Einleitung
Kulturelles Herz des Burgenlands
Die Landeshauptstadt Eisenstadt ist rund 60 Kilometer von Wien entfernt. Ihre Altstadt besteht größtenteils aus einer Fußgängerzone und lädt zu Spaziergängen ein. Hinter den zahlreichen Häuserecken der Gässchen entdecken Besucher:innen immer wieder nette, kleine Lokale und Geschäfte.
Der Blickfang und zugleich Hauptsehenswürdigkeit ist das Schloss Esterházy im Zentrum der Stadt. Hier hat der Komponist Joseph Haydn für den Fürsten Esterházy fast 30 Jahre lang komponiert – was Eisenstadt den Beinamen Haydnstadt einbrachte. Dies ehrt nicht nur Haydns Erbe, sondern verweist auch auf das HERBSTGOLD Festival, das Haydns Musik zelebriert. Eisenstadt ist ein Kulturjuwel, das historische Schönheit mit musikalischem Erbe verbindet, umgeben von den Weiten des Burgenlands.
Der Haydnsaal im Schloss Esterházy beeindruckt mit seiner Akustik und barocken Fresken. Ein magischer Ort, an dem Haydn selbst musizierte und Musik noch heute lebendig wird!
Eisenstadt in allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten in und um Eisenstadt
Die schönsten Touren
Besondere Events
Classic.Esterházy
Hochkarätigen Künstler:innen nehmen Gäste mit auf eine musikalische Reise und stellen dabei Werke von Joseph Haydn in den Mittelpunkt.
Keys To Heaven - Piano Festival
Klavierkunst in allen Facetten mit einer vielseitigen Mischung aus Genres: on Klassik bis Moderne.
Lovely Days Festival
Die Lovely Days bringen Rock-Acts der 60er und 70er auf die Bühne: Erlebt ein Festival voller Klassiker in einmaliger Atmosphäre.
Berühmte Persönlichkeiten
Familie Esterházy
Sie zählte zu den einflussreichsten Familien Ungarns und prägte Politik, Militär und Kultur. Ihre Förderung der Künste und das Schloss in Eisenstadt sind legendär.
Essen und Trinken in Eisenstadt
Regionale Rezepte
Besondere Unterkünfte
Grüne Fahrt mit Bahn und Bus
Einsteigen, losfahren, abschalten: So komfortabel kann die Urlaubsanreise mit dem Zug sein. Im Gegensatz dazu: Wer kennt sie nicht, die Erschöpfung nach einer anstrengenden Autofahrt? Das nervt offenbar immer mehr Menschen. Umso erfreulicher ist die neue Zugverbindung zwischen Wien und Eisenstadt. In nur einer Stunde erreichen Gäste nicht nur bequem, sondern auch nachhaltig für die Umwelt, ihr Ziel.
Wer im Urlaub aufs Auto verzichtet, verursacht weniger CO₂-Emissionen und spart Energie. Die Sorge, am Urlaubsort nicht ausreichend flexibel zu sein, ist unbegründet, denn vier Stadtbus-Linien chauffieren die Besucher:innen in alle Stadtteile Eisenstadts. Dieser Fortschritt unterstreicht das Engagement für eine nachhaltigere Mobilität und fördert die Vernetzung innerhalb der Region. Eine ideale Wahl für alle, die Kultur, Geschichte und Natur erleben möchten.
Burgenland Card
Die Burgenland Card bietet Eintritte und Ermäßigungen in mehr als 270 der schönsten Attraktionen und Freizeiteinrichtungen. Gratis ab der ersten Übernachtung in einer von über 650 Partner-Unterkünften.