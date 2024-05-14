Wer auf der Suche nach Österreichs wilden, coolen Seiten ist, ist hier richtig: Bei aufregenden Outdoor-Erlebnissen im und am Eis und im Gletscherwasser.

Die Natur zeigt ihre wilden und überraschenden Seiten in Österreich das ganze Jahr über. Wer nicht genug kriegen kann von Eiswasser in jeder Form, erlebt coole Abenteuer am Gletscher, an Seen und in den Bergen.

Vom ganzjährigen Stand-Up-Paddling im Natur Eis Palast am Hintertuxer Gletscher und Wildwassersport in der Ötztaler Ache bis zu Wanderungen am Gletschersee und winterlichem Eistauchen im Weissensee – das einzigartige Lebensgefühl der Alpen wartet mit außergewöhnlichen Erlebnissen: Eisklettern an imposanten Wasserfällen, Eisbaden in kristallklaren Seen oder Eisfischen in Berglandschaften lassen euch Österreichs Natur intensiv spüren.