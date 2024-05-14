Zwei Frauen mit Mützen auf winterlichem Weihnachtsmarkt, beleuchtete Holzhütten und Tannenbaum im Schnee.
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Weihnachtszeit in Österreich
Traditionen erleben: von Adventskranz bis Christkindlmärkte

Advent in Österreich heißt Vorfreude: Christkindlmärkte, Bräuche und Weihnachtskekse machen die Weihnachtszeit zur „schönsten Zeit im Jahr“.

Die Tage werden kürzer, der goldene Herbst weicht den ersten Wintertagen und die ersten Rezepte für Weihnachtskekse wie Linzeraugen und Lebkuchen werden ausgetauscht. Viele Menschen in Österreich lieben die Adventszeit ganz besonders und zelebrieren die vier Wochen vor dem Weihnachtsfest auf unterschiedliche Weise.

Advent in Österreich heißt, wenn am Abend Kerzen leuchten und der Duft nach Vanillekipferl die Küche erfüllt. Wenn am Weihnachtsmarkt heißer Punsch die Hände wärmt und gebrannte Mandeln aus der Tüte genascht werden. Wenn Kinder sich 24-mal auf das Öffnen eines Fensters am Adventskalender freuen. Wenn Besinnlichkeit und Stille Platz im Alltag haben dürfen. Wenn Weihnachtsbräuche die Familie zusammenbringen. Advent ist die Freude über verschneite Dächer und das gemeinsame Warten, bis die vierte Kerze am Adventskranz angezündet wird, dann weiß jedes Kind: Weihnachten ist nah.

Österreich und seine Menschen lieben Traditionen, Rituale und Bräuche; sie wurden im Laufe von Jahrhunderten bewahrt und weiterverbreitet. Eines der Geheimnisse, warum sich österreichisches Brauchtum beständig in den Köpfen und Herzen hält, ist wohl dessen Echtheit: nicht kitschig, sondern authentisch; keine künstliche Inszenierung, sondern ein bodenständiges und echtes Feiern steht im Vordergrund. So ist es das ganze Jahr über, und – oder gerade – auch zur Weihnachtszeit.

9 romantische Christkindlmärkte

Winterwunder Mörbisch auf der Seebühne

Christkindlmarkt am Neuen Platz in Klagenfurt

Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof

Gmundner Advent

Christkindlmarkt am Dom in Salzburg

Mariazeller Advent rund um die Basilika

Christkindlmarkt Altstadt Innsbruck

Bregenzer Weihnachtsmarkt am Kornmarktplatz

Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn

Typische Rezepte im Advent: Weihnachtskekse und Lebkuchen

Weihnachtstraditionen und -bräuche in Österreich

Adventsingen

Seit 1946 erfüllt das Salzburger Adventsingen das Festspielhaus: 150 Stimmen, Hirtenkinder und Geschichten – eine Weihnachtstradition voller Klang und Wärme.

Adventsingen

Nuss- und Mohnstrudel backen

In der Adventszeit duftet es nach Nuss- und Mohnstrudel: sie werden zu Weihnachten nach Familienrezepten gebacken – ein Adventsbrauch voller Geschichte und Symbolik.

Strudel backen

Weihnachtszeit in Kellergassen

Adventszeit in den Kellergassen: Festlich geschmückte Adventfenster, Handwerk, Kulinarik und Märkte verbinden alte Weihnachtstraditionen mit Gemeinschaft.

Kellergassen

Weihnachtskekse backen

Advent ohne Kekse? Unvorstellbar! Vom ersten Burgenländer Kipferl bis zum letzten Husarenkrapferl ist das Backen eine Weihnachtstradition, der kaum jemand widersteht.

Weihnachtskekse backen

Strohsterne basteln

Ob als Baumschmuck oder Fensterdeko: Das Basteln von Strohsternen ist seit dem 17. Jahrhundert eine Weihnachtstradition und erinnert an Krippe und Stern von Bethlehem.

Strohsterne basteln

Adventskranzbinden

Vier Kerzen für den Advent – drei violett für Besinnung, eine rosa für Freude und Hoffnung. Wer den Adventskranz bindet, sorgt schon vor Weihnachten für Lichtblicke.

Adventskranzbinden

Krampus- und Perchtenlauf

Um den 6. Dezember ziehen Krampusse durch die Straßen, in den Rauhnächten folgen die Perchten: Bräuche, die Dunkelheit vertreiben und Neues begrüßen.

Krampus- und Perchtenlauf

Advent mit Kultur verbinden

Im Advent treffen in Österreichs Städten Weihnachtsmärkte auf Kultur, Konzerte auf festliche Bräuche und Traditionen auf zeitgenössische Ausstellungen.

Kunst trifft Advent

Christkindlpostamt

Seit 1950 schicken Kinder ihre Wünsche ans Christkind: Das Postamt bei Steyr macht die Adventszeit zu einer lebendigen Weihnachtstradition – samt einzigartigem Stempel.

Christkindlpostamt

Barbarazweige schneiden

Am 4. Dezember geschnitten, blühen Barbarazweige (traditionell Zweige von Kirschbäumen) zu Weihnachten auf – ein Adventsbrauch, der Hoffnung und Glück symbolisiert.

Barbarazweige schneiden

„Kripperlschauen“

Lebendige Weihnachtstradition: Das Bestaunen von kunstvollen Weihnachtskrippen-Szenen, die in der Adventszeit Gemeinschaft und kulturelles UNESCO Erbe sichtbar machen.

„Kripperlschauen“

Christkindlmärkte besuchen

Seit dem 13. Jahrhundert prägen Weihnachtsmärkte von November bis Dezember den Advent. Zwischen Handwerk, Kulinarik und Bräuchen wächst die Vorfreude auf Weihnachten.

Christkindlmärkte

9 Aussichten auf das Wintertreiben in Österreichs Städten

Wenn sich Österreichs Landeshauptstädte weihnachtlich schmücken, dann ist es Zeit, sich auf den Weg zu machen: Magische Orte mit Weitblick wecken die Vorfreude auf die Stille Nacht.

Donau

Wenn es früh dunkel wird, bieten Burgen und Stifte in der Weihnachtszeit Licht, Wärme und den schönsten Blickfang. Tipp: Die Aussicht vom Stift Göttweig auf Krems.

Krems

Schloss Esterházy

Das Schloss leuchtet im weihnachtlichen Glanz. Der steile Weg vom Schloss bis zur Gloriette lohnt sich: Am Tag reicht der Blick bei klarer Sicht bis zum Neusiedler See.

Eisenstadt

Gloriette bei Schloss Schönbrunn

Wenn am Adventmarkt vor dem Schloss Schönbrunn Hunderte von Lichtern angehen, beobachtet ihr dieses Schauspiel in der Adventszeit am besten von der Gloriette aus.

Gloriette

Pfenningberg

Die moderne Stadt Linz an der Donau überrascht mit neun Stadtwanderwegen. Der Wanderweg Nr. 8 beginnt bei der Nibelungenbrücke und führt zum Pfenningberg.

Linz

Pfänder

Ein Gefühl von Freiheit macht sich breit, wenn man mit der Panoramagondel der Pfänderbahn hoch über das winterliche Bregenz und den Bodensee schwebt.

Bregenz

Über den Dächern

Der Stadtturm, die Café-Bar 360 Grad und eine Fahrt mit der Nordkettenbahn sind beliebte Treffpunkte, um das winterliche Treiben in Innsbruck von oben zu genießen.

Innsbruck

Schlossberg

Der Schlossberg mit dem Uhrturm ist ein magischer Ort im Winter. Das moderne Kunsthaus, das die Grazer:innen „Friendly Alien“ nennen, strahlt zum Uhrturm hinauf.

Graz

Rund um Berge

Der Kapuziner-, der Mönchs-, der Gais- und der Festungsberg umrahmen Salzburg. Die verschneiten Hausberge, erinnern an mit Zucker bestreute Salzburger Nockerl.

Salzburg

Pyramidenkogel

Wenn in der Dämmerung die Lichter angehen, dann wird einem dort oben im Turm ganz warm ums Herz. Orte wie Maria Wörth, Pörtschach und Velden liegen dem Turm zu Füßen.

Klagenfurt
Das berühmteste Weihnachtslied

„Stille Nacht! Heilige Nacht!“

Am Weihnachtsabend 1818 in Oberndorf bei Salzburg verbinden Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber erstmals Text und Melodie zu einem Lied: Stille Nacht! Heilige Nacht! Es gab viele Stationen, bevor die Botschaft von Frieden, Hoffnung und Zusammengehörigkeit bis in alle Winkel der Welt getragen wurde:

Joseph Mohr, der den Text bereits 1816 in Mariapfarr verfasste, brachte das Gedicht nach Oberndorf. Dort begegnete er dem Lehrer und Organisten Franz Xaver Gruber aus dem nahen Arnsdorf. Kurz vor Weihnachten komponierte Gruber die Melodie. Am 24. Dezember 1818 sangen beide erstmals das Lied.

Von Oberndorf aus begann die Reise des Liedes: Der Tiroler Orgelbauer Karl Mauracher brachte die Melodie in seine Heimat und machte sie in Fügen im Zillertal bekannt. Dort sangen die Familien Rainer und Strasser das Lied weiter und verbreiteten es bis über die Grenzen hinaus.

Später fand Gruber in Hallein seine musikalische Heimat. Hier wirkte er als Organist und Komponist und stellte 1854 in einer „Authentischen Veranlassung“ klar, dass „Stille Nacht“ von ihm und Mohr stammte.

Joseph Mohr wurde 1792 in Salzburg geboren, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. In Hochburg-Ach erinnert das Geburtshaus Grubers an die Melodie, die zum Klang der Weihnacht wurde. 

Wer heute die Stille-Nacht-Kapelle und das Museum in Oberndorf besucht, spürt die Stimmung, die mit diesem Ort verbunden ist. In Mariapfarr erinnert ein Museum an Mohrs Inspiration, während in Arnsdorf Grubers altes Schulhaus erhalten blieb.

Stille Nacht Gesellschaft

FAQs

Die Adventszeit der lateinischen Kirche dauert 22 bis 28 Tage und beinhaltet immer vier Sonntage.

Advent bedeutet in der Übersetzung „Ankunft“, womit die Geburt Christi gemeint ist. Diese spezielle Zeit hat in Österreich viele Bräuche hervorgebracht – teils auch aus der nichtchristlichen Welt. Typisch für die Adventszeit ist das gemeinsame Backen von Weihnachtskeksen, die Freude über den Adventskalender, das besinnliche Zusammensein und/oder Musizieren im Familienkreis, das Treffen am Christkindlmarkt mit Freunden und Freundinnen, das Basteln von Weihnachtsschmuck oder das Adventskranzbinden.

Weihnachten ist ein christliches Fest. Am Weihnachtsabend, dem 24. Dezember, feiern die Menschen die Geburt Jesu. Die Christen glauben, dass Jesus Christus vor mehr als 2.000 Jahren als Sohn Gottes auf die Welt kam, um die Menschen zu retten. Das Verbindende und Gemeinsame an Weihnachten hat sich schon längst verselbstständigt, und Weihnachten wird auch ohne religiösen Hintergrund gefeiert.

Weihnachten ist ein typisches Familienfest, zu dem oft mehrere Generationen zusammenkommen, um den Weihnachtsabend gemeinsam zu verbringen. Es gilt als Fest der Liebe und Besinnlichkeit. Dabei versammeln sich die Menschen meistens um einen geschmückten Weihnachtsbaum, der mit Kerzen beleuchtet ist und unter dem Weihnachtsgeschenke liegen. Jede Familie hat im Laufe der Zeit ihre eigenen Rituale entwickelt, den Abend gemeinsam zu erleben. Das traditionelle Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht fehlt allerdings so gut wie nie.

Der Adventskranz taucht zum ersten Mal 1839 in Deutschland auf und wird im Laufe der Zeit auch in Österreich zum beliebten Symbol der Weihnachtszeit. Der Kranz mit seinen vier Kerzen hatte immer schon die Funktion eines Kalenders. Jeden Adventssonntag wird eine neue Kerze angezündet, die anzeigt, wie lange es noch bis zum Heiligen Abend dauert.

Seit dem 19. Jahrhundert erfüllt der Adventskalender eine wichtige Funktion im christlichen Brauchtum. Er dient – ähnlich wie der Adventskranz – als Zeitmesser bis zum Weihnachtsfest. Am 1. Dezember startet das Öffnen des ersten „Türchens“. Den ersten Adventskalender gab es angeblich im Jahr 1851, den ersten gedruckten 1902. Heute sind selbst gebastelte Modelle sehr beliebt – dabei sind der Fantasie in der Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt.

Für viele Menschen in Österreich ist ein mit Weihnachtskugeln, Dekoration, Süßigkeiten und Kerzen geschmückter Tannenbaum der Mittelpunkt des Heiligen Abends. Unter dem leuchtenden Weihnachtsbaum oder Christbaum liegen die Geschenke.

Ursprünglich hat der Weihnachtsbaum seine Wurzeln in heidnischen Bräuchen als Symbol für Fruchtbarkeit und Lebenskraft. Die katholische Kirche lehnte dieses unreligiöse Brauchtum (lange Zeit jedoch) ab. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Christbäume in katholischen Kirchen erlaubt. Den nachweislich ersten Weihnachtsbaum in Wien stellte 1814 die Gesellschaftsdame Fanny von Arnstein auf. Der Brauch wurde rasch in gutbürgerlichen Familien in Wien übernommen. Im 19. Jahrhundert wurden Tannen- und Fichtenwälder aufgeforstet, um die hohe Nachfrage zu decken. Im Zuge einer nachhaltigen Lebensweise verwenden immer mehr Familien einen „lebenden Weihnachtsbaum“, der in einem Topf gepflanzt wird und alle Jahre wieder zum weihnachtlichen Einsatz kommt. 

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