Ein goldenes Dach, wehrhafte Bauten und Avantgarde in den Seilbahnstationen: Die Stadt am Inn überrascht, erstaunt und begeistert – natürlich auch im Winter.

Die Innsbrucker Altstadt versprüht mit ihren mittelalterlichen Gassen und Gebäuden einen besonderen Charme – verstärkt durch die stimmungsvolle Beleuchtung und den Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln, der von den Adventmärkten kommt.

Innsbruck ist ein Ort, an dem Geschichte lebt – wie das Goldene Dachl , das mit seinen 2.657 vergoldeten Kupferschindeln über der Herzog-Friedrich-Straße strahlt. Die Stadt ist auch Schauplatz für winterliche Großereignisse wie die Vierschanzentournee , die jedes Jahr Fans aus aller Welt anziehen.