Fackelwanderungen in Österreich
Im Feuerschein durch die alpine Winternacht
Feuer fasziniert Menschen seit Urzeiten. Im Fackelschein verändert sich die Winterlandschaft auf romantisch mystische Weise. Doch was ist es genau, das Fackelwanderungen in Österreich zu einem ganz besonderen Erlebnis werden lassen? – Unsere Sinne werden in der Dunkelheit geschärft, Geräusche, Gerüche und Sichtveränderungen nehmen wir intensiver wahr, eine beinah archaische Erfahrung. Die Konzentration auf das Feuer während des Gehens lässt uns tief in die Umgebung und das Hier und Jetzt eintauchen. Wie wunderschön nächtliche Stille klingen kann.
Die schönsten Fackelwanderungen im alpinen Österreich
Ich beobachte, dass Menschen bei der Bewegung draußen im Freien zur Ruhe finden und ganz im Moment ankommen.Lisa Flatscher, Bergwanderführerin aus Tirol
Die Natur macht es uns leicht, zu uns selbst zu finden
Die Bergwanderführerin Lisa Flatscher aus Tirol erklärt, warum sie aus Naturerlebnissen besondere Kraft für den Alltag schöpft:
„Die Beständigkeit der Natur ist für mich eine ganz besondere Kraftquelle. Die Natur lehrt uns, Geduld zu haben – nicht sofort zu reagieren, sondern zuerst einmal zu beobachten und genau hinzuschauen. In der Natur bekomme ich oft Antworten auf Fragen, die mich beschäftigen. Keine hörbaren Antworten, aber mir wird klar, was zu tun ist. Deshalb empfinde ich in der Natur auch große Dankbarkeit. Außerdem hat es für mich eine unglaublich reinigende und befreiende Wirkung, den Naturelementen ausgesetzt zu sein. Auch – und vor allem – wenn das Wetter ungemütlich ist. Wenn man draußen ist, während es regnet oder schneit, wird man von allem befreit, was man so mit sich herumschleppt.“
Lisa Flatscher, Bergwanderführerin aus Waidring im Tiroler PillerseeTal, begleitet seit über 10 Jahren Menschen auf den verschiedensten Wegen in die Natur, auch auf Fackelwanderungen. Ihr Fokus liegt auf bewusster Wahrnehmung: „Ich selbst habe mich in der Natur schon immer geborgen und beschützt gefühlt. Und dieses Gefühl möchte ich auch meinen Gästen weitergeben, mit denen ich draußen unterwegs bin.“
Wie schützen wir die Bergwelt?
Alles, was auf den Berg mitgebracht wird, auch wieder mitnehmen und entsorgen – Taschentücher, Verpackungen, Trinkflaschen etc.
Immer den beschilderten Wanderwegen nach! So bleiben Tiere und Jungwälder ungestört.
Achtsam mit der Tierwelt umgehen. Kühe, Schafe und Wildtiere nur aus der Ferne beobachten.
Das gut ausgebaute Netz an Regionalbahnen und Wanderbussen nutzen.
Hütten zur Einkehr wählen, die sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz engagieren.
Begeistert eure Kinder für die Natur! Was die Kleinen kennen, werden sie auch wertschätzen.
Biodiversität schützen: Die Ranger:innen der Nationalparks zeigen wie’s geht.