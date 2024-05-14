Oh, du schöne Loipe! 
Unsere 4 Top-Langlaufregionen im Überblick

Eiskristalle glitzern, während ihr lautlos durch die stille Winterwelt gleitet. Findet euren Rhythmus, atmet die klare Luft ein und lasst eure Gedanken ruhig werden.

Die bezaubernden Regionen um den Achensee, Paznaun-Ischgl, Seefeld und Saalfelden Leogang sind wahre Paradiese für Langlaufenthusiasten.
Hier erwarten euch abwechslungsreiche Loipen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die professionell gepflegt werden und dank moderner Beschneiungsanlagen für eine durchgehende Schneesicherheit sorgen. In diesen einladenden Landschaften bieten langlauffreundliche Unterkünfte nicht nur direkten Zugang zu den Loipen, sondern auch eine reiche Auswahl an kulinarischen Genüssen und erholsamen Wellnessangeboten. Ihr könnt euch auf ein breites Spektrum alternativer Sport- und Bewegungsmöglichkeiten freuen. Es stehen spezialisierte Skischulen, hochwertige Skiverleihe und Fachgeschäfte zur Verfügung, um euer Langlaufabenteuer perfekt zu gestalten.

Österreichs Spitzendestinationen für Langlaufgenuss

Langlaufparadies gesucht?Entdeckt die Vielfalt!

Gut unterwegs auf der Loipe

Rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst auf der Spur – So wird Langlaufen zum Naturerlebnis für alle.

Verhaltensregeln für Skilangläufer

Richtiges Verhalten ist beim Langlauf wichtig. Für einen entspannten Lauf auf der Loipe gibt es einfache Regeln. Beachte diese 10 Punkte und genieße deinen Sport.

Warum Langlaufen Eure neue Lieblingssportart wird

Bewegung in der Natur, frische Luft und die perfekte Kombination aus Ruhe und Ausdauer machen Langlaufen zu einem echten Winter-Highlight.

10 gute Gründe für Langlauf

Langlauftipps von Jakob Lange

Wie man mit Langlaufen beginnt, was in Sachen Equipment zu beachten ist und wie man auf der Loipe am besten trainiert. Jakob Lange weiß Antwort!

Zu den Langlauftipps vom Profi

