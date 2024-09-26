Alta Austria en invierno
Esquí, senderismo invernal con disfrute en refugios de montaña

Desabróchate los esquís, las tablas de snowboard y las raquetas de nieve, haz una parada en las acogedoras cabañas de esquí y disfruta de la cálida hospitalidad

Un último giro, la fijación se cierra y la ilusión por la parada en uno de los refugios de esquí de Alta Austria después de un día en las pistas es grande. Ya sean knödel rellenos y sabrosos, spätzle con queso especiado, una crujiente Wiener Schnitzel o un esponjoso Kaiserschmarren: después de la actividad al aire libre en el aire fresco de invierno, los clásicos de la cocina austríaca saben especialmente bien.

Acogedoras salas con techos bajos —la mayoría con un horno de azulejos en el centro— caracterizan a las rústicas cabañas. También en las casas de montaña de nueva construcción o renovadas reina la calidez. En ambos casos, la madera crea una atmósfera confortable. Para sentarse al aire libre, se ofrecen terrazas con vistas al paisaje montañoso nevado.

En los refugios de esquí se encuentran personas que aman el invierno: niños y sus monitores de esquí, familias, parejas o amistades que comen y beben juntos, se acercan más unos a otros y disfrutan de un descanso despreocupado con hospitalidad cordial en los Alpes.

Información rápida sobre Alta Austria
Capital:Linz
Superficie:11.982 km²
Población:aprox. 1,53 millones (en 2024)
Porcentaje de bosque:41,8%
Montaña más alta:Dachstein, 2995 metros
Estaciones de esquí7
Parques naturales4
Balnearios:4

Regiones

Salzkammergut

67 lagos, 15 montañas con más de 1.500 metros de altitud: una belleza natural. Y la cultura es la guinda del pastel.

Salzkammergut

Attersee-Attergau

Un paraíso de aguas brillantes de color azul verdoso. Y un lugar de inspiración para artistas como Gustav Klimt desde la Belle Époque.

Attersee-Attergau

Mondsee-Irrsee

Paseos invernales por el romántico lago Salzkammergut con vistas al Drachenwand, descubra la cultura y el Adviento en el pueblo de Mondsee.

Mondsee-Irrsee

Traunsee-Almtal

"Tintero verde oscuro", el lago más profundo de Austria con el romántico castillo lacustre de Orth. Más al oeste se encuentra el valle de Almtal.

Traunsee-Almtal

Lago de Hallstatt

Con vistas al Dachstein, Bad Goisern y Hallstatt se alzan junto al lago, uno de los motivos fotográficos más populares internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad.

Lago de Hallstatt

Lago Wolfgangsee

Como si descansara en sí mismo - completamente inquieto, pero consciente de su belleza: así es como se encuentra incrustado en paisajes de bosques, prados y montañas.

Lago Wolfgangsee

Mühlviertel

Las tierras altas de granito del norte pueden explorarse en invierno con raquetas de nieve o a caballo.

Mühlviertel

Pyhrn-Priel

A los amantes de la naturaleza les encanta esta región, con los bosques del Parque Nacional de Kalkalpen y las montañas del Pyhrn-Priel.

Pyhrn-Priel

Región del Danubio

Senderismo invernal en la “vena azul” de Europa y disfrutar de vistas impresionantes, especialmente de la fuerza de la naturaleza en el meandro de Schlögen.

Región del Danubio

Ciudades y lugares

Enns

La ciudad más antigua de Austria es la primera ciudad Cittáslow: la desaceleración, la diversidad y la regionalidad priman sobre la agitada y acelerada vida en Enns.

Enns

Steyr

Una de las ciudades más antiguas de Austria, fundada en 980 con la construcción del castillo de Lamberg.

Steyr

Braunau en el Inn

El centro de la región de Innviertel, con su casco histórico y su plaza gótica, es un punto de encuentro para ciclistas de ocio.

Braunau en el Inn

Wels

Wels an der Traun es una acogedora ciudad cultural desde la época romana. La torre Lederer, símbolo de la ciudad, es la puerta de entrada a las casas del casco histórico.

Wels

Gmunden en el lago Traunsee

Una ciudad balneario con historia: las numerosas y espléndidas villas son testimonio de la época imperial del pasado. La cerámica de Gmunden es su bandera verde y blanca.

Gmunden en el lago Traunsee

En el círculo de las estaciones

Costumbres en Alta Austria

  • Los mercados de Adviento En Steyr o en el castillo de Weinberg, en el Mühlviertel, en St. Wolfgang, los mercadillos navideños se han hecho un nombre.

  • En Noche de Paz mantienen viva la canción, sus anécdotas y leyendas.

  • Las carreras de Glöckler El 5 de enero, los Glöckler recorren el Salzkammergut con gorros brillantes. Los Schönperchten ahuyentan a los "malos espíritus".

  • Carnaval en Ebensee Desde 1604, coloridos desfiles adornan las calles de Ebensee am Traunsee a finales de febrero.

  • Dulce domingo En Gmunden, los visitantes se regalan un corazón de pan de jengibre el 30 de marzo de 2025. Esta costumbre se remonta a 1641 y forma parte del "Patrimonio Cultural Inmaterial".

  • Fiestas alpinas y ferias de ganado A finales de verano, las vacas, decoradas con colores, son acompañadas desde los pastos de montaña.

Acontecimientos destacados

Personajes famosos

Sisi: Emperatriz Isabel

A 125 años de su muerte, la fascinación por Sisi persiste. Si desea acercarse a ella, busque sus lugares favoritos.

Sisi: Emperatriz Elisabeth

Anton Bruckner

En 2024, Alta Austria celebró el 200.º aniversario de Anton Bruckner con la primera KulturEXPO: un año Bruckner destacado con mirada hacia el futuro.

Anton Bruckner

Recetas

Forellenfilet mit Waldpilzen

"Forellenfilet mit Waldpilzen" es un plato austriaco de filete de trucha con setas de bosque, que resalta los sabores naturales de sus ingredientes.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Kaspressknödel

Los "Kaspressknödel" son albóndigas austriacas de pan y queso, típicas del Tirol, que se fríen y se sirven con ensalada de col o salsa de arándanos.

Kaspressknödel

Alojamientos únicos

Hotel Weisses Rössl: romanticismo junto al lago Wolfgangsee.

Dilly National Park Resort: hotel de bienestar

Baumhotel Kopfing: Lujo en medio del bosque

Mühltalhof: cocina galardonada incluida

Sommerhof en Gosau: SKI IN – SKI OUT, 4 estrellas

Hotel Aviva: hotel para solteros, 4 estrellas superior

Best Western Parkhotel Hagenberg: 4 estrellas superior

Región con biodiversidad

Parque Nacional de Kalkalpen

La naturaleza reina en el Patrimonio de la Humanidad con su exuberante biodiversidad. Descubrirla es sobrecogedor.

¿Qué podemos hacer para proteger la biodiversidad?

  1. Respetar la naturaleza. Permanezca en los senderos señalizados y llévese la basura.

  2. Utiliza la movilidad sostenible. Descubre el transporte público o simplemente ve en bicicleta.

  3. Ten consideración con los animales salvajes. Observa a los animales desde una distancia prudencial.

  4. Disfrute de forma consciente (y ecológica). Elija alimentos y productos locales y sostenibles.

  5. Proteger la biodiversidad. Proteger y conservar la biodiversidad es crucial para el equilibrio ecológico.

Parque Nacional los Alpes Calcáreos

Preguntas frecuentes

El estado federado de Alta Austria, con su mezcla de

  • lagos cristalinos (por ejemplo, Attersee, Traunsee, Mondsee, Irrsee, Wolfgangsee, Hallstätter See) y montañas (por ejemplo, Hoher Dachstein (2.995 m), Torstein (2.948 m), Großer Priel (2.523 m), Traunstein (1.691 m), Hoher Nock (1.961 m), Schafberg (1.783 m) - en el Salzkammergut,

  • la Capital cultural Bad Ischl Salzkammergut,

  • la capital progresista de la provincia Linz a orillas del Danubio, con su dulce estrella, la Linzer Torte,

  • Granjas cuadradas en el montañoso Mühlviertel,

  • sus 50 cervecerías y 100 Tipos de cerveza,

  • el singular Schlögener Schlinge en el Danubio

    es pura alegría tanto para los buscadores de naturaleza como para los culturetas y Aficionados a la cocina.

El nombre de la provincia procede del nombre de su territorio predecesor, el Archiducado Austria ob der Enns, uno de los tierras hereditarias de los Habsburgo.

Alta Austria, con su capital Linz, es el lugar adecuado para quienes buscan una combinación de arte contemporáneo, tecnologías futuristas y experiencias especiales en la naturaleza.

Esta es una selección de los de Alta Austria:

como el Centro Ars Electronica, el Museo Lentos, el Museo del Castillo, el Pöstlingberg de Linz, la capital cultural Bad Ischl Salzkammergut y las abadías (el monasterio agustino de San Florián, la abadía de Schlägl, la abadía de Schlierbach).

La montaña más alta de Alta Austria es el Hohe Dachstein (2.995 m), el pico más alto de la cordillera de los Dachstein.

Las cabañas rústicas se caracterizan por sus acogedores salones de techos bajos, normalmente con una estufa de azulejos en el centro. También son acogedoras las posadas de montaña de nueva construcción o modernizadas. Nuestros consejos:

Desde el extremo norte en Hochficht, en el Bosque de Bohemia, hasta el dominio esquiable de la Copa del Mundo cerca de Hinterstoder y la región de esquí de Dachstein en el sur, hay siete dominios esquiables en Alta Austria:

