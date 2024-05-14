Sicherheitsvorschriften auf Österreichs Straßen

Ob mit PKW, Motorrad oder Wohnmobil – einige Regeln sorgen für Schutz für alle Verkehrsteilnehmer:innen.

Der Sicherheitsgurt ist Pflicht. Genauso wie der richtige Kindersitz, passend zu Alter und Größe, für alle Kinder unter 14 Jahren, die kleiner als 135 cm sind. Jedes Kind braucht seinen eigenen Sitzplatz.

Telefonieren ist erlaubt, wenn eine einhändig bedienbare Freisprechanlage verwendet wird, die das Lenken nicht stört.

Motorradfahrer:innen müssen einen Sturzhelm tragen und auch tagsüber mit Abblendlicht fahren. Eine Vignette ist ebenso Pflicht wie bei PKW.

In allen Kraftfahrzeugen muss ein Verbandskasten mitgeführt werden. Darüber hinaus müssen in allen mehrspurigen Kraftfahrzeugen Warndreieck und Warnweste mitgeführt werden.

Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften ist das Tragen der Warnweste bei einer Panne oder einem Unfall verpflichtend. Es empfiehlt sich, für jede mitreisende Person eine Warnweste bereitzuhalten.

Die gesetzliche Alkoholhöchstgrenze beträgt 0,5 Promille, für Probeführerschein-Besitzer:innen sowie LKW- und Busfahrer:innen 0,1 Promille. Wer unter Einfluss von Alkohol oder Drogen ein Auto lenkt, muss mit hohen Geldstrafen und der Entziehung des Führerscheins rechnen.