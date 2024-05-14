Frau sitzt lachend auf den Schultern eines Mannes in einer Altstadtgasse, See und Berge im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Sommer- & Herbstferien
  3. Hotels & Kultur

Hotel- und Kulturtipps
Empfehlungen für euren Sommer & Herbst

Findet den Ort, der zu euch passt

In der Stadt, in den Bergen oder direkt am Wasser? Hier findet ihr eine Auswahl an Unterkünften und einen Kulturtipp, wo euch im Sommer und im Herbst richtig viel österreichisches Lebensgefühl erwartet.

Ihr sucht nach Inspiration für die kalte Jahreszeit? Hier geht es zu unseren Hoteltipps für den Winter.

Hotel- & Kulturempfehlungen aus Österreich

MYTHOS MOZART – das multimediale Erlebnis

Mozart feiert seinen 270. Geburtstag. Erlebe eine faszinierende Reise durch sein Leben und Schaffen – an dem historischen Ort, wo er sein letztes Lebensjahr verbrachte.

Fünf immersive Räume

4* ArlbergResort Klösterle

Die hochwertig ausgestatteten Apartments am Fusse des Arlbergs mit Sauna und beheiztem Aussenpool laden dazu ein, den Alltag weit hinter euch zu lassen.

Privatsphäre & Verwöhn-Service

4*S Der Engel im Tannheimer Tal

Raus aus der Hektik, rein ins Grün: Fühlt euch gestärkt von der alpinen Kraft, verführt von der traditionellen Küche Tirols und tiefenentspannt im 8'150 m² Orgänic Spa.

Wellnessauszeit im Engel

4* Henriette Stadthotel Vienna

Das Boutique-Hotel ist euer Wiener Zuhause im lebendigen 2. Bezirk – der Heimat von Walzerkönig Johann Strauss, seiner Frau Henriette und dem berühmten Donauwalzer.

Nachhaltig, heimelig, herzlich

4*S Seehotel Europa

Ein besonderer Rückzugsort für Genuss, Natur und Erholung in Velden mit privatem Badestrand und À-la-Carte-Kulinarik, eingebettet in eine grüne Oase direkt am Seeufer.

Lebensfreude am Wörthersee

Explorer Hotels

Lockere Atmosphäre, modernes Design und mitten in Österreichs Alpenregionen gelegen: Entdeckt die 7 Sporthotels mit Frühstücksbuffet, Sport Spa und Bike Area.

Basislager für Aktivferien

Ferien für Freigeister, Abenteuerlustige und Neugierige

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Ferientipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für eure nächsten Ferien

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Ferienangebote und Wettbewerbe