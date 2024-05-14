Thomas Bernhards Liebe zum Gehen

Für große körperliche Anstrengungen war Thomas Bernhard aufgrund einer Lungenerkrankung zu schwach, er liebte es aber zu gehen. Einen Fuß vor den anderen zu setzen, war auch ein zentrales Motiv seiner Werke. Seine Figuren gehen, um zu denken und denken, um zu gehen. Auf die Spitze treibt er dieses Prinzip in der Erzählung Gehen.

Wer buchstäblich auf Thomas Bernhards Spuren wandeln will, sollte sich zu Fuß aufmachen: Etwa auf den Lieblingsspazierweg, den er während seiner Zeit in Grafenhof im Salzburger Pongau abschritt. Gut fünf Kilometer lang ist der Pfad, heute flankiert von Schautafeln, die von den wichtigsten Stationen des Dichters berichten. Auch im oberösterreichischen Ohlsdorf gibt es einen Rundweg, auf dem jene Region zu erkunden ist, die Bernhard inspirierte und immer wieder in seinen Werken auftaucht. Es handelt sich bewusst um keine „Auf-den-Spuren-von-Tour“, sondern soll das Bernhardsche Motiv des „Gehens und Denkens“ erlebbar machen.