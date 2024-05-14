Urlaub ohne Auto

Das Auto darf gern stehen bleiben: In der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See lässt sich der Urlaub entspannt und umweltfreundlich gestalten. Ob mit der S-Bahn, dem Bus oder einem der vielen Shuttleangebote – wer auf Öffis setzt, ist das ganze Jahr über gut unterwegs. Die Wege sind kurz, die Taktungen durchdacht, die Perspektiven überraschend schön.

Wer es noch nachhaltiger will: Zahlreiche Unterkünfte in der Region Villach sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.