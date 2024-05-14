Biodiversität in Österreich
Naturgebiete und Lebensräume für Pflanzen und Tiere
Einleitung
Biodiversität in Österreich zeigt sich in unterschiedlichen Landschaftsräumen – von Alpen und Wäldern über Moore bis zu Flüssen und Seen. Viele dieser Gebiete bieten Lebensräume für Pflanzen und Tiere und prägen das Landschaftsbild der Regionen.
Nationalparks, Schutzgebiete und Moorlandschaften gehören ebenso dazu wie Almwiesen, Wälder und Gewässer. Beim Wandern und Unterwegssein in Österreich lassen sich diese unterschiedlichen Lebensräume aus nächster Nähe erleben. Jede Region erzählt dabei ihre eigene Geschichte zwischen Bergen, Wasser und Kulturlandschaften.
Lebensräume, Schutzgebiete und ArtenRegionen in Österreich arbeiten mit unterschiedlichen Ansätzen – darunter Schutzprogramme, Renaturierungsmaßnahmen und Besucher:innenlenkung in ausgewählten Naturgebieten.
Fauna und Flora in Österreich
Fauna: Vielfalt der Tierwelt
Österreich umfasst unterschiedliche Lebensräume – von alpinen Regionen bis zu Steppenlandschaften im Osten. In Wald- und Wiesenregionen leben unter anderem Rehe, Hirsche, Hasen, Fasane, Füchse, Dachse, Marder und Rebhühner. In den Alpen sind Gämsen, Murmeltiere, Adler und Steinböcke anzutreffen.
Der Schilfgürtel rund um den Neusiedler See gilt als bedeutender Lebensraum für zahlreiche Vogelarten wie Reiher, Löffler, Säbelschnäbler und Wildgänse. Flüsse, Seen und Feuchtgebiete bieten außerdem Lebensräume für verschiedene Fisch- und Amphibienarten.
Flora: Vielfalt der Pflanzenwelt
Österreichs Flora ist mit rund 3.500 verschiedenen Farn- und Blütenpflanzen durch die unterschiedlichen Landschaftsformen und das variierende Klima besonders artenreich. Fast die Hälfte der Gesamtfläche ist von Wäldern bedeckt, vor allem mit Eichen, Buchen und Fichten. In höheren Regionen wachsen Lärchen und Zirben.
Der Nordrand der Alpen ist von Grünland geprägt, während im pannonischen Raum Steppenheiden gedeihen. Typisch für die Alpenflora sind Enzian, Edelweiß und Arnika.
Artenvielfalt am Wasser
Krimmler Wasserfälle
Europas höchste Wasserfälle bieten spezialisierte Lebensräume für Moose, Flechten und Insekten.
Traunsee-Almtal
Der Traunsee und die umliegenden Feuchtgebiete bieten Lebensräume für seltene Fischarten und Wasservögel.
Vilsalpsee
Der Vilsalpsee liegt in einer alpinen Landschaft mit Schutzgebieten, seltenen Orchideen und Brutplätzen für Alpenschneehühner.
March-Thaya-Auen
Die March-Thaya-Auen sind eine Auenlandschaft am ehemaligen „Eisernen Vorhang“ und Lebensraum für rund 500 gefährdete Tier- und Pflanzenarten.
Donau
Die Donau ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Ihre Auenwälder, Feuchtgebiete und Ufer bieten Lebensräume für Vögel, Fische und Pflanzen.
Artenvielfalt im Wald und in den Bergen
Gschmitz
Ein Naturschauplatz in Stubai, bei dem sich dichter Wald und landwirtschaftlich genutzte Wiesen abwechseln. Die ältesten Lärchen sind hier 400 Jahre alt.
Das Montafon
Almwiesen, Bergwälder und Hochmoore prägen die Landschaft im Montafon. Dort kommen seltene Pflanzenarten sowie verschiedene Vogelarten vor.
Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal
Das Gebiet, das auch Teil des UNESCO-Weltnaturerbes „Buchenwälder“ ist, bietet alten Waldbestand und seltene Arten wie den Luchs und Schwarzstorch.
Das Ötztal
Almwiesen, Wälder und Gletscherzonen bieten Lebensraum für seltene Pflanzen, Steinböcke, Murmeltiere und zahlreiche Vögel.
Lechtal in Tirol
Der Lech zählt zu den letzten Wildflusslandschaften Europas. Auwälder und Schotterbänke bieten Lebensräume für verschiedene Tier- und Pflanzenarten.
Hochgebirgsregion Großglockner
Der höchste Berg Österreichs beherbergt eine artenreiche alpine Flora und Fauna, darunter Steinböcke, Schneehühner und viele regionale Arten.
Nationalparks in Österreich
Nationalpark Donau-Auen
Die Region umfasst eine der letzten größeren Auenlandschaften Europas und bietet Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten wie die Europäische Sumpfschildkröte.
Nationalpark Hohe Tauern
Der größte Nationalpark Österreichs ist ein großes Schutzgebiet für alpine Ökosysteme. Hier leben Steinböcke und Bartgeier, hier wachsen viele alpine Pflanzenarten.
Nationalpark Thayatal
Das Thayatal umfasst Wald- und Flusslandschaften, die Lebensräume für Arten wie Fischotter und Wildkatze bieten.
Nationalpark Gesäuse
Typisch für die Bergregion sind ihre zahlreichen Kalksteinformationen sowie verschiedene Tier- und Pflanzenarten, darunter Federnelke und Flussuferläufer.
Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel
Als Teil eines Steppengebiets beherbergt der Nationalpark zahlreiche Vogelarten, darunter Zugvögel und seltene Brutvögel.
Österreich Lebensräume und Arten
Schutzgebiete in Österreich
Österreich umfasst Nationalparks, Naturparks, Biosphärenparks und weitere Schutzgebiete wie das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. Dort werden Nutzung, Pflege und Besucher:innenlenkung auf sensible Naturräume abgestimmt. Wegeführungen und Ruhezonen tragen dazu bei, Wälder, Auen und alpine Landschaften als Lebensräume zu erhalten.
Almwirtschaft
Die österreichische Almwirtschaft prägt seit Jahrhunderten Kulturlandschaften in vielen Regionen. Almen werden landwirtschaftlich genutzt und sind zugleich Lebensräume für unterschiedliche Pflanzen- und Tierarten. Vegetationsflächen auf Almen stehen außerdem im Zusammenhang mit Wasserhaushalt und Bodenbeschaffenheit.
Renaturierung der Wildflusslandschaften
Wildflusslandschaften zählen zu den prägenden Flussräumen Österreichs. Einige Fließgewässer werden durch Renaturierungsmaßnahmen begleitet, um Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Ein Beispiel ist die Isel in Tirol: Der Fluss wurde 2015 als Natura-2000-Schutzgebiet ausgewiesen.
Moorlandschaften und Feuchtgebiete
MooreMoore gehören zu den Feuchtgebieten Österreichs. Im Rahmen der Moorstrategie Österreich 2030+ werden Maßnahmen zur Pflege und Wiedervernässung von Moorlandschaften umgesetzt.
Hinweise für sensible Naturräume
Bleibt auf den Wanderwegen und betretet keine sensiblen Lebensräume wie Moore und Feuchtgebiete.
Beobachtet Tiere und Pflanzen aus der Distanz und nehmt nichts aus der Natur mit (auch keine Steine).
Genießt regionale und saisonale Produkte.
Achtet auf euren Müll: Alles, was ihr mitbringt, nehmt wieder mit.
Viele Regionen lassen sich mit Bahn, Bus, Rad oder zu Fuß erkunden.
Macht mit bei Naturführungen oder Citizen-Science-Projekten, etwa bei Vogel- oder Amphibienbeobachtungen.
Respektiert die Verhaltensregeln in Wäldern und an Seen: Kein offenes Feuer außerhalb ausgewiesener Plätze.