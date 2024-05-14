Musik in Österreich
Von Opern- und Konzerthäusern bis zu Festivals und Locations für Live-Kultur im ganzen Land
Einleitung
Österreich lebt Musik – nicht nur auf großen Bühnen, sondern überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Historische Wurzeln treffen auf neue Perspektiven, klassische Werke auf zeitgenössische Ausdrucksformen. Musik prägt den Alltag, füllt prachtvolle Säle ebenso wie offene Landschaften und ist Teil der Identität.
Neben Wien, der „musikalischen Hauptstadt der Welt“, prägen Opernhäuser, Konzerthäuser, Spielstätten und Kulturzentren in allen Regionen das dichte Netz an Live-Kultur. Festivals wie die Salzburger Festspiele, die Bregenzer Festspiele, das Grafenegg Festival oder das Jazzfestival Saalfelden stehen für die Vielfalt zwischen klassischer Musik und modernen Formaten.
Komponisten wie Mozart, Schubert, Bruckner und Johann Strauss (Sohn) haben diesen musikalischen Boden geprägt – ihre Werke klingen bis heute nach und bilden das Fundament für eine lebendige Gegenwartskultur. Auch die echte Volksmusik spielt eine zentrale Rolle, in der die Klänge von Jodlern und „Stubenmusik“ tief verwurzelt sind in den alpinen Regionen.
Diese Bühnen Vielfalt macht Musik in Österreich aus. Ob Klassik, Jazz oder zeitgenössische Musik: Stile und Räume greifen ineinander. Musik in Österreich lebt vom Wechselspiel zwischen Stadt und Landschaft, Kultur, Hochkultur und zeitgemäßer Praxis.
Wo Musik in Österreich lebendig wird
Vorhang auf für einzigartige Kulturerlebnisse
Österreichs Spielstätten: Bühnen für MusikDort, wo Musik Räume füllt, Säle zum Klingen bringt und unter freiem Himmel neue Perspektiven eröffnet – von großen Opernhäusern bis zu überraschenden Bühnen in Stadt und Land.
Volksoper
Die Volksoper Wien vereint Oper, Operette, Musical und Ballett auf einer Bühne – zugänglich, vielfältig und mit einer Atmosphäre, die große Kunst nahbar macht.
Burgtheater
Das Burgtheater Wien ist Österreichs Nationaltheater: ein Ort, an dem große Schauspielkunst, starke Stimmen und zeitgenössische Perspektiven aufeinandertreffen.
Raimund Theater
Über 130 Jahre Theatergeschichte prägen das Raimund Theater – heute eine der wichtigsten Adressen für Musicals mit internationalem Cast und großer Strahlkraft.
Ronacher
Als traditionsreicher Theatersaal verbindet das Ronacher Geschichte mit zeitgemäßem Musical und prägt Wiens Bühnen Vielfalt nachhaltig.
Theater an der Wien
Zwischen historischer Pracht und neuen Perspektiven prägt das Theater an der Wien die Opernlandschaft – von Mozart und Beethoven bis zu prägenden Musicalproduktionen.
Haydnsaal im Schloss Esterházy
Unter Deckenfresken entfaltet sich die Musik: ein Raum, der Geschichte, Architektur und Klang harmonisch vereint – und eng mit dem Wirken Joseph Haydns verbunden ist.
Oper im Steinbruch
Zwischen Felswänden und Abendhimmel entstehen Opernabende voller Dramatik – intensiv, bildgewaltig und getragen von Musik und Landschaft.
Schloss Halbturn
Wo einst kaiserliche Wohnkultur zuhause war, entsteht heute Musik ganz nah am Publikum: Ein besonderen Ort für Konzerte von Kammermusik bis Orchester.
Seebühne Mörbisch
Als eine der größten Open-Air-Operettenbühnen der Welt steht dieser Ort für Musicals und Operetten vor einzigartiger Naturkulisse am Neusiedler See.
Schloss Kobersdorf
Ein Renaissance-Arkadenhof wird zur Bühne: Unter freiem Himmel entstehen hier Theater- und Musikmomente mit Sommernachtsflair für Matineen oder Crossover-Events.
Schloss Grafenegg
Das Grafenegg Festival zählt zu den bedeutendsten Schauplätzen internationaler Orchester- und Musikkultur und gilt als Höhepunkt des niederösterreichischen Kultursommers.
Schloss Weitra
Historische Fresken, ein original Rokokotheater und sommerliche Festivals machen Schloss Weitra zu einem vielseitigen Ort für Musik zwischen Tradition und Jetzt.
Schloss Kirchstetten
Ob Barocker Freskensaal oder Ehrenhof unter Sternen: Schloss Kirchstetten steht für Kammerkonzerte, Belcanto-Opern und Open-Air-Formate im Weinviertel.
Burg Gars
Romantische Burgkulisse, unverstärkte Akustik und große Opernwerke machen diesen Ort zur zentralen Bühne für Open-Air-Events, Matinéen und Konzerten.
Festspielhaus St. Pölten
Wenn Bühne, Raum und Klang ineinandergreifen, entsteht Live-Kultur mit Nähe: Diese Spielstätte öffnet Räume für Konzerte, Tanz und Experimente von Klassik bis Jazz.
Landestheater Linz
Das Landestheater Linz am Volksgarten steht für Musiktheater der Gegenwart: modernste Technik, hoher Komfort und ein Programm, das Oper, Ballett und Musical neu denkt.
Schloss Lamberg
Wo Enns und Steyr zusammenfließen, entsteht Musik mit Atmosphäre beim Musikfestival Steyr - mit Open-Air-Bühne im Burggraben und stimmungsvollen Sälen für Konzerte.
Burg Clam
Vor mittelalterlicher Burgkulisse versammeln sich bei Clam Live tausende Musikfans – Open-Air-Konzerte mit Rock, Pop und Sommernachtsstimmung.
Brucknerhaus Linz
Hier trifft skandinavische Architektur auf musikalische Exzellenz. Als Heimstätte des Bruckner Orchesters prägt das Haus die Konzertkultur nachhaltig.
Oper Graz
Die Oper Graz verbindet, als zweitgrößtes Opernhaus Österreichs, neobarocke Pracht mit zeitgenössischen Inszenierungen und macht Musiktheater lebendig erlebbar.
Schloss Eggenberg
Barocke Prunkräume, Grotte und Park werden zu Resonanzräumen für Musik bei der styriarte und dem Klanglicht Festival – zwischen Geschichte, Gegenwart und Raumexperiment.
Schloss Piber
Zwischen barocken Arkaden und Gestüt verbinden die Schlossfestspiele Piber Klassik, Crossover und neue Konzertformate unter freiem Himmel.
Orpheum Graz
Als traditionsreiche Bühne mit moderner Ausstattung machen diese Spielstätte zu einer zentralen Location für Konzerte, Shows und Veranstaltungen in Graz.
Stadttheater Klagenfurt
Zwischen Jugendstil, Glas und Stahl entsteht Theater mit Haltung: ein Ort, an dem Tradition und Gegenwart auf einer Bühne zusammenfinden – mit Alpe-Adria-Flair.
Domenig Steinhaus
Zwischen Beton, Wasser und Musik: Günther Domenigs Steinhaus schafft beim Carinthischen Sommer einen intensiven Raum für exklusive Konzerte.
Congress Center Villach
Von Symphoniekonzerten bis zu spektakulären Live-Shows: Dieses Haus steht für musikalische Vielfalt in zeitgemäßer Architektur an der Drau.
Burg Taggenbrunn
Wo Burgmauern Musik tragen, entsteht Live-Kultur: In der Burg Taggenbrunn werden Konzerte zu intensiven Erlebnissen zwischen Geschichte und Gegenwart.
Großes Festspielhaus
Das Große Festspielhaus ist die zentrale Bühne der Salzburger Festspiele: monumental in der Dimension, präzise im Klang und offen für große Opern- und Theatermomente.
Haus für Mozart
Hier entfalten Mozarts Werke ihre ganze Wirkung. Die intimste Spielstätte der Salzburger Festspiele verbindet musikalische Präzision mit architektonischer Eleganz.
Kunsthaus Nexus
Im Kunsthaus Nexus treffen starke Sounds auf intime Clubatmosphäre – von Jazz über Rock bis Reggae, technisch präzise und mitten in Saalfelden.
Castello
Seit 1970 steht das Castello für Live-Rock, starken Sound und lange Nächte – ein legendärer Club mit Bühne für Konzertfeeling mitten in Saalbach.
ICE CAMP Sonnendeck
Zwischen Eis-Skulpturen und Sonnenliegen entstehen am ICE CAMP Sonnendeck Musikmomente, die Naturkunst, Sound und Wintertage verbinden.
Tiroler Landestheater
Seit 1629 prägt das Tiroler Landestheater in Innsbruck die Kulturszene – heute mit modernen Spielstätten und neuen Perspektiven für Live-Kultur.
Festspielhaus Erl
Schwarze Fassade, klare Linien und alpine Kulisse: Diese Spielstätte verbindet zeitgenössische Architektur mit exzellenter Akustik für große Musikmomente.
Angelika-Kauffmann-Saal – Schwarzenberg
Wenn Holz, Licht und Klang zusammenfinden, entsteht eine Spielstätte, die bekannt ist für ihre exzellente Akustik und als zentraler Konzertsaal der Schubertiade.
Festspielhaus Bregenz
Abseits der Seebühne entstehen im Festspielhaus präzise Inszenierungen: ein Ort, an dem Technik, Raum und Musik für zeitgemäße Live-Kultur zusammenspielen.
Seebühne Bregenz
Hier wird Oper neu gedacht: Wasser, Licht und Klang verschmelzen zu einer einzigartigen Bühne. Vor bis zu 7.000 Zuschauer:innen entsteht Oper als Natur-Theater am See.