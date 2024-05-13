Las mejores excursiones de un día desde Viena

Las excursiones de un día desde Viena en tren y autobús le llevan a la naturaleza, cultura y diversión, rápidas, sin estrés y llenas de nuevas perspectivas.

Viena es vibrante, inspiradora y llena de vida, pero a veces la naturaleza llama. Alrededor de la ciudad se despliega un oasis verde de colinas onduladas, densos bosques y pintorescos paisajes fluviales. Aquí, las experiencias naturales se unen a los placeres culturales, los lugares históricos a los idílicos viñedos y las rutas de senderismo a los descubrimientos culinarios. Las excursiones de un día desde Viena son una invitación a conocer los alrededores en todas sus facetas, sin estrés y de forma sostenible en transporte público.

A un corto trayecto en tren o autobús, los Bosques de Viena y los Alpes vieneses se extienden ante las puertas de Viena. Rutas de senderismo, cordilleras y monasterios invitan al descanso. Más al sur, las suaves colinas vinícolas invitan a pasear entre las vides y a hacer una parada en una taberna de vinos.

Entre Krems y Dürnstein, el Danubio serpentea entre terrazas vinícolas en el Wachau, mientras ruinas de castillos y monasterios barrocos caracterizan el paisaje. Ya sea un paseo en barco por el agua, una excursión en bicicleta por el río o una degustación de especialidades regionales, aquí disfrutar se convierte en toda una experiencia. Quienes anhelen un viaje cultural también encontrarán lugares inspiradores en los alrededores de Viena. Castillos, ciudades balneario o lugares predilectos de artistas: todos ellos combinan la historia con el aquí y el ahora.

Las excursiones de un día desde Viena muestran una cara diferente de la región: súbase, póngase en marcha y sumérjase en una sensación que combina sin esfuerzo naturaleza, cultura y encanto austriaco.