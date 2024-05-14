Skigebiete für Anfänger:innen und Wiedereinsteiger:innen
Von null auf wedeln – hier rockt der Nachwuchs!
Skifahren? Klingt erstmal nach wackeligen Knien, kalten Zehen und der Angst, sich zum Deppen zu machen. Aber genau hier fängt das Abenteuer an! Österreich ist der perfekte Ort für alle, die den ersten Schwung wagen wollen – egal ob Skinachwuchs, Anfänger:in oder Wiedereinsteiger:in. Jetzt nur keine Eile: Niemand wird als Skiprofi geboren. Und ehrlich gesagt geht’s gar nicht darum, perfekt zu sein. Sondern darum, draußen zu sein, Neues zu probieren und über sich selbst zu lachen – auch mal mit Schneeflocken auf der Nase.
Österreich macht den Einstieg leicht und zeigt: Skifahren ist ein Erlebnis für alle – voller Freude, Stolz und dem guten Gefühl, etwas gewagt zu haben. Wer mit dem Skifahren beginnt oder es nach längerer Pause wieder auffrischen will, fühlt sich in kleinen, überschaubaren Skigebieten meist wohler als in einem weitläufigen Skikarussell. Ohne lang die Pistenpläne studieren zu müssen, finden sich hier viele blaue Abfahrten, auf denen das Carven richtig gut gelingt.
Also: Mut zusammenpacken, Ski anschnallen und einfach loslegen – der Schnee wartet schon!
Top 10 Skigebiete für Anfänger:innen
Turracher Höhe
Das Hochplateau mit vielen sanften Pisten ist ideal für Anfänger:innen: schneesicher, 43 Pistenkilometer, 16 Liftanlagen und auf 2.200 Meter Seehöhe gelegen.
Semmering Hirschenkogel
In nur einer Stunde von Wien auf die Piste: 14 Pistenkilometer, 2 Liftanlagen, beleuchtete Abfahrten und flexible Kurse für Wiedereinsteiger:innen.
Dachstein West
Perfekt für abwechslungsreiche Skitage inmitten winterlicher Bergwelten: 160 Pistenkilometer, 8 Skigebiete und 70 Liftanlagen verbinden Salzburg und Oberösterreich.
Almenwelt Lofer
Das idyllische Skigebiet im Saalachtal ist perfekt für Familien, Anfänger:innen und Schwünge im Schnee: mit 46 Pistenkilometern, 10 Liftanlagen und sanften Hängen.
Radstadt-Altenmarkt
Das kompakte, familiäre und schneesiche Gebiet ist perfekt für entspannte Skitage für Groß und Klein: 17 Pistenkilometer, 7 Liftanlagen und sanfte Abfahrten.
Wildkogel-Arena
Ideal für entspannte Schwünge und genussvolle Wintertage: 75 Pistenkilometer, 20 Liftanlagen und Schneesicherheit bis auf 2.100 Meter Seehöhe.
Kreischberg
Schneesicher und abwechslungsreich: 42 Pistenkilometer, 13 Liftanlagen und spezielle Übungsareale sorgen für Schneespaß bei Anfänger:innen und Wiedereinsteiger:innen.
Hochzeiger
Ideal für entspannte Skitage im Pitztal mit der ganzen Familie bis auf 2.500 Meter Seehöhe: 54 schneesichere Pistenkilometer, 9 Liftanlagen und sonnige Hütten.
St. Johann in Tirol
Ein Geheimtipp für Genuss-Skifahrer:innen und Wiedereinsteiger:innen: 40 Pistenkilometer, 10 Liftanlagen und entspannte Abfahrten bis auf 1.604 Meter Seehöhe.
Skigebiete für Anfänger:innen und (Wieder-)Einsteiger:innen
Winterurlaub in Österreich
Niederösterreich
In 20 feinen Skigebieten kommen Anfänger:innen, Fortgeschrittene und Familien in Fahrt.
Oberösterreich
Ob vorsichtige Schneepflügler:innen oder neu eingestiegene Freerider:innen: Hier werden alle Bedürfnisse erfüllt.
6 Tipps zur Vorbereitung auf den Winterurlaub
Dranbleiben!
Wenn die Schwünge nicht gleich klappen, nicht enttäuscht sein. Es braucht etwas Zeit, bis sich das Pistengefühl einstellt.
Skiausrüstung überholen lassen
Nach Jahren der Pause sind Skier längst nicht mehr auf dem besten technischen Niveau. Fast in jedem Wintersportgebiet können die neuesten Skimodelle geliehen werden.
Skihelm einpacken!
Die Zeiten, in denen Stirnband oder Haube auf der Piste getragen wurden, sind vorbei. Ein Skihelm ist anzuraten und für Minderjährige bis 15 Jahre sogar verpflichtend.
Rechtzeitig mit dem Skitraining beginnen
Vorab darauf achten, speziell die Bein-, Bauch- und Rückenmuskulatur zu stärken – auch ein Ausdauertraining empfiehlt sich als Vorbereitung auf den Skiurlaub.
Ein sanftes Skigebiet auswählen
Leichte (= blaue) bis höchstens mittelschwere (= rote) Pisten wählen.
Sicherheit auf und abseits der Piste
Richtiges Verhalten auf der Piste
Klare Pistenregeln sorgen für Sicherheit und ein harmonisches Miteinander. Unfälle werden vermieden und alle können unbeschwert die Hänge hinuntergleiten.
Winter-Magazin: Skifahren, aktiv abseits der Piste und Wellness in den schönsten Regionen
FAQs
Klimaschutz-Info
Winter und Skiurlaub in Österreichs Alpen ist legendär. Damit das so bleibt, ändert sich gerade vieles. Die Skiregion „Klimaberg“ Katschberg liegt mitten im „UNESCO-Biosphärenpark Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge“ und ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem deutschen „Green Tourism Award“ ausgezeichnet. Im Skigebiet Zell am See fahren Seilbahnen mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Im Skigebiet Kaprun schützt Snowfarming den Gletscher. Der Schnee für den nächsten Winter wird aufbewahrt und die Eisfläche an der Gletscherzunge abgedeckt.
Die Skiregion Schladming-Dachstein setzt auf eine klimafreundliche Anreise mit dem Zug sowie auf Skibusse und E-Tankstellen vor Ort. In der Skiregion Wilder Kaiser wird jeder Gast, der mit der Bahn anreist, belohnt: mit kostenlosem Transfer zur Unterkunft, kostenloser Mobilität vor Ort und 10 Prozent Rabatt auf den Skiverleih. Die Vorteile auf einen Blick. In den Skigebieten Silvretta Montafon, Golm und Brandnertal buchen Ski-Gäste online ein Green Ticket. Das Ticket beinhaltet eine Ski-Tageskarte, eine Fahrkarte für die An- und Abreise mit dem Bus und der Bahn, 10 Prozent Rabatt auf Verleihausrüstung und einmal gratis Skiwachsen.