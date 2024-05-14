Die schönsten Aussichtsplattformen
Im Sommer in Österreich wird die Natur zur besten Bühne – hoch oben, wo Aussichtsplattformen unvergessliche Weitblicke eröffnen. Von hier aus gleitet der Blick über markante Gipfel, tiefe Täler und das satte Grün der Almen. Die klare Bergluft füllt die Lungen, und das Gefühl der Freiheit ist fast greifbar. Jedes Panorama erzählt seine eigene Geschichte: steile Felswände, sanfte Hänge und stille Seen, die in der Sonne glitzern und zum Verweilen einladen.
Freiheit auf Augenhöhe
Diese Plattformen sind perfekte Orte, um dem Alltag zu entfliehen und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Hier wird das Tempo ruhiger, die Gedanken werden klarer, und die beeindruckende Landschaft zeigt, was wirklich zählt. Ob beim Wandern, Klettern oder einfach Stehen und Staunen – auf den Aussichtsplattformen Österreichs fühlt sich das Leben leicht und unbeschwert an. Diese Momente oben in den Bergen bleiben unvergessen und machen den Urlaub zu einem einzigartigen Erlebnis.
Aussichtsturm am Pyramidenkogel
Die Architektur begeistert – und die Aussicht erst recht. Mit seinen 100 Metern Höhe ist der Kärntner Pyramidenkogel der höchste Aussichtsturm aus Holz weltweit. Das Design ist beeindruckend: geschwungene Formen und natürliche Materialien fügen sich harmonisch in die Landschaft ein. Wer den Panoramablick über Kärntens Seen und Berge genießen möchte, ist hier genau richtig.
Für Abenteuerlustige gibt es mehr als nur den klassischen Weg zurück. Neben der spektakulären Rutsche auf 120 Metern Länge, bietet ein Flying Fox einen rasanten Flug direkt ins Tal. Der Nervenkitzel, kombiniert mit dem fantastischen Ausblick, schafft unvergessliche Momente – ein Urlaubserlebnis, das bleibt.
Entdeckt neue Perspektiven und lasst euch von Kärntens Aussichtsjuwelen verzaubern – immer wieder überraschend.
Skywalk Hohe Wand
Der Skywalk im Naturpark Hohe Wand in Niederösterreich eröffnet ein weites Panorama. Die Plattform schwebt förmlich über die Felskante und gibt den Blick auf die umliegenden Gipfel frei – vom imposanten Schneeberg bis zur Weite des Neusiedler Sees im Burgenland.
Doch die Hohe Wand hat für Abenteuerlustige noch mehr zu bieten: Wer den Ausblick nicht nur vom Skywalk aus genießen möchte, kann das mit der Flugschule Hohe Wand bei einem Tandem-Paraglide-Flug aus der Vogelperspektive erleben. Lautlos gleitet ihr über die Landschaft, spürt den Wind und genießt ein unvergleichliches Freiheitsgefühl, das im Einklang mit der Natur steht. Für Naturliebhaber:innen und Abenteurer:innen ist die Hohe Wand damit ein Ort, der bleibende Eindrücke hinterlässt und die Schönheit Österreichs auf besondere Weise erfahrbar macht.
Erlebt Niederösterreichs Aussichtsplätze – faszinierende Weitblicke und charmante Orte warten darauf, entdeckt zu werden.
Aussichtsturm Baumwipfelpfad Salzkammergut
Der Aussichtsturm am Baumwipfelpfad Salzkammergut in Gmunden lädt zu einem Naturerlebnis der besonderen Art. Der barrierefreie Aufstieg ermöglicht allen Besucher:innen, sich mühelos auf Augenhöhe mit den Baumkronen zu bewegen und dabei den Blick über die beeindruckende Seen- und Berglandschaft schweifen zu lassen. Oben angekommen, eröffnet sich ein Rundumblick auf das Salzkammergut, der zu jeder Jahreszeit fasziniert und ein Gefühl von Freiheit und Weite vermittelt.
Und runter? Für alle, die den Abstieg etwas abenteuerlicher gestalten möchten, wartet eine 75 Meter lange Rutsche. Mit Schwung geht es so zurück zum Ausgangspunkt – ein Spaß für Groß und Klein.
Neue Horizonte entdecken: Oberösterreichs Aussichtsplätze eröffnen einzigartige Momente und unvergessliche Ausblicke.
Top of Salzburg am Kitzsteinhorn
Ganzjährig lädt Top of Salzburg dazu ein, die alpine Welt aus einer unvergleichlichen Perspektive zu erleben. Im Norden und Westen erstrecken sich die Kalkalpen und die Pinzgauer Grasberge, während im Süden die markanten Berge des Nationalparks Hohe Tauern zu sehen sind – eine Szenerie, die Natur und Weite in ihrer ganzen Faszination vereint. Die klare Luft, die majestätische Ruhe und die Weite der Gletscherlandschaft schaffen einen Rückzugsort, der sowohl inspiriert als auch beeindruckt.
Im Inneren des Gipfelgebäudes erwartet Besucher:innen zudem die Ausstellung 'Gipfelwelt 3000', die faszinierende Einblicke in die Natur und Geologie der Hohen Tauern gibt. Eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Alpen und ihre einzigartigen Lebensräume – direkt im Herzen der Hochgebirgswelt.
In den Höhen des Dachsteins
Der Dachstein ist der Riese unter den steirischen Bergen. Sein Gipfel liegt auf 2.995 Meter Höhe. Was ihn so besonders macht? Er bietet gleich vier atemberaubende Aussichtspunkte:
Skywalk am Dachstein
Auf 2.700 Meter Seehöhe thront der Dachstein-Skywalk, der einen atemberaubenden 360°-Panoramablick bietet. So eine Perspektive auf die Welt hat man nicht oft. Am Horizont erkennt man stattliche Gebirgsketten: Vom Großglockner – der mit 3.798 Metern höchste Berg Österreichs – über den Hochkönig (2.941 Meter) bis hin zum Großvenediger (3.666 Meter) ist alles vertreten. Selbst für die erfahrensten Bergliebhaber:innen ist das eine Kulisse mit Wow-Effekt.
5fingers am Dachstein
Auf dem Krippenstein-Plateau ragt die Aussichtsplattform „5fingers“ wie eine Hand über einen 400 Meter tiefen Abgrund. Die fünf verschiedenen Stege ermöglichen spektakuläre Ausblicke auf die Seen des Salzkammerguts – ein Weitblick, der überwältigt. Ein Steg besteht ganz aus Glas und lässt den Puls in die Höhe schnellen. Nichts für schwache Nerven!
Hängebrücke
Schon mal auf der höchstgelegensten Hängebrücke Österreichs gewesen? Sie zählt gemeinsam mit der „Treppe ins Nichts“ zu den jüngsten Attraktionen des Dachsteinmassivs. 100 Meter lang und rund 63 Tonnen schwer besteht sie aus mehr als 30.000 Einzelteilen. Wer auf ihr geht, wird das gewisse Gipfelkribbeln spüren, denn in luftigen Höhen schwebt man 400 Meter über dem Abgrund – ein absolutes Hochgefühl ist garantiert!
Treppe ins Nichts
Zeitweise bildet sich eine kleine Menschenschlange, bis man die 14 Stufen hinuntersteigen kann – auf der „Treppe ins Nichts“. Unter einem sieht man nur die scharfen Kanten des Dachsteinrückens. Es kostet vielleicht ein wenig Überwindung, sich auf die durchsichtige Glasplattform zu stellen. Umso mehr hat man sich diesen fantastischen Ausblick verdient.
Entdeckt die schönsten Aussichtsplätze der Steiermark – jeder Ausblick ein einzigartiger Moment inmitten beeindruckender Naturkulissen.
Von A wie Achensee bis Ö wie Ötztal
Panoramaterrasse am Hintertuxer Gletscher
Die Zillertaler Bergwelt aus einer Höhe von 3.250 Metern bewundern? Die Panoramaterrasse – eine der höchstgelegenen Aussichtsplattformen Österreichs – macht es möglich. Umgeben von majestätischen Gipfeln und der weiten Hochgebirgslandschaft ist der Besuch des Hintertuxer Gletschers zu jeder Jahreszeit ein faszinierendes Erlebnis.
Der Adlerhorst in Achensee
Die Aussichtsplattform wurde dem Nest eines Adlers nachempfunden. Von hier aus habt ihr einen fantastischen 360°-Panorama-Weitblick auf den Tiroler Achensee, das Rofan- und Karwendelgebirge. Den Adrenalinkick holt ihr euch während einer Fahrt mit dem Skyglider „Airrofan“.
BIG3 im Ötztal
In Sölden, im Tiroler Ötztal, begeistern gleich drei Dreitausender mit spektakulären Bergpanoramen. Und überall führen Seilbahnen hinauf! Der 360°-Blick von den BIG3-Plattformen reicht bei guter Sicht über 100 Kilometer bis zu den Dolomiten im Süden und zur Zugspitze im Norden.
Erkundet Tirols spektakuläre Aussichtsplätze – jeder ein Fenster zu den beeindruckenden Gipfeln und Tälern der Alpenwelt.
Die schönsten Stadtblicke
Österreich bietet eine Vielzahl an Aussichtspunkten, die die Städte aus neuen und beeindruckenden Perspektiven erlebbar machen. Jeder dieser Orte eröffnet einen einzigartigen Blick auf das urbane Leben, die historische Architektur und die umgebende Landschaft. Von alten Burgen und modernen Türmen bis hin zu Plattformen mitten in der Natur – die Vielfalt der Aussichtspunkte spiegelt die Charakteristik und die Einzigartigkeit jeder Stadt wider. Hier sind einige der schönsten Möglichkeiten, die urbanen Panoramen Österreichs zu genießen.
Gloriette in Eisenstadt
Der Blick reicht weit über die Weinberge und die weite Ebene des Burgenlands. Hier oben sehr ihr bei klarer Sicht vom Neusiedler See bis zum Leitha Gebirge.
Stadtpfarrturm in Klagenfurt
Vom hier öffnet sich die historische Altstadt bis hin zu den sanften Hügeln und den Karawanken im Hintergrund. Diese Perspektive vereint urbanes Flair mit der Natur.
Klangturm in St. Pölten
Vom Klangturm aus entfaltet sich in 47 Metern Höhe ein beeindruckendes Panorama über das Regierungsviertel, den Kulturbezirk und die weitläufige Landschaft.
Transzendenzlift in Linz
Der 30 m hohe Transzendenzlift der Kunstuniversität ermöglicht einen außergewöhnlichen Rundumblick über die Innenstadt, die Donau und die sanften Hügel des Mühlviertels.
Uhrturm in Graz
Von hier aus lassen sich die roten Ziegeldächer und die sanft geschwungenen Hügel rund um Graz in ihrer ganzen Schönheit bewundern.
Festung Hohensalzburg in Salzburg
Eingebettet zwischen der Salzach und den umliegenden Bergen wirken die historischen Gassen und Bauwerke fast wie ein Gemälde.
Nordkette in Innsbruck
In nur 20 Minuten erobert ihr die Nordkette, Innsbrucks Hausberg, mit der Seilbahn. Von der Bergstation bietet sich ein 360°-Blick auf die Hauptstadt der Alpen.
Pfänder in Bregenz
Mit der Pfänderbahn zum schönsten Aussichtspunkt. Vom Pfänder aus, auf ca. 1.000 m Höhe, habt ihr einen fantastischen Blick auf den Bodensee und die umliegenden Berge.