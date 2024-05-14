Anreise nach Österreich
Auto, Bahn, Bus oder Flugzeug: Der Urlaub beginnt unterwegs.
Einleitung
Je nach Ausgangsort führen unterschiedliche Verkehrswege nach Österreich. Wer mit Auto oder Motorrad anreist, nutzt eine der zahlreichen Straßenverbindungen aus den Nachbarländern. Züge verbinden Österreich tagsüber und über Nacht mit vielen europäischen Städten. Dazu kommen Fernbusse. Flughäfen gibt es in Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Klagenfurt und Linz.
Damit ihr von Anfang an gut unterwegs seid, klärt ihr ein paar Punkte am besten vorab: Braucht ihr eine Vignette? Welche Einreisebestimmungen gelten für euch? Und was ist bei Reisen mit Haustieren zu beachten? Wer barrierefrei reist, kann bei Bahn und Bus passende Services nutzen. In vielen Urlaubsregionen geht es vom Bahnhof oder Flughafen mit Bus oder Shuttle weiter.
Verkehrsmittel: So kommt ihr nach Österreich
Anreisetag gut planen
Am Wochenende und zu Ferienbeginn ist auf den Hauptrouten oft mehr Verkehr. Prüft vor der Abfahrt die aktuelle Verkehrslage beim Autobahnbetreiber ASFINAG und den Staukalender des Automobilclubs ÖAMTC – besonders, wenn ihr bei der Abfahrtszeit flexibel seid.
Reiseplanung: Gut vorbereitet in den Österreich-Urlaub
Notrufnummern in Österreich
Im Notfall erreicht ihr in der gesamten EU Hilfe über die 112. In Österreich gibt es zusätzlich eigene Nummern für Feuerwehr, Polizei, Rettung und Bergrettung.
Europäischer Notruf: 112
Feuerwehr: 122
Polizei: 133
Rettung: 144
Bergrettung: 140
Pannenhilfe in Österreich:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Notruf für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen:
Über die App DEC112 ist ein textbasierter Notruf an die Einsatzkräfte möglich. Zusätzlich könnt ihr in Österreich per SMS an +43 800 133 133 Hilfe rufen.