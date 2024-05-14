Schuberts Stimme der Romantik lässt sich heute erleben – in Wien, auf Sommerfrische, an Orten voller Geschichte. Und Werke, die tiefe Gefühle und Schönheit vereinen.

Franz Schubert war ein echter Wiener – Stadtjunge, Freigeist, Genie. Geboren am 31. Januar 1797 in Himmelpfortgrund, einem Vorort Wiens, verbrachte er in Wien fast sein ganzes Leben. Hier formte er eine neue Musiksprache: Eine, die Gefühle nicht nur ausdrückte, sondern hörbar machte.

Bereits als Teenager schrieb er seine ersten Werke. Über 600 Lieder, sieben vollendete Sinfonien, Kammermusik, Klavierwerke, Chormusik und Opern entstammen seiner Feder. Dabei arbeitete er oft unter widrigen Umständen: ohne feste Anstellung, mit wenig Geld, gesundheitlich angeschlagen. Und doch war Musik sein Lebensmotor, sagte er einst: „Ich bin für nichts als das Komponieren auf die Welt gekommen.“

Schubert hörte genau hin, fand Poesie in Alltäglichem. In Liedern wie „Die Forelle“, „Der Erlkönig“ oder im düsteren Zyklus „Winterreise“ gab er dem Innersten eine Stimme – eindringlich, klar, zeitlos. Seine berühmte „Unvollendete Sinfonie“ wurde, wie viele seiner Werke, erst nach seinem Tod entdeckt. Und das ist bezeichnend: Schubert war seiner Zeit voraus.

Während andere Komponisten Hofkarrieren anstrebten, pflegte Franz Schubert enge Freundschaften. In Wohnzimmern, Salons oder Wirtshäusern entstanden intime musikalische Runden – die später als „Schubertiaden“ bekannt wurden. Wien war stets sein kreatives Zentrum. Hier schrieb, lachte und litt er.

Erst nach seinem Tod im November 1828 – er wurde nur 31 Jahre alt – wurde Schubert international wahrgenommen. Komponisten wie Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy oder Franz Liszt entdeckten und verbreiteten seine Musik. Heute gilt er als einer der wichtigsten Komponisten der frühen Romantik und beeinflusste die Entwicklung der klassischen Musik maßgeblich.

Sein Einfluss reicht nun weit über die Grenzen Wiens hinaus. Und doch liegt das Herz seiner Musik genau dort – in einem Lebensgefühl zwischen Melancholie, Leichtigkeit und stiller Größe.