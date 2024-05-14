Wo Tradition in Bewegung bleibt: In der Spanischen Hofreitschule in Wien wird die klassische Reitkunst mit Lipizzanern gepflegt – lebendig, präzise und UNESCO-geschützt.

Wenn die weißen Hengste im Takt der Musik durch die Winterreitschule der Hofburg schreiten, wird Geschichte lebendig. Die Spanische Hofreitschule in Wien ist kein Ort der Nostalgie – sie ist gelebte Kultur, bewegte Tradition und das kontinuierliche Streben nach Exzellenz.

Was im 16. Jahrhundert seinen Anfang nahm, ist heute eine weltweit einzigartige Institution, die das kulturelle Erbe Österreichs in die Gegenwart trägt. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1565 zurück. Ursprünglich diente die Reitschule der Ausbildung von Pferden und der adeligen Jugend. Der Begriff „Spanische Reitschule“ verweist auf die iberischen Rassen, aus denen die edlen Lipizzaner hervorgingen – jene charakterstarken Tiere, die heute das Herzstück jeder Vorführung bilden. Seit mehr als 460 Jahren wird hier die klassische Reitkunst der Hohen Schule gepflegt – eine anspruchsvolle, fein abgestimmte Kunstform, bei der Reiter:in und Pferd zu einer harmonischen Einheit verschmelzen.

Die Reise der Hengste beginnt im steirischen Gestüt Piber, führt über das Trainingszentrum Heldenberg und findet ihren Höhepunkt in Wien. Ihre Ausbildung verläuft in mehreren Stufen und baut auf Vertrauen, Geduld und Feingefühl auf. Nur besonders begabte Hengste beherrschen am Ende die berühmten Schulsprünge wie Levade oder Kapriole. Doch das Faszinierende liegt nicht allein in der Tradition, sondern im ständigen Weiterdenken: Frauen sind längst fester Teil des Bereiter:innen-Teams, und durch innovative Vermittlungsformate wird das Erbe einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Wer hier eine Vorführung besucht oder einen Blick hinter die Kulissen wagt, spürt es sofort: Hier glänzt Tradition – nicht durch Stillstand, sondern durch Bewegung. Mit Haltung, Eleganz und einer stillen Selbstverständlichkeit, die genau das erzählt, was Österreich als Kulturland so besonders macht. Ein Ort der zeigt, wie sich kulturelles Erbe zeitgemäß und nachhaltig weitertragen lässt – ganz ohne Pathos, aber mit Haltung.