Almabtriebe in Österreich

Von der Gruberalm talabwärts im Salzkammergut

Ein überaus idyllischer Ort ist die auf rund 1.000 Höhenmeter gelegene Gruberalm in Hintersee. Jedes Jahr im September widmen sich die Senner:innen im SalzburgerLand einer zusätzlichen Aufgabe: Sie fertigen den kunstvollen Kopfschmuck an, den die Tiere beim Almabtrieb tragen. Mitte September ist es so weit: Vormittags wird gefeiert, zu Mittag werden die Kühe versammelt und geschmückt. Und am Nachmittag machen sich alle, die dabei sein wollen, auf den Weg ins Tal.

Dann kehrt wieder Stille auf der Gruberalm ein. Die Legende erzählt, dass nach dem Almsommer das „Kasamandl“, ein Almgeist, die Almhütten bezieht und so lange dort wohnt, bis der nächste Almsommer beginnt.