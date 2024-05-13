Carnaval, fiesta del narciso, solsticio, conducción de ganado: Austria celebra sus tradiciones con pasión.

Los austriacos miran a sus raíces con cuidado y cierto orgullo y mantienen sus tradiciones con amor. Desde muy temprana edad, los habitantes de este país crecen con las costumbres y rituales regionales y los integran en su modo de vida.

Y es precisamente por esta razón por la que se puede sentir el amor y el esfuerzo en todas las fiestas tradicionales del país. En Austria, las tradiciones se viven y se cultivan activamente. Esta dedicación y la alegría del espectáculo pueden sentirse de primera mano. Por eso, estas fiestas no son en absoluto una puesta en escena para entretener a los invitados. El amor por la tradición es genuino y auténtico y se comparte con la gente que está de visita y quiere conocer la cultura.