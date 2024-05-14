Nach Österreich reist ihr mit Auto, Bahn, Bus oder Flugzeug. Von Verbindungen bis zu Vignette und Einreise: Das solltet ihr vor der Reise wissen.

Je nach Ausgangsort führen unterschiedliche Verkehrswege nach Österreich. Wer mit Auto oder Motorrad anreist, nutzt eine der zahlreichen Straßenverbindungen aus den Nachbarländern. Züge verbinden Österreich tagsüber und über Nacht mit vielen europäischen Städten. Dazu kommen Fernbusse. Flughäfen gibt es in Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Klagenfurt und Linz.

Damit ihr von Anfang an gut unterwegs seid, klärt ihr ein paar Punkte am besten vorab: Braucht ihr eine Vignette? Welche Einreisebestimmungen gelten für euch? Und was ist bei Reisen mit Haustieren zu beachten? Wer barrierefrei reist, kann bei Bahn und Bus passende Services nutzen. In vielen Urlaubsregionen geht es vom Bahnhof oder Flughafen mit Bus oder Shuttle weiter.