Advent in Österreich heißt Vorfreude: Christkindlmärkte, Bräuche und Weihnachtskekse machen die Weihnachtszeit zur „schönsten Zeit im Jahr“.

Die Tage werden kürzer, der goldene Herbst weicht den ersten Wintertagen und die ersten Rezepte für Weihnachtskekse wie Linzeraugen und Lebkuchen werden ausgetauscht. Viele Menschen in Österreich lieben die Adventszeit ganz besonders und zelebrieren die vier Wochen vor dem Weihnachtsfest auf unterschiedliche Weise.

Advent in Österreich heißt, wenn am Abend Kerzen leuchten und der Duft nach Vanillekipferl die Küche erfüllt. Wenn am Weihnachtsmarkt heißer Punsch die Hände wärmt und gebrannte Mandeln aus der Tüte genascht werden. Wenn Kinder sich 24-mal auf das Öffnen eines Fensters am Adventskalender freuen. Wenn Besinnlichkeit und Stille Platz im Alltag haben dürfen. Wenn Weihnachtsbräuche die Familie zusammenbringen. Advent ist die Freude über verschneite Dächer und das gemeinsame Warten, bis die vierte Kerze am Adventskranz angezündet wird, dann weiß jedes Kind: Weihnachten ist nah.

Österreich und seine Menschen lieben Traditionen, Rituale und Bräuche; sie wurden im Laufe von Jahrhunderten bewahrt und weiterverbreitet. Eines der Geheimnisse, warum sich österreichisches Brauchtum beständig in den Köpfen und Herzen hält, ist wohl dessen Echtheit: nicht kitschig, sondern authentisch; keine künstliche Inszenierung, sondern ein bodenständiges und echtes Feiern steht im Vordergrund. So ist es das ganze Jahr über, und – oder gerade – auch zur Weihnachtszeit.