Region Villach – Faaker See – Ossiacher See in Kärnten
Urlaub, der Alpenblick, Stadtflair und südliche Leichtigkeit vereint
Einleitung
Ob Sommertage am türkisblauen Faaker See oder Wintertsport auf der aussichtsreichen Gerlitzen Alpe: die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See begeistert mit natürlicher Vielfalt und südländischer Leichtigkeit. Glasklare Seen, bestens ausgebaute Rad- und Wanderwege, charmante Orte und ein entspannter Zugang zur Natur prägen das Lebensgefühl hier. Im Winter sorgen Thermen, Winterwanderwege und familienfreundliche Skigebiete für Bewegung und Erholung zugleich – und das alles in einem außergewöhnlich milden, sonnigen Klima.
Die Erlebnis CARD erhaltet ihr von euren Gastgeber:innen der Region. Je nach Saison könnt ihr damit Ausflugsziele und Aktivitäten gratis oder ermäßigt erleben.
Die Region Villach aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten in und rund um die Region Villach
Besondere Events
Regionale Rezepte
Kärntner Kasnudel
Das Geheimnis der Kärntner Kasnudel ist die Fülle: die milde Kärntner Nudelminze. Mit diesem Rezept schmeckt die Kasnudel wie das Original aus Kärnten.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
Marillen-Topfen Tarte
Durch ihren hohen Wassergehalt ist die Marille die ideale Sommererfrischung. Kombiniert mit luftiger Topfencreme ist dieses Dessert ein echter Genuss.
Besondere Unterkünfte
Urlaub ohne Auto
Das Auto darf gern stehen bleiben: In der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See lässt sich der Urlaub entspannt und umweltfreundlich gestalten. Ob mit der S-Bahn, dem Bus oder einem der vielen Shuttleangebote – wer auf Öffis setzt, ist das ganze Jahr über gut unterwegs. Die Wege sind kurz, die Taktungen durchdacht, die Perspektiven überraschend schön.
Wer es noch nachhaltiger will: Zahlreiche Unterkünfte in der Region Villach sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.