4*S Geniesserhotel Sportalm in Kirchberg in Tirol

Hier vereinen sich Tiroler Herzlichkeit, Wellnessgenuss und ausgezeichnete Kulinarik. Als Highlight präsentiert sich der neue Panorama-Outdoorpool mit Rooftopbar.

Ankommen. Abschalten. Geniessen: Die traumhafte Lage in den Kitzbüheler Alpen macht das Hotel zum idealen Ausgangspunkt für Golfer, Biker und Wanderer.

Einfach mal entspannen, die Kulinarik geniessen und die Natur erleben: Die genussAUSZEIT ist buchbar ab 4 Übernachtungen in einem Wohlfühlzimmer inklusive aller Sportalm Verwöhnleistungen.