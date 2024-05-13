Las atracciones turísticas más bonitas de la Alta Austria

La Alta Austria, con su capital Linz, es el lugar ideal para quienes buscan una combinación de tecnologías futuristas y experiencias especiales en la naturaleza.

Las mejores vistas de la ciudad de Linz se pueden disfrutar desde el Pöstlingberg. El museo de arte Lentos Kunstmuseum expone el arte austríaco contemporáneo. Por la noche, el cubo de cristal de colores se comunica con la fachada LED que cambia de color del Ars Electronica Center. El teatro Musiktheater situado en los jardines Volksgarten fascina con su arquitectura moderna y su tecnología multimedia. La Mural Harbor Gallery muestra arte urbano en un formato de gran tamaño.

Experiencias únicas en la naturaleza

En la Alta Austria hay lugares especialmente bonitos para disfrutar del tiempo libre en la naturaleza: el mirador 5fingers, el meandro Schlögener Schlinge con vistas al Danubio o las cuevas del Dachstein. Coge el tren de cremallera SchafbergBahn de St. Wolfgang al Schafberg, descubre el romántico Castillo Seeschloss Ort en Gmunden, situado en medio del lago Traunsee, o sumérgete en la animada Edad Media del castillo Burg Clam.

Lugares de encuentro

El monasterio de canónigos agustinos de San Florián, cerca de Linz, es un conocido lugar de peregrinación con una impresionante biblioteca y una joya del barroco austríaco. La Abadía de Schlägl es el centro espiritual de Mühlviertel y es famosa por sus conciertos de órgano. En la Abadía de Schlierbach los monjes elaboran queso ecológico. En su moderna quesería, los visitantes pueden observar de cerca a los queseros y probar el queso de Schlierbach.