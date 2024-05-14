Roter Zug fährt entlang eines Sees mit Uferweg, Bäumen und Bergen im Hintergrund, Salzkammergut.
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Anreise nach Österreich
Auto, Bahn, Bus oder Flugzeug: Der Urlaub beginnt unterwegs.

Nach Österreich reist ihr mit Auto, Bahn, Bus oder Flugzeug. Von Verbindungen bis zu Vignette und Einreise: Das solltet ihr vor der Reise wissen.

Je nach Ausgangsort führen unterschiedliche Verkehrswege nach Österreich. Wer mit Auto oder Motorrad anreist, nutzt eine der zahlreichen Straßenverbindungen aus den Nachbarländern. Züge verbinden Österreich tagsüber und über Nacht mit vielen europäischen Städten. Dazu kommen Fernbusse. Flughäfen gibt es in Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Klagenfurt und Linz. 

Damit ihr von Anfang an gut unterwegs seid, klärt ihr ein paar Punkte am besten vorab: Braucht ihr eine Vignette? Welche Einreisebestimmungen gelten für euch? Und was ist bei Reisen mit Haustieren zu beachten? Wer barrierefrei reist, kann bei Bahn und Bus passende Services nutzen. In vielen Urlaubsregionen geht es vom Bahnhof oder Flughafen mit Bus oder Shuttle weiter. 

Verkehrsmittel: So kommt ihr nach Österreich

Anreisetag gut planen

Am Wochenende und zu Ferienbeginn ist auf den Hauptrouten oft mehr Verkehr. Prüft vor der Abfahrt die aktuelle Verkehrslage beim Autobahnbetreiber ASFINAG und den Staukalender des Automobilclubs ÖAMTC – besonders, wenn ihr bei der Abfahrtszeit flexibel seid.

Reiseplanung: Gut vorbereitet in den Österreich-Urlaub

Hilfe rund um die Uhr

Notrufnummern in Österreich

Im Notfall erreicht ihr in der gesamten EU Hilfe über die 112. In Österreich gibt es zusätzlich eigene Nummern für Feuerwehr, Polizei, Rettung und Bergrettung.

  • Europäischer Notruf: 112 

  • Feuerwehr: 122 

  • Polizei: 133 

  • Rettung: 144 

  • Bergrettung: 140 

Pannenhilfe in Österreich: 

  • ÖAMTC: 120 

  • ARBÖ: 123 

Notruf für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen:
Über die App DEC112 ist ein textbasierter Notruf an die Einsatzkräfte möglich. Zusätzlich könnt ihr in Österreich per SMS an +43 800 133 133 Hilfe rufen. 

FAQs

Nach Österreich reist ihr mit Auto oder Motorrad, mit Bahn und Bus oder mit dem Flugzeug. Wer Autobahnen und Schnellstraßen nutzt, sollte sich vorab über Vignette und Streckenmaut informieren. Aus vielen europäischen Städten fahren Züge und Fernbusse ins Land. Flughäfen gibt es in Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Klagenfurt und Linz.

Städte wie Wien, Salzburg oder Graz haben Bahnhöfe und Flughäfen. Viele Urlaubsregionen erreicht ihr mit dem Zug und anschließend mit Bus oder Shuttle. Je nach Reiseziel kann auch die Anreise mit dem Auto sinnvoll sein.

Je nach Anreise gibt es vorab einiges zu klären: Die Vignette könnt ihr online und an zahlreichen Verkaufsstellen kaufen. Auf bestimmten Strecken fällt zusätzlich Streckenmaut an. Welche Einreisebestimmungen für euch gelten, hängt unter anderem von eurer Staatsangehörigkeit ab – auch Kinder benötigen ein eigenes Reisedokument. Für Reisen mit Haustieren gelten eigene Regeln, und wer barrierefrei unterwegs ist, findet bei Bahn und Bus passende Services.

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