Winterferien in Österreich
Unsere Hotelempfehlungen
Einleitung
Direkt an der Piste oder abseits vom Rummel? Gemütliches Hideaway oder weitläufiges Luxusresort? Wo immer ihr eure Winterferien verbringen wollt, wir haben die perfekte Unterkunft für euch. Lasst euch von unseren Tipps inspirieren – bei diesen Gastgeber:innen spürt ihr das österreichische Lebensgefühl.
Ihr sucht nach Inspiration für die warme Jahreszeit? Hier geht es zu unseren Hoteltipps für Frühling, Sommer & Herbst.
Hotel- & Kulturtipps für euren Winter
4* Henriette Stadthotel Vienna: Mitten im echten Wien
Das Boutique-Hotel ist euer Wiener Zuhause im lebendigen 2. Bezirk – der Heimat von Walzerkönig Johann Strauss, seiner Frau Henriette und dem berühmten Donauwalzer.
4* ArlbergResort Klösterle: Auszeit am Fusse des Arlbergs
Im exklusiven Ferienapartment geniesst du echten Luxus: Privatsphäre kombiniert mit erstklassigem Verwöhn-Service und Wellnessbereich mit ganzjährig beheiztem Aussenpool.
MYTHOS MOZART: Das multimediale Erlebnis
Mozart feiert seinen 270. Geburtstag. Erlebe eine faszinierende Reise durch sein Leben und Schaffen – an dem historischen Ort, wo er sein letztes Lebensjahr verbrachte.
4*S Hotel der Engel: Winter-Wellness im Tannheimer Tal
140 km Langlaufloipen vor der Tür, Skipisten ums Eck, Kaiserschmarren schon zum Frühstück & der 8150m² Orgänic Spa garantieren entspannte Ferien im Wellnesshotel in Grän.
Hotel Bergkristall Oberlech: Ski-in, Ski-out und Wellness
Ski-in, Ski-out & Traumpanorama: Das Hotel auf 1630 m verbindet alpinen Luxus, Sonnenterrasse, feine Kulinarik, elegantes Spa-Chalet und neuen Indoor-Pool mit Wow-Effekt.
Explorer Hotels: 7x Winteraction in Österreich
Lockere Atmosphäre & modernes Design mitten in Top-Skiregionen: Die Explorer Hotels mit Ski Area, vitalem Frühstücksbuffet und Sport Spa sind perfekt für Aktivferien.