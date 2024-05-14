Hotel- und Kulturtipps
Empfehlungen für euren Sommer & Herbst
Einleitung
In der Stadt, in den Bergen oder direkt am Wasser? Hier findet ihr eine Auswahl an Unterkünften und einen Kulturtipp, wo euch im Sommer und im Herbst richtig viel österreichisches Lebensgefühl erwartet.
Ihr sucht nach Inspiration für die kalte Jahreszeit? Hier geht es zu unseren Hoteltipps für den Winter.
Hotel- & Kulturempfehlungen aus Österreich
MYTHOS MOZART – das multimediale Erlebnis
Mozart feiert seinen 270. Geburtstag. Erlebe eine faszinierende Reise durch sein Leben und Schaffen – an dem historischen Ort, wo er sein letztes Lebensjahr verbrachte.
4* ArlbergResort Klösterle
Die hochwertig ausgestatteten Apartments am Fusse des Arlbergs mit Sauna und beheiztem Aussenpool laden dazu ein, den Alltag weit hinter euch zu lassen.
4*S Der Engel im Tannheimer Tal
Raus aus der Hektik, rein ins Grün: Fühlt euch gestärkt von der alpinen Kraft, verführt von der traditionellen Küche Tirols und tiefenentspannt im 8'150 m² Orgänic Spa.
4* Henriette Stadthotel Vienna
Das Boutique-Hotel ist euer Wiener Zuhause im lebendigen 2. Bezirk – der Heimat von Walzerkönig Johann Strauss, seiner Frau Henriette und dem berühmten Donauwalzer.
4*S Seehotel Europa
Ein besonderer Rückzugsort für Genuss, Natur und Erholung in Velden mit privatem Badestrand und À-la-Carte-Kulinarik, eingebettet in eine grüne Oase direkt am Seeufer.
Explorer Hotels
Lockere Atmosphäre, modernes Design und mitten in Österreichs Alpenregionen gelegen: Entdeckt die 7 Sporthotels mit Frühstücksbuffet, Sport Spa und Bike Area.