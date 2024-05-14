Einleitung
Klagenfurt am Wörthersee strahlt in der kalten Jahreszeit einen besonderen Charme aus. Als Renaissance-Juwel bekannt, bezaubert die Stadt mit ihren prächtig restaurierten Palais, Innenhöfen und Plätzen, die unter einer feinen Schneeschicht noch märchenhafter wirken. Die italienischen Baumeister haben der über 800 Jahre alten Stadt einen unverwechselbaren Charakter verliehen.
Ein Highlight der Stadt ist der Neue Platz, auf dem der Lindwurmbrunnen, das stolze Wappentier von Klagenfurt, thront. Besonders zur Adventszeit verwandeln sich die Plätze der Stadt in ein Wintermärchen: Ideal zum Bummeln auf den festlich geschmückten Adventmärkten, handgefertigte Geschenke erstehen und weihnachtlichen Köstlichkeiten und duftendem Punsch kosten.
Auch die prachtvollen Fassaden der Altstadt leuchten in der Wintersonne. Klagenfurt wurde gleich drei Mal mit dem Europa-Nostra-Diplom für vorbildliche Altstadterhaltung ausgezeichnet – ein Zeichen dafür, wie sehr hier auf die Erhaltung des historischen Stadtbildes geachtet wird. Spaziergänge durch die Gassen der Stadt ermöglichen es, die Schönheit von Klagenfurt in einer ruhigen, festlichen Atmosphäre zu entdecken.
In Klagenfurt befindet sich die älteste Fußgängerzone Österreichs, die im Jahr 1961 eröffnet wurde. Sie führt von der Kramergasse in die Wienergasse.
Klagenfurt im Winter aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Winter-Aktivitäten in und um Klagenfurt am Wörthersee
Besondere Events
Christkindlmarkt am Neuen Platz
Weihnachtshandwerk, Punsch und Kekse – bis zum 24. Dezember verzaubert der Neue Platz Weihnachtsstimmung.
Großer Krampusumzug Klagenfurt
Rund 1.000 Krampusse, Perchten, Hexen, Engeln und natürlich auch der Nikolaus nehmen am Krampusumzug teil. Der Brauchtum erfreut sich auch nach Jahrhunderten immer noch beliebt und ist aus der Vorweihnachtszeit nicht wegzudenken.
Essen und Trinken in Klagenfurt am Wörthersee
Regionale Rezepte
Kärntner Kasnudel
Das Geheimnis der Kärntner Kasnudel ist die Fülle: die milde Kärntner Nudelminze. Mit diesem Rezept schmeckt die Kasnudel wie das Original aus Kärnten.
Vanillekipferl
Sie sind eine der bekanntesten Weihnachtsbäckereien in Österreich. Sie selbst zu backen, stimmt auf die Weihnachtszeit ein, wenn der Duft von Vanille die Küche erfüllt.
Linsen mit Speck und Knödel
Ein traditionelles österreichisches Rezept perfekt an kalten Wintertagen.
Besondere Unterkünfte
Urlaub ohne Auto – und mobil vor Ort
Klagenfurt bietet zahlreiche Mobilitätslösungen: Für kurze Strecken innerhalb der Stadt stehen an zehn Nextbike-Stationen Leihräder zur Verfügung, die einfach per App gemietet werden können. Wer das Umland erkunden möchte, kann auf E-Bikes oder Fahrräder zurückgreifen. Die Räder sind an verschiedenen Stationen rund um den Wörthersee verfügbar und können flexibel zurückgegeben werden.
Mit der Wörthersee Plus Card nutzen Gäste kostenfrei S-Bahn und Busse in der Region – ideal, um das malerische Umland, den Wörthersee oder die nahen Berge zu erkunden. Wer ohne eigenes Fahrzeug anreist, profitiert zudem von Shuttle-Services, die Gäste direkt zu ihrer Unterkunft bringen
.
100 Ausflugsziele mit der Kärnten Card im Winter
Mit der Kärnten Card können mehr als 100 Ausflugsziele in Kärnten beliebig oft besucht werden. Dazu zählen Bergbahnen, Panoramastraßen und Thermen-Bäder. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Museen und weitere Freizeitmöglichkeiten.
Mit der kostenlosen Wörthersee Plus Card erhalten Urlauber:innen in Klagenfurt, am Wörthersee und in Mittelkärnten ganzjährig Vergünstigungen und freien Eintritt zu einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten in der Region.
Die Gästekarte wird beim Check-in im jeweiligen Unterkunftsbetrieb ausgehändigt.