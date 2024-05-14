Österreichs Landeshauptstädte im Winter

Winterliche Städtereisen nach Wien, Salzburg oder in eine der neun Landeshauptstädte Österreichs: Kultur, Sehenswürdigkeiten und Weihnachten machen den Winter magisch.

Winter in Österreich bedeutet nicht nur Ski und Schnee auf den Bergen. Auch die Städte entfalten in der kalten Jahreszeit ihren eigenen Rhythmus: Aus den Gassen zieht der Duft von Gewürzpunsch, gemütliche Kaffeehäuser oder kleine Galerien laden zu Entdeckungen abseits der bekannten Pfade ein.

Anders als beim klassischen Skiurlaub steht hier die Kombination aus Kultur, Kulinarik und urbanem Flair im Vordergrund. Jede der neun Landeshauptstädte zeigt ihr eigenes winterliches Lebensgefühl: Mal lebendig und aufregend, mal ruhig und versteckt – immer geprägt von den Menschen, die hier leben. Gut erreichbar mit Bahn oder öffentlichen Verkehrsmitteln wird jede Städtereise gleichermaßen bequem wie nachhaltig.