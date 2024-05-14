Ötztal in Tirol
Wandern, Mountainbiken und Skifahren umgeben von 250 Dreitausendern
Einleitung
Eine Region, die sowohl im Sommer als auch im Winter verzaubert – das Ötztal. Ein Ort, an dem die Berge eure Grenzen testen und gleichzeitig ein Gefühl von Freiheit schenken. Im Sommer könnt ihr auf über 1.600 Kilometern Wanderwegen und 860 Kilometern Bikerouten in die atemberaubende Natur eintauchen. Die Dreitausender bieten dabei eine Kulisse, die selbst erfahrene Abenteurer:innen staunen lässt. Ob der imposante Stuibenfall oder die Thermalbäder des Aqua Dome – Entspannung und Action gehen hier Hand in Hand.
Und dann, im Winter? Da verwandelt sich das Tal in ein Eldorado für Wintersportfans. Auf den Abhängen der sechs Skigebiete wird der Traum von schneeweißen Abfahrten wahr. Auch abseits der Pisten gibt es viel zu erleben: Langlaufloipen, Winterwanderwege oder eine Wanderung mit Laternen zum Stuibenfall.
Egal ob Sommer oder Winter – das Ötztal überrascht, fordert und belohnt. Bereit für euer nächstes Abenteuer?
Das Ötztal aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten im Ötztal
Besondere Events
Regionale Rezepte
Tiroler Knödel
Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.
Kaspressknödel
Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.
Zillertaler Krapfen
Mit diesem Rezept schmeckt die Tiroler Spezialität wie das Original aus Zillertal. Die Krapfen gefüllt mit Graukäse werden im Zillertal besonders für Feste zubereitet.
Besondere Unterkünfte
Naturpark Ötztal
Im Naturpark Ötztal spielt die Natur groß auf: Gletscherwelten in den Ruhegebieten der Ötztaler und Stubaier Alpen, urige Zirbenwälder im Windachtal und die steil aufragende Engelswand bei Umhausen mit seltener Flora und Fauna. Am Piburger See glitzert Wasser vor Felssturz-Kulisse, im Naturpark Haus Längenfeld wird Natur multimedial erlebbar. Dörfer wie Vent, Obergurgl oder Niederthai sind perfekte Basecamps – gekrönt von der Wildspitze auf 3.774 Metern.