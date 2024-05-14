Mittendrin im Bergpanorama, auf den Skipisten, auf den Wanderwegen: In Obertauern im SalzburgerLand sind Naturliebhaber:innen immer bestens aufgehoben.

Ein Ort, in dem der Winter verlässlich von November bis Mai einzieht – das ist Obertauern. Mit einer schneesicheren Höhenlage verwandelt sich das Dorf im SalzbugerLand in eine wahrgewordene Schneekugel. Über 100 Pistenkilometer, moderne Lifte und für die Kleinen sogar ein eigenes Areal: Im Bibo Bär Familien-Skipark werden aus Anfänger:innen richtige Könner:innen, die sich auf die legendäre Gamsleiten 2 wagen – eine der steilsten Pisten Europas!

Doch Obertauern ist mehr als Winterzauber. Die traumhafte Landschaft lässt sich im Sommer am besten bei einer Biketour oder Wanderung erleben. Obertauern bietet ein gut ausgebautes Netz aus Trails und Wegen – hier geht es durch saftig grüne Landschaften und vorbei an funkelnden Bergseen. Wenn es Zeit für ein Päuschen wird, kommt die gemütliche Almhütte genau richtig.

Jede Jahreszeit in Obertauern verspricht ihre eigenen Abenteuer. Es ist ein Ort, der einen willkommen heißt.