Skier, Snowboards, Schneeschuhe abschnallen, in gemütliche Skihütten einkehren und herzliche Gastlichkeit genießen!

Genuss in den Bergen

Ein letzter Schwung, die Bindung schnappt auf, die Vorfreude auf die Einkehr in einer der Skihütten Oberösterreichs nach einem Skitag ist groß. Ob pikant gefüllte Knödel, würzige Käsespätzle, ein knuspriges Wiener Schnitzel oder ein flaumiger Kaiserschmarren: Nach der Bewegung an der frischen Winterluft schmecken Klassiker aus der österreichischen Küche besonders gut.

Gemütliche Skihütten

Heimelige Stuben mit niedrigen Decken – meist steht ein Kachelofen in der Mitte – kennzeichnen die urigen Hütten. Gemütlich ist es auch in den neu gebauten oder modernisierten Berggasthäusern. Hier wie dort schafft Holz eine behagliche Atmosphäre. Zum Draußensitzen bieten sich Terrassen mit Blick auf die verschneite Bergwelt an.

Auf Skihütten begegnen sich Menschen, die den Winter lieben: Kinder und ihre Skilehrer:innen, Familien, Paare oder Freund:innen, die gemeinsam essen und trinken, näher zusammenrücken und eine unbeschwerte Auszeit mit herzlicher Gastlichkeit in den Alpen genießen.