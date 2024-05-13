Las atracciones turísticas más bonitas de la Alta Austria
Las mejores vistas de la ciudad de Linz se pueden disfrutar desde el Pöstlingberg. El museo de arte Lentos Kunstmuseum expone el arte austríaco contemporáneo. Por la noche, el cubo de cristal de colores se comunica con la fachada LED que cambia de color del Ars Electronica Center. El teatro Musiktheater situado en los jardines Volksgarten fascina con su arquitectura moderna y su tecnología multimedia. La Mural Harbor Gallery muestra arte urbano en un formato de gran tamaño.
Experiencias únicas en la naturaleza
En la Alta Austria hay lugares especialmente bonitos para disfrutar del tiempo libre en la naturaleza: el mirador 5fingers, el meandro Schlögener Schlinge con vistas al Danubio o las cuevas del Dachstein. Coge el tren de cremallera SchafbergBahn de St. Wolfgang al Schafberg, descubre el romántico Castillo Seeschloss Ort en Gmunden, situado en medio del lago Traunsee, o sumérgete en la animada Edad Media del castillo Burg Clam.
Lugares de encuentro
El monasterio de canónigos agustinos de San Florián, cerca de Linz, es un conocido lugar de peregrinación con una impresionante biblioteca y una joya del barroco austríaco. La Abadía de Schlägl es el centro espiritual de Mühlviertel y es famosa por sus conciertos de órgano. En la Abadía de Schlierbach los monjes elaboran queso ecológico. En su moderna quesería, los visitantes pueden observar de cerca a los queseros y probar el queso de Schlierbach.
Linz, la capital
Ars Electronica Center
Habla por teléfono con un Android, acaricia una foca robot o clona tu planta favorita bajo la guía de un experto: el Ars Electronica Center es un museo interactivo enteramente dedicado a la comunicación tangible de conocimientos científicos y conexiones tecnológicas. Una idea radiante, como ya lo expresa la fachada LED de 5100 metros cuadrados que cambia de color y parece un cubo de cristal a orillas del Danubio.
La confluencia de expertos del arte y la ciencia con el público también caracteriza el Ars Electronica Festival, que se celebra cada año en Linz y hace visible el arte mediático digital en los espacios públicos.
Otras atracciones turísticas de la ciudad de Linz
El museo de arte Lentos Kunstmuseum
El museo exhibe arte contemporáneo en Austria, y su llamativa fachada de cristal y hormigón visto, a orillas del Danubio, parece cobrar vida propia.
Teatros Landestheater y Musiktheater
El público es bienvenido en la moderna ópera junto a los jardines Volksgarten, donde se puede acceder fuera de las funciones para una visita entre bastidores.
Mural Harbor
Esta galería muestra todos los tipos de arte urbano en un formato de gran tamaño. Se puede ver como parte de una visita guiada que se debe reservar previamente.
Experiencias en la naturaleza en la Alta Austria
Mirador 5fingers
En la meseta de Dachstein Krippenstein, el mirador se eleva sobre un abismo de 400 metros de profundidad. Sus cinco pasarelas diferentes permiten unas vistas espectaculares de los lagos de la región de Salzkammergut, unas vistas abrumadoras. La plataforma está iluminada hasta medianoche y, por lo tanto, puede verse desde lejos.
Una de las pasarelas está hecha completamente de cristal y hace que en las alturas se te acelere el pulso. ¡Solo para los más valientes!
Más lugares donde disfrutar de la naturaleza en Alta Austria
Schlögener Schlinge
El meandro Schlögener Schlinge es una joya natural de la Alta Austria. Desde el mirador Steiner Felsen podrás disfrutar de unas vistas únicas del Danubio.
Tren de cremallera SchafbergBahn en el lago Wolfgangsee
Desde 1893, el tren de cremallera más empinado de Austria sube de St. Wolfgang al Schafberg, ofreciendo vistas de los lagos de Salzkammergut.
Palacios, castillos y abadías en la Alta Austria
La residencia de verano de la familia imperial
Villa Imperial de Bad Ischl
"Oh, cuánto añoro a mi queridísimo Ischl", escribió a su madre el príncipe heredero Francisco José, a los 15 años, en 1845. Una visita a la Villa Imperial, el regalo de bodas de la archiduquesa Sofía a la joven pareja de novios formada por Francisco José I y Elisabeth, nos permite hacernos una idea de por qué el emperador prefería este edificio neoclásico antes que el esplendor de sus residencias vienesas. Los aposentos todavía emanan el espíritu de tiempos pasados; casi parece como si el emperador Francisco José I hubiera abandonado hace un momento su estudio para dedicarse a su pasatiempo favorito: la caza.
Aún hoy, con motivo del cumpleaños de Francisco José I, el 18 de agosto, se celebra cada año en Bad Ischl la fiesta imperial “Kaiserfest”, con una ceremonia y una gran alborozo.
Más palacios, castillos y abadías en la Alta Austria
Castillo Seeschloss Ort en el lago Traunsee
Por su pintoresca ubicación en una isla del lago Traunsee, accesible por un puente de madera, el Seeschloss es un popular destino de excursiones.
Castillo Burg Clam en Mühlviertel
Este castillo medieval sigue vivo: los visitantes recorren una fortaleza habitada y amueblada. En verano, suena rock en la zona de conciertos.
Abadía de San Florián en Linz
Este monasterio barroco de agustinos impresiona con su biblioteca, la Sala de Mármol, el órgano Bruckner y la cripta de Anton Bruckner.
Abadía de Schlierbach
La abadía barroca de Schlierbach es famosa por sus vitrales y quesos ecológicos. Las visitas guiadas te sumergen en su mundo espiritual.
Apreciar y proteger la naturaleza
En Austria, la naturaleza manda: parques naturales y nacionales, lagos para bañarse de aguas cristalinas y regiones naturales intactas. Además, como país pionero en agricultura ecológica, Austria lidera el ranquin europeo de superficies de cultivo ecológico y la protección de la biodiversidad desempeña un papel importante. Aquí, la gente vive consciente de sus tesoros ecológicos y, en consecuencia, su compromiso es grande: los bosques y praderas se conservan cuidadosamente, las masas de agua se mantienen limpias, se protegen los paisajes naturales y se fomenta la biodiversidad. La preservación de estos hábitats para las personas, los animales, las plantas y el clima es una visión de futuro en Austria.
Es increíble que la unión entre el bienestar personal y la propia responsabilidad se pueda lograr sin esfuerzo. Aquí, todos los visitantes se comprometen a unas vacaciones sostenibles.