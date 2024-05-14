Vorarlberg im Winter
Winterurlaub zwischen Skifahren, Wellness, verschneiten Tälern und alpiner Gemütlichkeit

Skifahren mit Weitblick, Schneeschuh- und Winterwandern durch stille Landschaften, dazu Wellnessmomente und Architektur, die alpine Tradition modern interpretiert.

Im Westen Österreichs, eingebettet zwischen Bodensee und schneebedeckten Gipfeln, liegt Vorarlberg – ein Paradies für Naturerlebnisse und kulturelle Vielfalt. Hier trifft traditionelle Handwerkskunst auf moderne Architektur, und alpine Gemütlichkeit wird in jeder Ecke spürbar. Wenn der Winter die Landschaft verwandelt, entstehen Bilder wie aus einem Märchen: Skifahren auf bestens präparierten Hängen, Schneeschuhwandern durch stille Wälder oder Winterwandern auf sonnigen Wegen lassen die Natur intensiv erleben.

Das Lebensgefühl? Authentisch und voller Genuss. Die Vorarlberger Küche ist bekannt für ihre herzhaften Spezialitäten, die nach einem Tag im Schnee in einer gemütlichen Almhütte besonders schmecken. Regionale Käsesorten wie der berühmte Bergkäse und traditionelle Gerichte wie Käsknöpfle laden zum Verweilen ein.

Wer Entspannung sucht, findet sie in Wellness-Oasen mit Bergblick, bevor Kunst und Kultur von Bregenz bis Bludenz dem Tag einen überraschenden Abschluss geben.

Quick-Info zu Vorarlberg
Hauptstadt:Bregenz
Fläche:2.600 km²
Einwohnerzahl:ca. 394.000 (Stand 2024)
Höchster Berg:Piz Buin (3312 Meter)
Skigebiete:42
Biosphärenpark:1
Naturparks:1

Veranstaltungen in Vorarlberg
Traditionelle und moderne Highlights zeigt der Veranstaltungskalender

Vorarlberg im Winter aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Skifahren und Snowboarden auf 1.000 km perfekten Pisten

Unberührte Natur und grenzenlose Freiheit bei Skitouren

Winterwandern auf verschneiten Pfaden: Ruhe und Natur

Langlaufen durch stille, verschneite Landschaften

Familienurlaub in den Bergen: Abenteuer und Familienzeit

Moderne Holzarchitektur und zeitlose Baukultur in den Alpen

Käsekultur: Tradition, Handwerk und Genuss

Winter-Aktivitäten in Vorarlberg

Die schönsten Touren

Weihnachtsstimmung bei „The Musical Sound of Christmas“

Architektour zu modernen und traditionellen Bauten

Schneeschuhwandern in Vorarlberg – geführt und entspannt

Geführte Schneeschuh-, Ski- und Eisklettertouren im Montafon

Der Mythos Arlberg

Die Wiege des alpinen Skifahrens

Wer ihn auf der Karte sucht, wird sich wundern: Denn „den” Arlberg gibt es nicht. Die Namensgeber des Bergmassivs zwischen den Lechtaler Alpen und dem Verwall sind die Arlen – auch als Latschen oder Bergkiefer bekannt.

Das Landschaftsgebiet um den „Arlberg” gilt als Wiege des alpinen Skifahrens und ist weltweit ein ikonisches Ziel für Wintersportfans. Mit seiner reichen Geschichte, die ins frühe 20. Jahrhundert zurückreicht, hat diese Region entscheidend zur Entwicklung des Skisports beigetragen. Zürs und Lech sind heute mondäne Sehnsuchtsorte für anspruchsvolle Sommer- wie Wintergäste. Zahlreiche Hauben-Restaurants und eine spannende Hotellerie geben unter dem Schirm „des Arlbergs” international den Ton an.

Lech Zürs am Arlberg

Ausflug in das winterliche UNESCO Kulturerbe

Im Großen Walsertal sind die Menschen mit der Natur seit jeher im Einklang, der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen ist selbstverständlich. Tradition und Naturerhalt ergänzen sich mit dem Ziel, die biologische Vielfalt für künftige Generationen zu erhalten.

Die schönsten Regionen

Alpenregion Vorarlberg

Familienfreundliche Region zwischen Brandnertal, Bludenz, Klostertal und dem Großen Walsertal. Herrlich zum Skifahren und Winterwandern.

Alpenregion Vorarlberg

Bodensee-Vorarlberg

Kunst, Tanz, Musik und Lebendigkeit am Bodensee in Bregenz, Dornbirn, Hohenems und Feldkirch. Aktivitäten zwischen Kultur, Skifahren und abseits der Piste.

Bodensee-Vorarlberg

Bregenzerwald

Holzarchitektur und Handwerk trifft kulinarische Kreativität. Außerdem gibt es viel Wald zum Skifahren, Tourengehen, Langlaufen und Schneeschuhwandern.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Das alpine Winterparadies, nur von Deutschland aus zu erreichen, ist bekannt für seine vielfältigen sportlichen Aktivitäten.

Kleinwalsertal

Montafon

Das Tal ist umgeben von hohen Bergen: In Bergdörfern und auf Almen gibt’s Entschleunigung, Skifahren, Snowboarden und Bergsteigen bietet das Hochgebirge.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

Ein bekanntes Skigebiet, beliebt für sein exklusives Ambiente. Im Sommer wunderschön zum Wandern, zwischen Bergseen und Natur.

Lech Zürs am Arlberg

Die schönsten Städte und Orte

Bregenz

Bregenz

Bludenz

Historisches Kleinod im Süden des Landes, verbindet Natur, Kultur und südliches Flair.

Bludenz

Feldkirch

Eine bezaubernde mittelalterliche Altstadt mit kleinen Gassen und der historischen Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

Die Stadt erzählt mit der Burgruine Alt-Ems oder dem Renaissancepalast eine reiche Geschichte.

Hohenems

Dornbirn

Rotes Haus von 1639, Marktplatz und die Kirche St. Martin sind historischen Besonderheiten.

Dornbirn

Immaterielles UNESCO Kulturerbe

Lebendiges Brauchtum in Vorarlberg

Am ersten Sonntag nach dem Aschermittwoch lodert jedes Jahr in vielen Orten Vorarlbergs eine alte Tradition auf, das Traditionelle Funkenabrennen. Der Brauch soll den Winter vertreiben und den Menschen Glück bringen. Dabei werden kunstvoll aufgeschichtete Holztürme angezündet. Die Explosion der mit Pulver gefüllten „Funkenhexe”, oben auf der Spitze, ist der Höhepunkt.

Im Montafon wird am Funkensonntag zusätzlich das „Scheibenschlagen” zelebriert. Erlen- und Birkenholzscheiben werden auf Haselstöcke gesteckt, zum Glühen gebracht und auf einen Scheibenstock geschlagen. Die glühenden Scheiben zeichnen dann leuchtende Bögen in die Dunkelheit. Begleitet wird das feurige Spektakel von Musik sowie feinem Essen und Trinken – allen voran dem „Funkaküachli”, einem traditionellen Hefekuchen.

Besondere Events

Regionale Rezepte

Vorarlberger Käsefondue

Vorarlberger Käse, köstliche Beilagen und ein frischer Rotkrautsalat. Mit diesem Rezept gelingt das Festessen bestimmt.

Zum Rezept

Kleinwalsertaler Käsknöpfle

Jede Talschaft in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.

Kleinwalsertaler Käsknöpfle

Besondere Unterkünfte

Biohotel Schwanen: nachhaltiger Genuss mit 4-Sternen

Post: 4 Sterne Superior und ganzheitlich regional Küche

Walliserhof: Design trifft Sportsgeist im Brandnertal

Krone: regionale Holzmöbel und exquisite Gourmetküche

Hotel Fernblick Montafon: 6 Saunen, Infinity- und Sky Pool

Alphotel Hirschegg: 4 Sterne Familienhotel im Kleinwalsertal

Romantik Hotel Krone: luxuriöser 5-Sterne Komfort in Lech

Naturhotel Chesa Valisa: 4-Sterne-Superior in Hirschegg

4-Sterne-Superior Wellnesshotel Warther Hof am Arlberg

Klimaschutz-Info

Denkmalschutz – ein Synonym für Nachhaltigkeit

Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum

  • Denkmalschutz spart Ressourcen und verhindert die Versiegelung von Grünflächen.

  • Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle: Die Erhaltung kommt der ganzen Region zugute, die ihre Gäste mit historischen Bauten begeistern kann. 

  • Viele historische Gebäude bestehen aus natürlichen Materialien, die aus der direkten Umgebung stammen. Bei fachgerechter Reparatur werden solche regionalen Baustoffe bevorzugt, um die Originalität zu bewahren.

  • Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten wird geschützt. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.

Nachhaltig reisen

FAQs

Vorarlberg bietet über 40 Skigebiete – von großen Regionen wie Ski Arlberg, Silvretta Montafon und Damüls–Mellau–Faschina bis hin zu charmanten Familiengebieten im Brandnertal oder Kleinwalsertal.

Dank der Lage in den Alpen gilt die Region als schneesicher: Rund zwei Drittel der Skigebiete liegen über 1.000 Meter Seehöhe, viele Pisten reichen bis auf 2.400 Meter Höhe. Neben abwechslungsreichem Skifahren warten zahlreiche Winteraktivitäten – vom Schneeschuhwandern über Winterwandern bis hin zu Wellness und alpiner Gemütlichkeit.

Skifahren und Snowboarden

Abseits der Pisten eröffnet Vorarlberg eine ganze Winterwelt voller Erlebnisse. Beim Schneeschuhwandern oder Langlaufen entdeckt ihr auf geführten Touren stille Täler, während präparierte Winterwanderwege zu Aussichtspunkten mit Weitblick führen. Wer Entspannung sucht, findet sie in Wellness- und Spa-Bereichen alpiner Hotels, oft mit Blick auf die verschneiten Gipfel. Und auch kulturell überrascht Vorarlberg: Traditionelle Bräuche wie das Funkenabrennen bringen Licht und Geselligkeit in die langen Winterabende.

Vorarlberg im Winter steht für alpine Lebensfreude. Zwischen schneebedeckten Gipfeln treffen traditionelle Handwerkskunst und moderne Architektur aufeinander und formen ein Wintererlebnis voller Charme. Ob beim Skifahren, Schneeschuhwandern oder Winterwandern durch stille Täler – hier verbindet sich Bewegung mit Genuss. Besonderen Zauber verleihen regionale Bräuche wie das Funkenfeuer, bei dem große Holzberge entzündet werden, um den Winter symbolisch zu vertreiben. Diese Mischung aus Natur, Kultur und Tradition macht Vorarlberg einzigartig.

Brandnertal: Das Familiental in Vorarlberg bietet das Erlebnis imposanter Berge, Seen und Almwiesen. Es ist ein idealer Ort für Urlaub mit Kindern und für alle, die Ruhe und Entspannung in der Natur suchen.

Kleinwalsertal: Auch wenn es geografisch in Vorarlberg liegt, ist das Kleinwalsertal nur über Deutschland erreichbar. Bekannt für seine Alpenwelt, in der zahlreiche Wanderwege zur Verfügung stehen.

Klostertal: Das ruhige Tal begeistert mit seiner großen Naturvielfalt und gilt ein Tor zu einigen der bekanntesten Skigebiete Österreichs. Im Sommer verwandelt sich das Tal in ein Wanderparadies mit zahlreichen Routen durch die Alpenlandschaft.

Großes Walsertal: Im UNESCO-Biosphärenpark sind die Menschen mit der Natur seit Jahrhunderten im Einklang, der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen ist selbstverständlich. Das UNESCO-Biosphärenreservat ist geprägt von Almwiesen, Wäldern und Bergbächen. Hier ergänzen sich Tradition und Naturerhalt.

