Las mejores excursiones de un día desde Viena
Naturaleza, diversión y cultura en equilibrio

Las excursiones de un día desde Viena en tren y autobús le llevan a la naturaleza, cultura y diversión, rápidas, sin estrés y llenas de nuevas perspectivas.

Viena es vibrante, inspiradora y llena de vida, pero a veces la naturaleza llama. Alrededor de la ciudad se despliega un oasis verde de colinas onduladas, densos bosques y pintorescos paisajes fluviales. Aquí, las experiencias naturales se unen a los placeres culturales, los lugares históricos a los idílicos viñedos y las rutas de senderismo a los descubrimientos culinarios. Las excursiones de un día desde Viena son una invitación a conocer los alrededores en todas sus facetas, sin estrés y de forma sostenible en transporte público.

A un corto trayecto en tren o autobús, los Bosques de Viena y los Alpes vieneses se extienden ante las puertas de Viena. Rutas de senderismo, cordilleras y monasterios invitan al descanso. Más al sur, las suaves colinas vinícolas invitan a pasear entre las vides y a hacer una parada en una taberna de vinos.

Entre Krems y Dürnstein, el Danubio serpentea entre terrazas vinícolas en el Wachau, mientras ruinas de castillos y monasterios barrocos caracterizan el paisaje. Ya sea un paseo en barco por el agua, una excursión en bicicleta por el río o una degustación de especialidades regionales, aquí disfrutar se convierte en toda una experiencia. Quienes anhelen un viaje cultural también encontrarán lugares inspiradores en los alrededores de Viena. Castillos, ciudades balneario o lugares predilectos de artistas: todos ellos combinan la historia con el aquí y el ahora.

Las excursiones de un día desde Viena muestran una cara diferente de la región: súbase, póngase en marcha y sumérjase en una sensación que combina sin esfuerzo naturaleza, cultura y encanto austriaco.

Las ciudades más bonitas de los alrededores de Viena

Krems, a orillas del Danubio

La metrópoli cultural cuenta con numerosos museos y la mejor gastronomía del país.

Krems

Baden, cerca de Viena

En la encantadora ciudad balneario de casco antiguo barroco, donde la nobleza veraneaba, hoy puede relajarse en termas, pasear por parques y disfrutar de la cultura.

Baden

Las regiones más bonitas de los alrededores de Viena

Valle de Wachau

Lago Neusiedl

Alpes vieneses

Donde el Rax, el Schneeberg y el Semmering pierden altitud, comienza el país de las 1.000 colinas: el Bucklige Welt, una región mágica.

Alpes vieneses
Bosques de Viena

Los monumentos más bonitos de Viena

Abadía de Melk

La abadía de Melk se fundó en el siglo XI y se alza majestuosa sobre el Danubio. Es famosa por su espectacular biblioteca y su encantador jardín abacial.

Abadía de Melk

Castillo de Esterházy

El castillo gótico, que los príncipes Esterházy convirtieron en el centro de la vida cortesana, sigue siendo hoy un lugar de animada cultura.

Castillo de Esterházy

Abadía de Klosterneuburg

La abadía de Klosterneuburg combina la herencia imperial con el arte sacro, fue construida en el siglo XII y remodelada en la época barroca.

Abadía de Klosterneuburg

Galería Provincial de Burgenland

Para todos aquellos a los que les gusta cambiar de perspectiva. El arte contemporáneo y moderno marca aquí la pauta: bellas artes, instalaciones y arte multimedia.

Galería Provincial de Burgenland

Castillo de Laxenburg

El castillo consta de dos edificios, el Castillo Viejo de la Edad Media y el Patio Azul de la época barroca.

Castillo de Laxenburg

Palacio de Hof

en 2002, el entonces bastante deteriorado Palacio Hof fue despertado de su letargo para restaurar este magnífico complejo barroco a su estado original.

Castillo de Hof

Castillo de Kreuzenstein

Un castillo medieval con historia, donde los señores gobernaban la campiña circundante.

Castillo de Kreuzenstein

Viajar en barco, autobús y tren

Excursiones en barco

Excursiones en autocar

Billete ÖBB Einfach-Raus

Billete combinado de tren y barco Wachau

Preguntas frecuentes

Merece la pena hacer una excursión de un día de Viena a Salzburgo para conocer los lugares más destacados. Gracias a la rápida conexión ferroviaria (unas 2,5 horas por trayecto), hay tiempo para visitar el casco antiguo, los jardines de Mirabell, la fortaleza de Hohensalzburg y tomar un café.

Para un ritmo más relajado, sin embargo, se recomienda pernoctar.

Los alrededores de Viena forman parte del estado federado de Baja Austria. Éstas son las tres regiones que lindan directamente con Viena:

  • Bosques de Viena sur y suroeste - naturaleza, senderismo y monasterios como la abadía de Heiligenkreuz

  • Weinviertel norte y noreste: colinas onduladas, viñedos y caminos de bodegas

  • Danubio Baja Austria a orillas del Danubio

Hay muchas emocionantes excursiones de un día que puede realizar fácilmente en tren y autobús:

  • Bosques de Viena: perfectos para relajadas excursiones a pie o en bicicleta por densos bosques y pintorescos pueblos.

  • Höllental & Rax: Paraíso del senderismo con impresionantes desfiladeros y el sendero de la tubería de agua.

  • Semmering: Atractivo todo el año, especialmente la ruta de senderismo del ferrocarril, con vistas espectaculares.

  • Castillo de Kreuzenstein: Un castillo medieval al que se puede llegar fácilmente en S-Bahn en dirección a Korneuburg.

  • Linz: En poco más de una hora de tren, el casco antiguo barroco se encuentra con la cultura moderna.

  • Salzburgo: Una excursión de un día en tren (aprox. 2,5 horas) a Mozart, la fortaleza de Hohensalzburg y el centro histórico de Salzburgo.

  • Baden, cerca de Viena: baños termales, parques imperiales y encantadores cafés; perfecto para cualquier época del año a sólo 30 minutos de Viena.

  • Lago Neusiedl: A sólo 45 minutos en tren, ideal para practicar ciclismo o deportes acuáticos.

  • Wachau: La abadía de Melk, los viñedos y lugares idílicos como Dürnstein se pueden explorar relajadamente en tren y barco.

¿Cómo viajar de forma sostenible?

"Vacaciones con responsabilidad" significa inspirarse y experimentar cosas bellas, y al mismo tiempo mostrar consideración por la naturaleza, la protección del clima y la cooperación justa.

Viajar de forma sostenible significa ..

