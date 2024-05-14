Coole Erlebnisse am Gletscher, am Eis und im Eiswasser
Einleitung
Die Natur zeigt ihre wilden und überraschenden Seiten in Österreich das ganze Jahr über. Wer nicht genug kriegen kann von Eiswasser in jeder Form, erlebt coole Abenteuer am Gletscher, an Seen und in den Bergen.
Vom ganzjährigen Stand-Up-Paddling im Natur Eis Palast am Hintertuxer Gletscher und Wildwassersport in der Ötztaler Ache bis zu Wanderungen am Gletschersee und winterlichem Eistauchen im Weissensee – das einzigartige Lebensgefühl der Alpen wartet mit außergewöhnlichen Erlebnissen: Eisklettern an imposanten Wasserfällen, Eisbaden in kristallklaren Seen oder Eisfischen in Berglandschaften lassen euch Österreichs Natur intensiv spüren.
Eisbaden in Österreich
Wer sich einmal überwunden hat, will es angeblich immer wieder: Eisbaden in Österreichs wunderschönen Seen ist the next big thing! Das eisige Abenteuer soll Immunsystem und Wohlbefinden stärken und den Winterblues vertreiben. Wichtig ist allerdings, euren gesundheitlichen Status vorher abzuchecken, euch nur langsam an die Kälte zu gewöhnen und in Begleitung oder unter Anleitung in das Eiswasser zu tauchen.
Achtung beim Eisbaden!
Wer sich für Eisbaden entscheidet, sollte es unbedingt das erste Mal nur unter Anleitung und nach Rücksprache mit Arzt oder Ärztin versuchen! Besonders dann, wenn Vorerkrankungen wie Asthma, Bluthochdruck oder Herzprobleme bestehen. Es empfiehlt sich, bereits im Herbst mit dem Training zu starten und sich langsam an die tiefer werdenden Temperaturen zu gewöhnen.
Stand-Up-Eispaddeln am Hintertuxer Gletscher
Der Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal auf 3.250 Meter Seehöhe birgt eine magische Eishöhle: Der Natur Eis Palast ist ein einzigartiges Naturwunder, das während des ganzen Jahres besucht werden kann. 30 Meter unter der Skipiste befinden sich die Höhlenräume, die die Natur geschaffen hat. Eine wundersame Welt aus Eis und Gletscherwasser eröffnet sich für abenteuerliche Aktivitäten:
Stand-Up-Eispaddeln: Ab 12 Jahren, für bis zu 5 Personen, kippstabiles SUP vorhanden
Bootstour: 70 Minuten Besichtigung der Eishöhle, Bootstour auf dem unterirdischen Gletschersee, für die ganze Familie
Couple Adventure Tour: Mit dem Adventure Boot bis ins „private Domizil“, Adventurebox, Getränke, Abholung vom Guide
Besuchsordnung im Natur Eis Palast
Wer den Natur Eis Palast besucht (Kinder ab 6 Jahren), sollte geistig und körperlich fit und gesund sein. Wichtig sind eine für das Hochgebirge taugliche Bergkleidung und feste Schuhe. Achtet auf Sonnenschutz am Gletscher!
Kajakfahren auf der Ötztaler Ache
Die Ötztaler Ache ist der größte frei fließende Fluss in Tirol, dessen Wasser unter anderem von den gigantischen Gletschern im hinteren Ötztal kommt. Die Ötztaler Ache erstreckt sich über 42 Kilometer und gilt als besonders anspruchsvolles Wildwasser. Zwischen ruhigeren Abschnitten bis zu extremen Stromschnellen, umgeben von der beeindruckenden Tiroler Bergwelt: Dieser Fluss ist eine echte Herausforderung, die technisches Können und Erfahrung im Kajak- und Kanufahren voraussetzt.
Sicherheits-Tipps
Nur für Fortgeschrittene! An warmen Tagen kann der Pegel der Ötztaler Ache rasch ansteigen – besonders bei Regen. Checkt deshalb immer den aktuellen Wasserstand vorab! Erste-Hilfe-Ausrüstung, Mobiltelefon und die SOS-EU-Alp-App der Leitstelle Tirol sind essenziell.
Eistauchen im Weissensee
Bis zu 30 Meter Sichtweite unter der legendären Eisdecke des Weissensees in Kärnten – was für ein Abenteuer für Eistaucher:innen, die sich der glasklaren Unterwasserwelt im Winter verschrieben haben. Legendär ist die Eisfläche des Kärntner Alpensees auf 930 Meter Seehöhe deshalb, weil sie garantiert zufriert und von einem Eismeister überwacht und gepflegt wird – ab Mitte Dezember ist es meistens soweit. Ein unvergessliches Erlebnis im größten Natur-Eisbereich Europas.
Eistauchen nur mit Profis!
Wer eistauchen möchte, muss vorher einen Kurs absolvieren. Zwei Anbieter:innen am Ost- und Westufer des Weissensees organisieren Tauchgänge und Tauchkurse – darunter auch die Ausbildung zum Eistauchlehrer oder zur Eistauchlehrerin.
Wandern am Gletschersee
Das Kitzsteinhorn im SalzburgerLand, direkt an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern gelegen, ist bekannt als abwechslungsreiche Wanderregion. Mit den Seilbahnen gelangt ihr bequem zu den Ausgangspunkten der Wanderrouten. Auf 2.450 Meter Seehöhe befindet sich das Alpincenter. Dort startet die Wanderroute zum Gletscherblick über die Moräne zum leuchtend grünen Gletschersee. Die etwa einstündige Wanderung führt vorbei an Gletscherschliffen und Bächen, hochalpinen Aussichtspunkten und wieder zurück zum Alpincenter. Hier stellt sich dann die Frage: Skyline Bar oder Schirmbar Parasol?
Und im ICE CAMP Kitzsteinhorn wird der Gletscher, in drei zusammenhängenden Iglus, zur Bühne für spektakuläre Eiskunst.
Was ist beim Wandern am Kitzsteinhorn zu beachten?
Das Angebot für Wandernde am Kitzsteinhorn richtet sich jeweils nach den aktuellen Bedingungen für Wetter, Schnee und Betriebssituation. Information gibt das Kitzsteinhorn Info-Service: Tel. +43 6547 8621.
Eisklettern in den Alpenregionen
Eisklettern fasziniert durch die Kombination aus Abenteuer, Technik und Naturerlebnis. Österreichs Alpenregionen mit ihren imposanten Wasserfällen sind ideal, um sich der herausfordernden Outdoor-Aktivität an winterlichen Eiswänden zu stellen.
Eisklettern erfordert Geschick und Konzentration und macht die Bergwelt auf besondere Weise erlebbar. Die unterschiedlichen Regionen bieten vielseitige Bedingungen, sodass sich Anfänger:innen ebenso wohl fühlen wie Kletter-Profis. Los geht's mit dem Eispickel in der Hand!
Sicherheitshinweis fürs Eisklettern
Eisklettern erfordert höchste Vorsicht: Eine sichere Ausrüstung und umfassende Erfahrung sind unverzichtbar. Eis ist instabil und kann brechen, Wetterbedingungen ändern sich schnell. Unerfahrene sollten nur mit erfahrenen Guides klettern. Seid nie allein unterwegs!
Eisfischen in den schönsten Regionen
Beim Eisfischen in Österreich habt ihr die Möglichkeit, die Ruhe und Schönheit der Winterlandschaft zu genießen. Am Weissensee in Kärnten, umgeben von schneebedeckten Bergen, können Fischer:innen ab Februar auf dem zugefrorenen See angeln. Der Ottensteiner Stausee im Waldviertel liegt inmitten von stillen Wäldern und bietet ideale Bedingungen für diese traditionelle Winteraktivität. Der Weidachsee in Leutasch, auf über 1.100 Metern Seehöhe, ist umrahmt von den beeindruckenden Gipfeln der Tiroler Alpen und ein Ort für Naturverbundene.
Sicherheitshinweis fürs Eisfischen
Achtet darauf, dass die Eisdecke ausreichend tragfähig ist, um die Einsturzgefahr auszuschließen. Nutzt nur ausgewiesene Flächen und vergesst nicht eure Sicherheitsausrüstung. Wetter und Eisbedingungen können sich schnell ändern – Vorsicht und Vorbereitung sind entscheidend.
Eislaufen in der Natur oder am Eislaufplatz
Eislaufen in Österreich ist ein besonderes Vergnügen – ob in der Stadt oder auf zugefrorenen Seen. Die Atmosphäre auf Natureislaufplätzen ist einzigartig: Das sanfte Knirschen der Kufen, verschneite Wiesen, majestätische Berge und die Weite der Landschaft schaffen ein unvergleichliches Erlebnis. Viele Seen sind bequem erreichbar, oft mit Parkplätzen und Sitzbänken. Hier findet ihr Tipps zu den schönsten Natureislaufplätzen in Österreich.
Vorsicht! – Betreten erlaubt?
Erkundigt euch nach Möglichkeit immer, ob die Natureisflächen zum Betreten und Eislaufen freigegeben wurden. Diese Information steht meistens auf den Webseiten der Seen. Oder ihr ruft beim zuständigen Tourismusbüro der Region an. Gibt es dazu keine Informationen, betretet ihr die Natureisfläche grundsätzlich immer auf eigene Gefahr.
Kunst aus und im Eis
Kunstwerke aus Eis begeistern durch die Verbindung von Kreativität, Natur und vergänglicher Schönheit. Inmitten verschneiter Berglandschaften entstehen aus Schnee und gefrorenem Wasser beeindruckende Skulpturen, die Besucher:innen staunen und Winterträume Wirklichkeit werden lassen.
Ob hoch oben am Gletscher oder eingebettet in verschneite Täler – die frostigen Kunstwerke spiegeln die Magie des Winters wider und laden euch ein, die alpine Bergwelt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Zwischen funkelnden Eiskristallen und kunstvollen Formen wird der Winter in Österreich zur Bühne für erfrischende Kultur-Erlebnisse.
Erkundigt euch vorab nach den Öffnungszeiten, diese können variieren. Diese Information steht meistens auf den Webseiten der Locations.
Alles, was sonst noch Spaß macht im und am Wasser
Events und Quick-Infos
Weissensee
Der Weissensee ist mit 6,5 km² der See mit der größten präparierten Natureisfläche Europas.
Ötztaler Ache
Die 42 km lange Ötztaler Ache gilt europaweit als Nonplusultra für Wildwassersport.
Eishöhle
Im Natureispalast herrscht das ganze Jahr über eine konstante Temperatur von 0° C.