Kärnten ist im Winter besonders reizvoll durch seine Kombination aus Schneesicherheit und vielen Sonnenstunden, vor allem in Skigebieten wie Nassfeld. Neben Skifahren bieten die zugefrorenen Seen, wie der Weissensee, perfekte Bedingungen zum Eislaufen. Auch Wellness und Skifahren lassen sich ideal kombinieren, etwa in Bad Kleinkirchheim.