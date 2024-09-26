Desabróchate los esquís, las tablas de snowboard y las raquetas de nieve, haz una parada en las acogedoras cabañas de esquí y disfruta de la cálida hospitalidad

Un último giro, la fijación se cierra y la ilusión por la parada en uno de los refugios de esquí de Alta Austria después de un día en las pistas es grande. Ya sean knödel rellenos y sabrosos, spätzle con queso especiado, una crujiente Wiener Schnitzel o un esponjoso Kaiserschmarren: después de la actividad al aire libre en el aire fresco de invierno, los clásicos de la cocina austríaca saben especialmente bien.

Acogedoras salas con techos bajos —la mayoría con un horno de azulejos en el centro— caracterizan a las rústicas cabañas. También en las casas de montaña de nueva construcción o renovadas reina la calidez. En ambos casos, la madera crea una atmósfera confortable. Para sentarse al aire libre, se ofrecen terrazas con vistas al paisaje montañoso nevado.

En los refugios de esquí se encuentran personas que aman el invierno: niños y sus monitores de esquí, familias, parejas o amistades que comen y beben juntos, se acercan más unos a otros y disfrutan de un descanso despreocupado con hospitalidad cordial en los Alpes.