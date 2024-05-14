4*S Geniesserhotel Sportalm in Kirchberg in Tirol

Einleitung
Ankommen. Abschalten. Geniessen: Die traumhafte Lage in den Kitzbüheler Alpen macht das Hotel zum idealen Ausgangspunkt für Golfer, Biker und Wanderer.
Angebot: gourmetZEIT
Einfach mal entspannen, die Kulinarik geniessen und die Natur erleben: Die genussAUSZEIT ist buchbar ab 4 Übernachtungen in einem Wohlfühlzimmer inklusive aller Sportalm Verwöhnleistungen.
ab 4 Übernachtungen in einem Wohlfühl-Zimmer
inkl. 7-Gang Gourmetmenü während des Aufenthaltes (im Wert von EUR 135,00) in der Stub'n 1972
Wellness im Alpinspa mit schwebendem Panoramapool, schwebendem Panorama-Outdoorpool, Finnischer Sauna, Saunarium, Dampfbad, Fitnessraum und grosszügigem Ruhebereich
kostenloses Zimmerupgrade in die nächst höhere Kategorie (je nach Verfügbarkeit)
inkl. aller Sportalm Inklusivleistungen
Einleitung
Willkommen im Geniesserhotel Minglers Sportalm – eurem Rückzugsort in den Kitzbüheler Alpen. Freut euch auf herzliche Gastfreundschaft, stilvollen Komfort und kulinarische Genussmomente in entspannter Atmosphäre. Umgeben von der beeindruckenden Bergwelt des Brixentals ist die Sportalm der ideale Ausgangspunkt für Golf, Wanderungen und Mountainbike-Touren. Nach einem aktiven Tag erwarten euch regionale Spezialitäten, erlesene Weine sowie wohltuende Entspannung im Wellnessbereich.
Ob genussvolle Auszeit, aktive Ferien oder wertvolle Zeit mit euren Liebsten – in der Minglers Sportalm verbinden sich Tiroler Tradition, persönlicher Service und alpine Lebensfreude zu einem unvergesslichen Ferienerlebnis.
Kitzbüheler Alpen im Sommer
Das Brixental und die Region Kitzbühel verbinden alpinen Genuss mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Golfer erwarten mehrere erstklassige Golfplätze vor beeindruckender Bergkulisse. Wanderer entdecken idyllische Almen, aussichtsreiche Gipfel und über 1.000 km bestens markierte Wanderwege. Mountainbiker und E-Biker finden abwechslungsreiche Touren – von gemütlichen Talrouten bis zu anspruchsvollen Trails in den Kitzbüheler Alpen. Nach einem aktiven Tag laden traditionelle Hütten, ausgezeichnete Restaurants und regionale Spezialitäten zum Geniessen ein.
Ob sportliche Herausforderungen, entspannte Naturerlebnisse oder kulinarische Höhepunkte – das Brixental und Kitzbühel bieten die perfekte Mischung für unvergessliche Ferien in Tirol.
Minglers Sportalm
Das Gourmet- & Geniesserhotel
Brandseitweg 26
6365 Kirchberg in Tirol
Telefon: +43 5357 2778