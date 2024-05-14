Vier Frauen mit Sonnenbrillen und Getränken in Liegestühlen vor einer Almhütte im Schnee, Berg im Hintergrund.

Winterferien in Österreich 
Unsere Hotelempfehlungen

Person in Holzsauna blickt durch Panoramafenster auf verschneite Berglandschaft mit Nadelbäumen.
Findet die Unterkunft, die zu euch passt

Direkt an der Piste oder abseits vom Rummel? Gemütliches Hideaway oder weitläufiges Luxusresort? Wo immer ihr eure Winterferien verbringen wollt, wir haben die perfekte Unterkunft für euch. Lasst euch von unseren Tipps inspirieren – bei diesen Gastgeber:innen spürt ihr das österreichische Lebensgefühl.

Ihr sucht nach Inspiration für die warme Jahreszeit? Hier geht es zu unseren Hoteltipps für Frühling, Sommer & Herbst.

Hotel- & Kulturtipps für euren Winter

4* Henriette Stadthotel Vienna: Mitten im echten Wien

Das Boutique-Hotel ist euer Wiener Zuhause im lebendigen 2. Bezirk – der Heimat von Walzerkönig Johann Strauss, seiner Frau Henriette und dem berühmten Donauwalzer.

Boutique-Hotel in Bestlage

4* ArlbergResort Klösterle: Auszeit am Fusse des Arlbergs

Im exklusiven Ferienapartment geniesst du echten Luxus: Privatsphäre kombiniert mit erstklassigem Verwöhn-Service und Wellnessbereich mit ganzjährig beheiztem Aussenpool.

Stilvolle Ferienapartments

MYTHOS MOZART: Das multimediale Erlebnis

Mozart feiert seinen 270. Geburtstag. Erlebe eine faszinierende Reise durch sein Leben und Schaffen – an dem historischen Ort, wo er sein letztes Lebensjahr verbrachte.

Fünf immersive Räume

4*S Hotel der Engel: Winter-Wellness im Tannheimer Tal

140 km Langlaufloipen vor der Tür, Skipisten ums Eck, Kaiserschmarren schon zum Frühstück & der 8150m² Orgänic Spa garantieren entspannte Ferien im Wellnesshotel in Grän.

Wintertraum in Tirol

Hotel Bergkristall Oberlech: Ski-in, Ski-out und Wellness

Ski-in, Ski-out & Traumpanorama: Das Hotel auf 1630 m verbindet alpinen Luxus, Sonnenterrasse, feine Kulinarik, elegantes Spa-Chalet und neuen Indoor-Pool mit Wow-Effekt.

Winterwellness in Oberlech

Explorer Hotels: 7x Winteraction in Österreich

Lockere Atmosphäre & modernes Design mitten in Top-Skiregionen: Die Explorer Hotels mit Ski Area, vitalem Frühstücksbuffet und Sport Spa sind perfekt für Aktivferien.

Trendig und sportlich

Aktivitäten abseits der Piste

Skispass auf der Piste

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