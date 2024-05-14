Skifahren mit Weitblick, Schneeschuh- und Winterwandern durch stille Landschaften, dazu Wellnessmomente und Architektur, die alpine Tradition modern interpretiert.

Im Westen Österreichs, eingebettet zwischen Bodensee und schneebedeckten Gipfeln, liegt Vorarlberg – ein Paradies für Naturerlebnisse und kulturelle Vielfalt. Hier trifft traditionelle Handwerkskunst auf moderne Architektur, und alpine Gemütlichkeit wird in jeder Ecke spürbar. Wenn der Winter die Landschaft verwandelt, entstehen Bilder wie aus einem Märchen: Skifahren auf bestens präparierten Hängen, Schneeschuhwandern durch stille Wälder oder Winterwandern auf sonnigen Wegen lassen die Natur intensiv erleben.

Das Lebensgefühl? Authentisch und voller Genuss. Die Vorarlberger Küche ist bekannt für ihre herzhaften Spezialitäten, die nach einem Tag im Schnee in einer gemütlichen Almhütte besonders schmecken. Regionale Käsesorten wie der berühmte Bergkäse und traditionelle Gerichte wie Käsknöpfle laden zum Verweilen ein.

Wer Entspannung sucht, findet sie in Wellness-Oasen mit Bergblick, bevor Kunst und Kultur von Bregenz bis Bludenz dem Tag einen überraschenden Abschluss geben.