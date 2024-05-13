Fiestas tradicionales
Los austriacos miran a sus raíces con cuidado y cierto orgullo y mantienen sus tradiciones con amor. Desde muy temprana edad, los habitantes de este país crecen con las costumbres y rituales regionales y los integran en su modo de vida.
Y es precisamente por esta razón por la que se puede sentir el amor y el esfuerzo en todas las fiestas tradicionales del país. En Austria, las tradiciones se viven y se cultivan activamente. Esta dedicación y la alegría del espectáculo pueden sentirse de primera mano. Por eso, estas fiestas no son en absoluto una puesta en escena para entretener a los invitados. El amor por la tradición es genuino y auténtico y se comparte con la gente que está de visita y quiere conocer la cultura.
Carnaval y costumbres carnavalescas
Los desfiles de carnaval y las celebraciones carnavalescas adoptan formas muy diversas. Lo que todos tienen en común son los espléndidos disfraces y las elaboradas máscaras. Además de la lucha entre el bien y el mal, el carnaval es también diversión, exuberancia y alegría de vivir.
En bailes vieneses son parte integrante del carnaval. Su estilo único y su ambiente noble los convierten en un acontecimiento inolvidable. Durante el carnaval reina el estado de excepción en numerosos desfiles, fiestas y eventos.
Fiesta del narciso en Ausseerland, Estiria
En primavera, el Ausseerland se transforma en un mar de flores blancas con la floración del narciso estrella. A finales de mayo, estas flores toman el protagonismo en la Fiesta del Narciso, donde unos 3.000 voluntarios, incluidos niños y turistas, las recogen para el gran desfile.
Durante meses, los participantes construyen figuras de alambre de un metro de altura, que luego decoran con más de 100.000 narcisos. Alrededor de 30 esculturas florales desfilan por el centro de la ciudad, llenando el aire con su aroma. Al mediodía, bandas de música, grupos con trajes tradicionales y las princesas del narciso acompañan el desfile hasta el lago.
Corona de Carintia a caballo en Weitensfeld
En el siglo XVI, sólo una damisela y tres hijos burgueses sobrevivieron a la peste en Weitensfeld, en Carintia. Una carrera debía decidir la elección de su futuro novio. Por eso, los jinetes de Kranzel siguen invitando a la gente a participar en la competición el domingo de Pentecostés, con canciones y bandas tradicionales.
Los jinetes persiguen por el pueblo, ahuyentando simbólicamente la peste y despejando el camino para la carrera. Sólo el ganador puede besar a la doncella de piedra en la fuente del mercado y recibe el Kranzel, es decir, la corona nupcial. Tradicionalmente, el premio se entrega a una joven seleccionada, con la que el ganador baila el Vals Gurktaler.
Domingo de Cuaresma en Gmunden, a orillas del lago Traunsee
En el siglo XVII, el párroco de Gmunden ofrecía una comida a los pobres como gesto de caridad. Hoy, ese espíritu perdura en el Domingo del Amor, una celebración dedicada a los enamorados. ¿Y qué mejor símbolo de afecto que un corazón de pan de jengibre? Los pasteleros preparan estas dulces delicias con frases y diseños cariñosos, perfectos para regalar.
La fiesta comienza con una misa en la iglesia parroquial, seguida de una colorida procesión de disfraces por el casco antiguo. El momento más esperado llega en la plaza del pueblo, donde se reparten los corazones a los asistentes.
Gauder Fest en Zell am Ziller, Tirol
El Festival Festival Gauder es una de las fiestas populares más antiguas de la región alpina. Sus orígenes se remontan a 1428. El nombre no procede de la palabra dialectal "Gaudi" (diversión), sino de "Gauderlehen", el lugar donde se celebra la fiesta.
Antiguamente se celebraban ferias y concursos en el mercado. Hoy en día, los artesanos muestran sus habilidades en el mercado tradicional de artesanía y agricultores y venden productos regionales como Dogglen, carteras o tallas. Tampoco puede faltar la cerveza "Gauder Bock". Incluso las competiciones se siguen celebrando con gran fervor hoy en día: el "Ranggeln" -el "Ranggeln", o brazo cruzado del adversario- es actualmente la competición de "Ranggler" más famosa de la región alpina.
Tradiciones y costumbres en verano
Solsticio de verano en Wachau
Las Fiestas de Verano tienen raíces en la época precristiana, cuando se creía que el fuego alejaba el mal. Hoy, esa tradición sigue viva con grandes hogueras a orillas del Danubio, viñedos iluminados con antorchas, castillos resplandecientes y luces flotando sobre el río. Al caer la noche, las hogueras se encienden, ofreciendo un espectáculo impresionante, especialmente desde el Ferrocarril de Wachau o los barcos del Danubio. El gran final de la celebración de San Juan: un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales.
Para completar la experiencia, tabernas, posadas y restaurantes de la región sirven menús especiales con cocina local y vinos de primera calidad.
Animales y personas descienden al valle
Año tras año, en Austria los agricultores, pastores y cuidadores de ganado llevan sus animales en primavera desde el valle hasta los pastos alpinos (Almen). En lo alto de la montaña, vacas, ovejas, cabras y caballos encuentran praderas ricas en hierbas y pasto de gran calidad. La estancia de los animales durante el verano también beneficia a la naturaleza, ya que la ganadería alpina ayuda a conservar el paisaje cultural y evita que se cubra de matorrales.
En otoño, el ganado regresa al valle. Durante esta bajada, los animales lucen adornos elaborados hechos de ramas de abeto, flores y cintas de colores. Las campanas de las vacas, que según la tradición también ahuyentan a los malos espíritus, se oyen desde lejos en el pueblo, donde lugareños y visitantes ya esperan su llegada.
Desfiles de Sansones en la región de Lungau de Salzburgo
Samson, el gigante de Lungau de hasta 6,5 metros de altura y más de 80 kilos de peso, fue mencionado por primera vez en 1635. La leyenda dice que su pelo negro alberga poderes sobrehumanos.
Durante los desfiles del Sansón de Lungau en la Fiesta de la Vendimia de Salzburgo, los solteros llevan a hombros a la figura de un metro de altura por el pueblo. Les acompañan dos enanos y una banda que toca el Vals de Sansón. Los clubes de trajes tradicionales, tiro y juventud rural también participan en la colorida procesión. Por cierto: hay un total de 10 figuras de Sansón en la región de Lungau, en Salzburgo.
Por qué son sostenibles las tradiciones y costumbres
En Austria, el cultivo de costumbres y tradiciones está profundamente vinculado a la sostenibilidad. Las ganaderías alpinas, las fiestas tradicionales y la artesanía local reflejan un respeto profundo por la naturaleza y los recursos. Además, fomentan la sostenibilidad social y el compromiso colectivo de cuidar la región.
La página de Patrimonio Cultural Inmaterial celebra los rituales, costumbres y oficios tradicionales que se transmiten de generación en generación.