Drei Wanderer auf Grat­weg mit grüner Wiese, dahinter markante Felswände unter blauem Himmel.
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Wilder Kaiser in Tirol
Natururlaub und Bergabenteuer in den Kitzbüheler Alpen

Mächtige Gipfel, üppige Wälder und kristallklare Gewässer: Die Region Wilder Kaiser in Tirol ist ein Paradies für Naturliebhaber:innen.

Majestätisch ragt der Wilde Kaiser mit seinen ehrfurchterweckenden Zacken aus der Landschaft hervor. Im Süden durch die sanften Hügel der Kitzbüheler Alpen begrenzt, erstreckt sich in seinem Schoß ein über 100 Quadratkilometer großes Naturschutzgebiet. Ein Hort der Artenvielfalt, das typischen Alpenbewohnern wie Steinadler, Siebenschläfer oder Gams unberührten Lebensraum bietet. 

Nicht nur Naturfreunde kommen in der Region Wilder Kaiser auf ihre Kosten: Im Sommer garantieren Mountainbiketouren entlang reißender Gewässer und Kletterabenteuer an steilen Felswänden sportlichen Hochgenuss. Im Winter lockt mit über 275 Kilometer Pisten einFünf-Sterne-Skigebiet der Extraklasse. Köstlichkeiten wie ein herzhafter Kaiserschmarren sorgen ganzjährig für Gaumenfreuden – im Antlitz des Kaisergebirges fühlt sich jeder wie ein:e König:in.  

Quick-Info zur Region Wilder Kaiser
Lage:im Bundesland Tirol
Höhe: 2.344 m Seehöhe
Einwohner:innen:ca. 2.000 (Stand 2025)
Wanderwege:274 Routen
Skipisten:275 km
Skihütten: 80
Höchster Berg:Ellmauer Halt (2.344 m)
Anreise
Veranstaltungen

Die Wilder Kaiser GästeCard wird bei Anreise direkt bei der gebuchten Unterkunft kostenlos ausgehändigt.

Die Region Wilder Kaiser aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Familienurlaub: Gemeinsam den Urlaub genießen

7 Bergerlebniswelten: Spielerisch die Natur entdecken

Bergsport: Alle Infos zu den Aktivitäten im Kaisergebirge

Naturschutzgebiet Wilder Kaiser: Knapp 100 m² Naturerlebnis

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental: Auf 275 Pistenkilometern

Bergbahnen: Rauf auf die Berge – zu jeder Jahreszeit

Aktivitäten in der Region Wilder Kaiser

Die schönsten Touren

Touren: Geführte Touren und Ausflüge im Sommer

Geführte Wintertouren: Mit einem Guide durch die Landschaft

Kaiserkrone Fünftagestour: 60 Kilometer, 4.000 Höhenmeter

Besondere Events

Regionale Rezepte

Tiroler Knödel

Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.

Tiroler Knödel

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

Brezensuppe

Die Brezensuppe ist ein typisches Rezept aus der Wildschönau in Tirol. Sie ist eigentlich keine Suppe, obwohl sie als solche bezeichnet wird.

Brezensuppe

Besondere Unterkünfte

Stanglwirt in Going: Biohotel mit 5 Sternen

Hotel Kaiserblick in Ellmau: 4 Sterne Superior Hotel

Hochfilzer: Hotel & Premium Chalets, 4 Sterne Superior

Kaiserlodge in Scheffau: Wohnen in Apartments und Suiten

Kaiserhof in Ellmau: Luxushotel mit 5 Sterne Superior

Natur für alle

Nachhaltigkeit in der Region Wilder Kaiser

Atemberaubende Berggipfel und gelebte Nachhaltigkeit – am Wilden Kaiser wird beides zur Herzensangelegenheit. Wer hier urlaubt, erlebt Tiroler Gastfreundschaft von ihrer modernsten Seite: Bahnreisende werden persönlich zur Unterkunft gebracht, E-Bikes stehen für entspannte Erkundungstouren bereit. Während kristallklares Wasser aus den Bergen sauberen Strom erzeugt, verwöhnen die Gastgeber:innen ihre Gäste mit köstlichen Bio-Produkten aus der Region.

Das Schönste aber ist: Die imposante Bergwelt steht wirklich allen offen. Dank durchdachter barrierefreier Wege und Einrichtungen können sich hier Jung und Alt, Familien und Menschen mit Einschränkungen gleichermaßen in die majestätische Natur verlieben. 

BarrierefreiheitMobil vor Ort

FAQs

Die Region des Wilden Kaisers vereint Naturschutz mit sanftem Tourismus. Das weitläufige Schutzgebiet bietet neben seiner charakteristischen Bergkulisse vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten in allen Jahreszeiten – von Wanderungen über Kletterrouten bis hin zu Skiabfahrten. 

  • In Ellmau spiegelt sich der Wandel der Zeit besonders deutlich wider: Während das traditionelle Bergdorf seinen ursprünglichen Charakter bewahrt hat, entstanden mit dem KaiserBad und Ellmi's Zauberwelt moderne Freizeiteinrichtungen für Familien.

  • Going hat sich bewusst für eine ruhigere Entwicklung entschieden. Der Ort richtet sich vor allem an Gäste, die Ruhe suchen und die Natur direkt vor der Haustür erleben möchten. Ein gut ausgebautes Wanderwegenetz erschließt die umliegende Bergwelt.

  • Scheffau setzt mit der KaiserWelt gezielt auf Familientourismus. Gleichzeitig dient der Ort als wichtiger Zugang zum Naturschutzgebiet Kaisergebirge, das sich besonders für Tageswanderungen eignet. 

  • In Söll verbindet das Hexenwasser regionalen Brauchtum mit zeitgemäßer Interpretation: Die Anlage vermittelt spielerisch Wissen über Wasser und lokale Traditionen. Darüber hinaus hat sich der Ort als Treffpunkt für Wanderer:innen und Wintersportler:innen etabliert. 

Der Wilde Kaiser liegt im Osten des Bundeslandes Tirol, etwa eine Stunde von den Städten Innsbruck, Salzburg und München entfernt. Die Region erstreckt sich zwischen den Städten Kufstein und St. Johann in Tirol und umfasst die vier Urlaubsorte Ellmau, Going, Scheffau und Söll, die am Fuße des beeindruckenden Gebirges liegen. Das Kaisergebirge, zu dem der Wilde Kaiser gehört, ist bekannt für seine markanten Gipfel und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Skifahren.

Der Wilde Kaiser – ein majestätisches Bergmassiv in den Tiroler Alpen – verzaubert seine Besucher:innen zu jeder Jahreszeit. Im Sommer führen unzählige Wanderwege durch duftende Almwiesen zu versteckten Bergseen wie dem kristallklaren Hintersteiner See. Während Familien die interaktiven Stationen in Ellmi's Zauberwelt oder im Hexenwasser erkunden, wagen sich Abenteuerlustige an die schroffen Felswände oder genießen beim Paragliding die Aussicht aus der Vogelperspektive. 

Die winterliche Bergwelt verwandelt sich in ein Paradies für Skifahrer:innen und Snowboarder:innen. Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental lockt mit 270 Pistenkilometern, während Langläufer:innen auf gespurten Loipen durch verschneite Wälder gleiten. Wer es ruhiger mag, erkundet die Region auf Schneeschuhen, beim Winterwandern oder probiert sich im traditionellen Eisstockschießen

Authentische Tiroler Küche in urigen Almhütten rundet das Naturerlebnis ab – besonders stimmungsvoll bei einem Almfrühstück mit Panoramablick auf die Bergwelt. 

Der Wilder Kaiser ist Schauplatz der bekannten Fernsehserie "Der Bergdoktor". Die vier Kaiser-Orte Ellmau Going, Scheffau und Söll beheimaten dabei viele bekannte Drehorte wie zum Beispiel den Hof der Familie Gruber, die Praxis des Bergdoktors, den Gasthof Wilder Kaiser und den Hintersteiner See.

Die Region ist Vorreiter für nachhaltigen Tourismus: Kristallklares Bergwasser erzeugt sauberen Strom, Gastgeber:innen verwöhnen mit Bio-Produkten aus der Region, und es gibt spezielle Services für Bahnreisende und E-Bike-Verleih. 

Die Region Wilder Kaiser ist ganzjährig familienfreundlich. Im Sommer warten Erlebniswelten wie Ellmi’s Zauberwelt oder das Hexenwasser, leichte Wanderungen mit Kinderwagen, spannende Themenwege und geführte Familienausflüge. Im Winter sorgen Skischulen mit Kinderbetreuung, Anfängerpisten, familienfreundliche Rodelbahnen, Winterwanderwege und Eislaufmöglichkeiten für unbeschwerten Urlaubsspaß. 

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