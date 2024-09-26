Alta Austria en invierno
Esquí, senderismo invernal con disfrute en refugios de montaña
Un último giro, la fijación se cierra y la ilusión por la parada en uno de los refugios de esquí de Alta Austria después de un día en las pistas es grande. Ya sean knödel rellenos y sabrosos, spätzle con queso especiado, una crujiente Wiener Schnitzel o un esponjoso Kaiserschmarren: después de la actividad al aire libre en el aire fresco de invierno, los clásicos de la cocina austríaca saben especialmente bien.
Acogedoras salas con techos bajos —la mayoría con un horno de azulejos en el centro— caracterizan a las rústicas cabañas. También en las casas de montaña de nueva construcción o renovadas reina la calidez. En ambos casos, la madera crea una atmósfera confortable. Para sentarse al aire libre, se ofrecen terrazas con vistas al paisaje montañoso nevado.
En los refugios de esquí se encuentran personas que aman el invierno: niños y sus monitores de esquí, familias, parejas o amistades que comen y beben juntos, se acercan más unos a otros y disfrutan de un descanso despreocupado con hospitalidad cordial en los Alpes.
El calendario de eventos muestra lo más destacado, tanto tradicional como moderno.
Salzkammergut
67 lagos, 15 montañas con más de 1.500 metros de altitud: una belleza natural. Y la cultura es la guinda del pastel.
Attersee-Attergau
Un paraíso de aguas brillantes de color azul verdoso. Y un lugar de inspiración para artistas como Gustav Klimt desde la Belle Époque.
Mondsee-Irrsee
Paseos invernales por el romántico lago Salzkammergut con vistas al Drachenwand, descubra la cultura y el Adviento en el pueblo de Mondsee.
Traunsee-Almtal
"Tintero verde oscuro", el lago más profundo de Austria con el romántico castillo lacustre de Orth. Más al oeste se encuentra el valle de Almtal.
Lago de Hallstatt
Con vistas al Dachstein, Bad Goisern y Hallstatt se alzan junto al lago, uno de los motivos fotográficos más populares internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad.
Lago Wolfgangsee
Como si descansara en sí mismo - completamente inquieto, pero consciente de su belleza: así es como se encuentra incrustado en paisajes de bosques, prados y montañas.
Mühlviertel
Las tierras altas de granito del norte pueden explorarse en invierno con raquetas de nieve o a caballo.
Pyhrn-Priel
A los amantes de la naturaleza les encanta esta región, con los bosques del Parque Nacional de Kalkalpen y las montañas del Pyhrn-Priel.
Ciudades y lugares
Enns
La ciudad más antigua de Austria es la primera ciudad Cittáslow: la desaceleración, la diversidad y la regionalidad priman sobre la agitada y acelerada vida en Enns.
Steyr
Una de las ciudades más antiguas de Austria, fundada en 980 con la construcción del castillo de Lamberg.
Braunau en el Inn
El centro de la región de Innviertel, con su casco histórico y su plaza gótica, es un punto de encuentro para ciclistas de ocio.
Wels
Wels an der Traun es una acogedora ciudad cultural desde la época romana. La torre Lederer, símbolo de la ciudad, es la puerta de entrada a las casas del casco histórico.
En el círculo de las estaciones
Los mercados de Adviento En Steyr o en el castillo de Weinberg, en el Mühlviertel, en St. Wolfgang, los mercadillos navideños se han hecho un nombre.
En Noche de Paz mantienen viva la canción, sus anécdotas y leyendas.
Las carreras de Glöckler El 5 de enero, los Glöckler recorren el Salzkammergut con gorros brillantes. Los Schönperchten ahuyentan a los "malos espíritus".
Carnaval en Ebensee Desde 1604, coloridos desfiles adornan las calles de Ebensee am Traunsee a finales de febrero.
Dulce domingo En Gmunden, los visitantes se regalan un corazón de pan de jengibre el 30 de marzo de 2025. Esta costumbre se remonta a 1641 y forma parte del "Patrimonio Cultural Inmaterial".
Fiestas alpinas y ferias de ganado A finales de verano, las vacas, decoradas con colores, son acompañadas desde los pastos de montaña.
Sisi: Emperatriz Isabel
A 125 años de su muerte, la fascinación por Sisi persiste. Si desea acercarse a ella, busque sus lugares favoritos.
Forellenfilet mit Waldpilzen
"Forellenfilet mit Waldpilzen" es un plato austriaco de filete de trucha con setas de bosque, que resalta los sabores naturales de sus ingredientes.
Región con biodiversidad
La naturaleza reina en el Patrimonio de la Humanidad con su exuberante biodiversidad. Descubrirla es sobrecogedor.
¿Qué podemos hacer para proteger la biodiversidad?
Respetar la naturaleza. Permanezca en los senderos señalizados y llévese la basura.
Utiliza la movilidad sostenible. Descubre el transporte público o simplemente ve en bicicleta.
Ten consideración con los animales salvajes. Observa a los animales desde una distancia prudencial.
Disfrute de forma consciente (y ecológica). Elija alimentos y productos locales y sostenibles.
Proteger la biodiversidad. Proteger y conservar la biodiversidad es crucial para el equilibrio ecológico.