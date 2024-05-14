In Österreich ist Musik Teil des Alltags. Sie füllt Säle, Plätze und Landschaften, verbindet Klassik mit neuen Sounds und schafft Momente – lebendig und vielfältig.

Österreich lebt Musik – nicht nur auf großen Bühnen, sondern überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Historische Wurzeln treffen auf neue Perspektiven, klassische Werke auf zeitgenössische Ausdrucksformen. Musik prägt den Alltag, füllt prachtvolle Säle ebenso wie offene Landschaften und ist Teil der Identität.

Neben Wien, der „musikalischen Hauptstadt der Welt“, prägen Opernhäuser, Konzerthäuser, Spielstätten und Kulturzentren in allen Regionen das dichte Netz an Live-Kultur. Festivals wie die Salzburger Festspiele, die Bregenzer Festspiele, das Grafenegg Festival oder das Jazzfestival Saalfelden stehen für die Vielfalt zwischen klassischer Musik und modernen Formaten.

Komponisten wie Mozart, Schubert, Bruckner und Johann Strauss (Sohn) haben diesen musikalischen Boden geprägt – ihre Werke klingen bis heute nach und bilden das Fundament für eine lebendige Gegenwartskultur. Auch die echte Volksmusik spielt eine zentrale Rolle, in der die Klänge von Jodlern und „Stubenmusik“ tief verwurzelt sind in den alpinen Regionen.

Diese Bühnen Vielfalt macht Musik in Österreich aus. Ob Klassik, Jazz oder zeitgenössische Musik: Stile und Räume greifen ineinander. Musik in Österreich lebt vom Wechselspiel zwischen Stadt und Landschaft, Kultur, Hochkultur und zeitgemäßer Praxis.