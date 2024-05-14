Hauptplatz St. Pölten bei Abenddämmerung mit Dreifaltigkeitssäule, beleuchtetem Rathaus und umliegenden Barockfassaden.
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St. Pölten
Sommer zwischen barocker Altstadt und modernem Festspielhaus

Zum Winterurlaub
St. Pölten, die Hauptstadt Niederösterreichs an der Traisen, ist voller Gegensätze: Römische Spuren Einflüsse treffen auf Barock, Jugendstil und moderne Architektur.

St. Pölten besitzt das älteste verbriefte Stadtrecht Österreichs – verliehen 1159 von Bischof Konrad von Passau. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde St. Pölten zur Bühne des Barock. Als Jakob Prandtauer 1689 hierher übersiedelte, setzte ein regelrechter Bauboom ein. Klöster, Kirchen und Bürgerhäuser erzählen bis heute von jener Epoche, in der Großzügigkeit und Handwerkskunst das Stadtbild prägten.

Gleichzeitig ist St. Pölten Österreichs jüngste Landeshauptstadt – und denkt konsequent nach vorn. Im Festspielhaus treffen klassische Musik, zeitgenössische Kompositionen, Tanz und Performance aufeinander. Das moderne Regierungsviertel mit dem markanten „Landtagsschiff“ setzt ein selbstbewusstes architektonisches Zeichen. Der Kulturbezirk mit Landesmuseum und Klangturm ergänzt den Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Rund um St. Pölten beginnt das Erlebnis direkt vor der Haustür. Radfahren am Traisental-Radweg, Baden in Naturseen, ein Ausflug mit der Mariazellerbahn oder ein Ausflug in die Wachau: Die Landschaft öffnet sich weit, Weingärten ziehen sanfte Linien, Flussufer laden zum Innehalten ein. Und mittendrin: eine Stadt, die auf historischem Fundament steht.

Fakten zu St. Pölten
Einwohner:innen:ca. 59.800 (Stand 2025)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Niederösterreich
Fläche:108,44 km²
Aussichtspunkt:Klangturm (77 m)

Die Niederösterreich-CARD ermöglicht freien Eintritt zu rund 365 Ausflugszielen – von Bergbahnen über Naturparks bis hin zu Stiften und Schlössern.

St. Pölten aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Die historische Altstadt: Zwischen Barock und Moderne

Der Dom in St. Pölten: Romanische Wurzeln, barocke Pracht

Ehemalige Synagoge: Jüdischer Sakralbau der Monarchie

Das Museum Niederösterreich: Geschichte und Natur

Das Festspielhaus: Musik, Theater und Tanz

Der Klangturm: Aussichtsplattform in 47 Metern Höhe

Aktivitäten in und um St. Pölten

Die schönsten Touren

Virtuelle Zeitreise in die Stadtgeschichte: Stadtrundgang

Entdecker-Stadttouren: Kulturspaziergänge

Stadttouren: Rundgang mit App oder Kutschenfahrt

Die Top Radroute im Mostviertel

Der Traisental-Radweg

Der Traisental-Radweg, eine 111 Kilometer lange Route im Mostviertel, führt durch das Traisental-Weinland und ist besonders familienfreundlich. Es geht vorbei an Herzogenburg, bis nach St. Pölten, Lilienfeld und St. Aegyd am Neuwalde und endet in Mariazell.

Die Biker:innen erfreuen sich an der abwechslungsreichen Mostviertler Landschaft – von den sanften Hügeln südlich der Donau bis zu den Bergen der Mostviertler Alpen. Familien mit Kindern ziehen oft die Abschnitte von Mariazell oder Kernhof nach Traismauer vor.

Traisental-Radweg

Ausflugsziele rund um St. Pölten

Besondere Events

Niederösterreichs Top-Restaurants

Traditionelle Landgasthäuser, Wirtshäuser und Restaurants

Niederösterreich hat ein kräftiges kulinarisches Herz – zeitgemäß bis experimentell, aber immer mit Bodenhaftung: Die Hauben- und Sterne-Gastronomie in Niederösterreich kann sich sehen und vor allem schmecken lassen – vom Wald- bis zum Weinviertel, von der Wachau bis in den Wienerwald. Beste Raritäten aus den Regionen sind, neben den kreativen Chefs de Cuisine, oft die eigentlichen Stars in den Gerichten.

Das niederösterreichische Wirtshaus ist ein Kulturgut. Hier kommt viel zusammen: Gastfreundschaft, charaktervolle Wirt:innen und ausgezeichnete regionale Speisen – vom knusprigen Schweinsbraten über den Marchfelder Spargel bis zum Marillenknödel aus der Wachau.

Restaurants in Niederösterreich

Regionale Rezepte

Spargel mit Beinschinken, Hollandaise und Erdäpfeln

Rituelles Frühlingsfestessen, das sich für kleine, wie für große Runden gut vorbereiten lässt.

Spargel mit Beinschinken, Hollandaise und Erdäpfeln

Gedämpfter Wels

Im Winter spielen Rüben in den Gerichten die Hauptrolle. Die Kerbelrübe ist zwar klein, aber oho und schmeckt fein nach Maroni.

Gedämpfter Wels

Wachauer Marillenknödel

Das Geheimnis des Wachauer Marillenknödels ist die Fülle: Die „echte“ Marille. Mit diesem Rezept schmeckt der Marillenknödel wie das Original in der Wachau.

Wachauer Marillenknödel

Waldviertler Mohnnudeln

Ob als süße Nachspeise oder als Hauptgericht, die Mohnnudeln sind eine Gaumenfreude zu jeder Gelegenheit.

Waldviertler Mohnnudeln

Besondere Unterkünfte

Das Alfred: Design Budget Hotel

Cityhotel Design & Classic: Lifestyle , 4 Sterne

Schloss-Hotel THALHEIM: Entspannung, Ruhe, Genuss

FAQs

Für aktuelle Informationen zu Events und Veranstaltungen in St. Pölten besucht den Veranstaltungskalender.

St. Pölten ist optimal mit der Bahn (ÖBB oder WESTbahn) erreichbar: Von Wien Westbahnhof aus in nur rund 30 Minuten.

St. Pölten hat viele Aktivitäten und Ausflugsziele zu bieten – kulturelle wie sportliche Angebote. Von Burgen und Schlössern bis zu Erlebniswelten und Museen, von Panoramapunkten bis zu Aussichtswarten:

Die Traisen hat ihre Quelle im Traisental, fließt durch die St. Pölten und mündet in die Donau. Auf beiden Seiten des Traisendammes erstreckt sich eine wunderschöne Aulandschaft mit Lauf- und Radstrecken. Für Rollerskaten und Walken ist das Gelände ebenfalls bestens geeignet.

Mit der Museumscard ist es möglich, alle Museen und Ausstellungshäuser in St. Pölten das ganze Jahr über mit nur einem Ticket zu besuchen. Bei freiem Eintritt können (einmalig) folgende Institutionen besucht werden:

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