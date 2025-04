Mitten in den Alpen im Wellnessbecken – Berge oder Seen im Visier: Einige Wellnessresorts ergänzen Erholung für Körper und Seele mit außergewöhnlichem Panorama.

Österreichs Natur als Kraftquelle

Beim Sprung in den Badesee, beim Anblick der tausenden Grüntöne im Wald, bei der Wärme der Morgensonne am Berg – und im Wellnessresort mit Aussicht erholen wir uns und finden wieder zu uns selbst. Es ist schon erstaunlich, wie einfach es ist, sich in Österreichs Natur zu erholen. Denn die beschaulichen Landschaften berühren unsere Sinne: Der Duft des Sommerregens, der in der Luft verweilt. Das Konzert eifriger Vögel, das uns im Wald begleitet. Ein bunt blühender Teppich an Frühlingsblumen, der sich vor uns auf der Alm ausbreitet. Wer sich in der Natur bewegt, findet seinen eigenen Rhythmus, entspannt sich und sensibilisiert Wahrnehmung und Achtsamkeit.

Wellnessresorts mit Panoramablick

Die Alpen, die zwei Drittel der österreichischen Landesfläche einnehmen und ihre facettenreichen Wasser-, Wald- und Berglandschaften sind die Kulisse zahlreicher Wellnessresorts mit hinreißendem Panorama. So einfach geht Selfcare. Es sind Momente wie diese, die uns mit der Natur verbinden und pure Lebensfreude in uns wecken. Damit wird Urlaub in Österreich zu einem Rundum-Erlebnis, das den Körper stärkt und den Geist zur Ruhe kommen lässt.