdeckt die vielen grünen Oasen rundum die Mozartstadt.

CoolCation in der Stadt Salzburg
Klimaschutz-Info

CoolCation: Erholung mit Verantwortung

CoolCation ist mehr als eine Reise in kühlere Regionen. Es kann ebenso eine bewusste Entscheidung für Sommerurlaub in eine nachhaltige Richtung sein. Die Natur steht im Mittelpunkt, Outdoor-Abenteuer wie Wandern, Radfahren oder Kajakfahren schonen die Umwelt und ein geringerer Bedarf an Klimaanlagen senkt den CO₂-Fußabdruck.

Hier gibt's Infos zu sanftem Reisen:

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