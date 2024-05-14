Wiener Bälle: Höhepunkte der Ballsaison
Tradition, Walzer und Lebensfreude im imperialen Ambiente
Einleitung
Wiener Bälle sind ein Stück lebendige Kulturgeschichte. Einst Bühne der Aristokratie – zur Einführung der Heranwachsenden in die Gesellschaft – sind sie heute ein Fest für alle, die Eleganz und Lebensfreude suchen. In der Ballsaison verwandelt sich Wien in die Hauptstadt des Tanzes: Mehr als 300 Ballnächte – vom glamourösen Opernball bis zum traditionsreichen Kaffeesiederball – lassen die Stadt im Dreivierteltakt schwingen.
Das besondere Flair entsteht durch festliche Rituale, die aus dem 18. Jahrhundert übernommen wurden: feierliche Eröffnungsfanfaren, den Einzug der Debütant:innen, den Ausruf „Alles Walzer!“ und die Quadrille um Mitternacht. Auf den Tanzflächen wechseln Walzer und zeitgenössische Musik einander ab. Wer sicher auftreten möchte, besucht vorab eine Tanzschule, um den Walzer zu erlernen oder aufzufrischen.
Wiener Bälle: Highlights der Ballsaison in WienViele Wiener Bälle werden von Berufsständen ausgerichtet: Der Kaffeesiederball verwandelt die Hofburg in ein Tanzcafé, die Zuckerbäcker zaubern süße Kunstwerke und die Philharmoniker feiern im Musikverein.
Opernball
Einmal im Jahr verwandelt sich die Wiener Staatsoper in den schönsten Ballsaal der Welt. Gäste aus aller Welt bestaunen die Eröffnungs-Polonaise und tanzen im 3/4-Takt.
Kaffeesiederball
Der Kaffeesiederball ist Kult, nicht nur unter Cafetiers. Mit alljährlich 6.000 Gästen zählt der Ball in der Hofburg zu den Größten des Wiener Faschings.
Ball der Wiener Sängerknaben
Der Campus-Ball der Wiener Sängerknaben lädt zu einer festlichen Ballnacht mit elegantem Ambiente, klassischer Musik und stilvoller Garderobe.
Ball der Wiener Philharmoniker
Die Wiener Philharmoniker, eines der berühmtesten Orchester der Welt, bitten in den Goldenen Saal des Musikvereins zum Tanz.
HipHop Ball
Elegante Kleider und Smokings treffen auf Sneaker und Caps. Live-DJs, Rap und Beatboxing verwandeln die Balltradition in ein urbanes Fest der Vielfalt und Inklusion.
Zuckerbäckerball
Nicht nur für Naschkatzen: Bäcker:innen und Konditor:innen der Stadt laden in die Hofburg. Highlight: die legendäre Torten-Tombola.
Die schönsten Ball-Locations in WienDie Wiener Ballsaison öffnet euch Türen zu einzigartigen Orten. In prachtvollen Sälen wie der Hofburg, dem Rathaus oder dem Musikverein verschmelzen Wiener Walzer, Tradition und moderne Festkultur zu unvergesslichen Ballnächten.
3 Tipps für eine gelungene Ballnacht
Modische Hochsteckfrisuren
Wahre Künstler:innen der perfekten Ballfrisur sind z.B. im Steinmetz-Bundy-Privatsalon am Werk.
Die Wiener:innen sind äußerst ballerfahren und wissen, dass die Gäste selbst die wichtigsten Akteure eines Balls sind. Das Wiener Publikum weiß genau, worauf es bei einem Ball ankommt: gute Laune, elegante Kleidung, Benehmen, gepflegte Konversation und Tanzfreude.Thomas Schäfer-Elmayer, Tanzschullehrer in der Tanzschule Elmayer
Dresscode Opernball
Lambert Hofer Junior ist einer der gefragtesten Ausstatter der Wiener Ballszene. Sobald der Sommer zu Ende ist, treffen im Atelier bereits die ersten Frackanfragen für den Opernball ein. Auf dem Siedepunkt des Wiener Faschings herrscht in den Räumlichkeiten in der Müllnergasse ein Gedränge wie auf dem Tanzparkett der Wiener Staatsoper kurz vor der Mitternachtsquadrille.
„Die Wiener Ballkultur ist einzigartig“, schwärmte Olga Hofer, die den Frack- und Kostümverleih nach dem Tod ihres Mannes einige Zeit allein betrieb. „In Deutschland kannst du als Mann auch im schwarzen Anzug auf einen exklusiven Ball gehen, das ist in Wien ein absolutes No-Go. Smoking ist das Minimum, Frack ist besser.“ Frau Hofer ist nun im Ruhestand, dennoch verhilft ihr Team von Schneiderinnen und Schneidern Jahr für Jahr unzähligen Herren zu einem passenden Frack, auf dass sie in der Oper, Hofburg, Rathaus und Musikverein eine gute Figur machen.
Für Damen gilt: großes, bodenlanges Abendkleid
Für Herren gilt: schwarzer Frack mit weißer Fliege und schwarze Lackschuhe
Der Wiener Walzer
Der Walzer als Paartanz irritierte zunächst und bot Anstoß zu moralischer Entrüstung. Der Wiener Kongress (1814/15), der zur Neuordnung Europas in Wien tagte, machte ihn schließlich salonfähig. Die politische Arbeit war so reichlich von Bällen begleitet, dass der legendäre Spruch „Der Kongress tanzt!“ entstand. Die berauschenden Drehbewegungen im Walzer-Schritt brachten intimes Vergnügen in die Ballsäle. Und Johann Strauß Vater (1804 – 1849), der die Vorherrschaft des Walzers mit 152 solcher gelungenen Kompositionen begründete, spielte mit seinem Orchester von Wien bis London zu diesem schwärmerischen Tanz auf.
„Darf ich bitten?“ ist die schönste Einladung zum Tanz während einer Ballnacht und lässt Herzen schneller schlagen. Bei der Damenwahl – hier fordern die Damen die Herren auf – erfahren auch Männer, welch ein Gefühl es ist, der Erwählte zu sein.
Wien-Besucher:innen, die einen Ballbesuch planen, können sich bei Blitz-Kursen tanzfit machen: Mit maßgeschneiderten Kursangeboten richtet sich die Tanzschule Rueff insbesondere an internationale Gäste, die während ihres Wien-Besuchs einen Tanzabend planen und wenig Zeit für die Probe zur Verfügung haben.
Direkt neben den Stallungen der Spanischen Hofreitschule in der Wiener Innenstadt liegt die Tanzschule Elmayer: Im berühmten Palais Pallavicini erlernt ihr die wichtigsten Tanzschritte – und holt euch zugleich Anregungen für die richtigen Umgangsformen im Ballsaal.
Wiener Walzer tanzen lernenDer Wiener Walzer ist ein schneller Tanz mit vielen Drehungen. Wenn Grundschritt und Drehung im Schlaf gelingen, wird der Tanz mit Walzer-Figuren Körbchen, Engelchen (Flirt), Linkswalzer oder das Damensolo erweitert.
Die Musik
Walzer wird zu klassischer und moderner Musik getanzt. Wichtig: Lieder im Dreivierteltakt, die ein Tempo zwischen 135 und 180 Beats pro Minute haben.
Die Tanzhaltung
Der Herr legt die Hand unter das Schulterblatt der Dame, sie ihre Hand auf seine Schulter. Er hält die linke Hand hoch, sie legt ihre rechte sanft in seine.
Der Grundschritt
Der Grundschritt besteht aus Pendelschritten, die seitwärts oder vor und zurück getanzt werden. Einfach das Gewicht verlagern, ohne das schwingende Bein zu belasten.
Die Drehung
Der Herr startet mit großem Schritt rechts vorwärts – seitwärts – schließen, die Dame mit kleinem Schritt links zurück. Dann beginnt die Dame links vorwärts.
Wiener Walzer: UNESCO Kulturerbe aus Wien
Mit dem Tod von Beethoven und Schubert begann eine neue Epoche des Wiener Musiklebens, geprägt von der Strauss-Dynastie. Johann Strauss komponierte mit sechs Jahren seinen ersten Walzer und wurde nach der Ablösung seines Vaters als Kapellmeister auch außerhalb Wiens erfolgreich. Ab 1863 leitete er alle Hofbälle, was eine neue Ära der Wiener Tanzgeschichte einleitete.
Der Wiener Walzer, 2017 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt, galt bis zum Wiener Kongress (1815) als unschicklich. Erst durch das Bürgertum und die Öffnung der Salons begann in der Gründerzeit eine neue, schwungvolle Ära. Dank Johann Strauss ist der Wiener Walzer noch heute Teil vieler österreichischer Traditionen und Bräuche.