Die schönsten Sehenswürdigkeiten in Niederösterreich

Niederösterreich, reich an Stiften, Klöstern, Burgen und Schlössern, offenbart Geschichte und Kunstschätze von Flusstälern bis zu den Bergen.

Die Donau prägt das Land Niederösterreich wie kein anderer Fluss, fließt sie doch von West nach Ost einmal quer durch seine Mitte. Allerdings ist sie nicht allein, denn das Land ist wasserreich. Zahlreiche Flüsse wie der Kamp, die Thaya oder die Traisen formen die Täler. Der Nationalpark Thayatal ist besonders naturbelassen. Die wildromantische Landschaft mit den dichten Laubwäldern macht ihn zu einem einzigartigen Paradies – auch für sehr scheue Tiere wie die europäische Wildkatze.

Die wehrhaften Burgen haben die Zeiten der Raubritter hinter sich gelassen, erinnern aber immer noch an die damaligen Geschichten. Einige von ihnen wie Schloss Rosenburg oder die Schallaburg wurden in der Renaissance zu Märchenschlössern umgebaut, andere blieben uns als Ruinen erhalten. Die Burgruine Aggstein in der Wachau zählt zu den beliebtesten unter ihnen. Ganz anders nimmt man hingegen die Barockstifte Melk und Göttweig wahr. Gleich himmlischen Palästen auf Erden strahlen sie prunkvolle Eleganz und ewige Schönheit aus.