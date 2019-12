Veranstaltungen in Österreich

Art on Snow Gastein

Mit der „Art on Snow 2019“ verwandelt sich das Gasteinertal in eine riesige Kunstausstellung, die sich über die Gasteiner Ortschaften und Berge erstreckt – und das bereits zum achten Mal in Folge. Wintersportler kommen sogar schon mitten im Skigebiet in den Genuss der Kunst und können wahrhaft „coole“ Skulpturen bestaunen.







