Nachhaltiger Winterurlaub in Österreichs Skigebieten

Wintersport, klare Bergluft, imposantes Panorama – Winter und Skiurlaub in Österreichs Alpen sind legendär. Was können wir für einen nachhaltigen Winterurlaub tun?

Herzlichkeit und Hüttenzauber, Bergwelt und Winterwonderland, Traumpisten für alle Levels – Winterurlaub in Österreich ist herrlich! Doch die Regionen können noch mehr: Immer mehr Skigebiete und Unterkünfte beweisen: Wintersport und Nachhaltigkeit schließen einander nicht aus – im Gegenteil. Wer mit offenen Augen reist, entdeckt verantwortungsbewusste Pionierarbeit auf und abseits der Piste: energieeffiziente Bergbahnen, klimafreundliche Anreise, zertifizierte Hotels und sogar Skipässe mit CO₂-Bilanz.

Der Winter in Österreich ist in Bewegung. Nicht laut, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Ideenreichtum, Qualität und viel regionalem Engagement. Ob auf Natureis am Weissensee, mit Ökostrom auf der Riesneralm oder autofrei im Zug nach Schladming: Wer sich für einen bewussten Winterurlaub entscheidet, gestaltet die Zukunft der Alpen mit – Schritt für Schritt, Kurve für Kurve.