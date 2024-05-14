Vom Flughafen Wien bequem ins Stadtzentrum

Ob mit Bahn, Taxi oder Bus – es gibt mehrere schnelle Wege ins Stadtzentrum:

In nur 16 Minuten gelangt ihr mit dem City Airport Train (CAT) vom Flughafen Wien nach Wien Mitte.

Am City Airport Terminal Wien-Mitte könnt ihr bei ausgewählten Fluglinien bereits einchecken und Gepäck aufgeben – bis 75 Minuten vor Abflug oder am Vorabend.

Die Busse der Vienna Airport Lines verbinden den Flughafen mit wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Wien.

Die kostengünstige Alternative, die Schnellbahn (S7), fährt alle 30 Minuten, Fahrzeit rund 25 Minuten.

Im Zwei-Stundentakt verkehren ICE-Züge vom Wiener Flughafen über Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling nach St. Pölten und Linz.

In den Abflughallen der Terminals 1 und 3 sowie in der Ankunftshalle des Terminals 3 befinden sich die Informationsschalter des Flughafens. Die Flugauskunft ist rund um die Uhr unter +43-1-7007-0 erreichbar.