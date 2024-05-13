Las mejores excursiones de un día desde Viena
Naturaleza, diversión y cultura en equilibrio
Viena es vibrante, inspiradora y llena de vida, pero a veces la naturaleza llama. Alrededor de la ciudad se despliega un oasis verde de colinas onduladas, densos bosques y pintorescos paisajes fluviales. Aquí, las experiencias naturales se unen a los placeres culturales, los lugares históricos a los idílicos viñedos y las rutas de senderismo a los descubrimientos culinarios. Las excursiones de un día desde Viena son una invitación a conocer los alrededores en todas sus facetas, sin estrés y de forma sostenible en transporte público.
A un corto trayecto en tren o autobús, los Bosques de Viena y los Alpes vieneses se extienden ante las puertas de Viena. Rutas de senderismo, cordilleras y monasterios invitan al descanso. Más al sur, las suaves colinas vinícolas invitan a pasear entre las vides y a hacer una parada en una taberna de vinos.
Entre Krems y Dürnstein, el Danubio serpentea entre terrazas vinícolas en el Wachau, mientras ruinas de castillos y monasterios barrocos caracterizan el paisaje. Ya sea un paseo en barco por el agua, una excursión en bicicleta por el río o una degustación de especialidades regionales, aquí disfrutar se convierte en toda una experiencia. Quienes anhelen un viaje cultural también encontrarán lugares inspiradores en los alrededores de Viena. Castillos, ciudades balneario o lugares predilectos de artistas: todos ellos combinan la historia con el aquí y el ahora.
Las excursiones de un día desde Viena muestran una cara diferente de la región: súbase, póngase en marcha y sumérjase en una sensación que combina sin esfuerzo naturaleza, cultura y encanto austriaco.
Las ciudades más bonitas de los alrededores de Viena
Las regiones más bonitas de los alrededores de Viena
Los monumentos más bonitos de Viena
Abadía de Melk
La abadía de Melk se fundó en el siglo XI y se alza majestuosa sobre el Danubio. Es famosa por su espectacular biblioteca y su encantador jardín abacial.
Castillo de Esterházy
El castillo gótico, que los príncipes Esterházy convirtieron en el centro de la vida cortesana, sigue siendo hoy un lugar de animada cultura.
Abadía de Klosterneuburg
La abadía de Klosterneuburg combina la herencia imperial con el arte sacro, fue construida en el siglo XII y remodelada en la época barroca.
Galería Provincial de Burgenland
Para todos aquellos a los que les gusta cambiar de perspectiva. El arte contemporáneo y moderno marca aquí la pauta: bellas artes, instalaciones y arte multimedia.
Castillo de Laxenburg
El castillo consta de dos edificios, el Castillo Viejo de la Edad Media y el Patio Azul de la época barroca.
Palacio de Hof
en 2002, el entonces bastante deteriorado Palacio Hof fue despertado de su letargo para restaurar este magnífico complejo barroco a su estado original.
"Vacaciones con responsabilidad" significa inspirarse y experimentar cosas bellas, y al mismo tiempo mostrar consideración por la naturaleza, la protección del clima y la cooperación justa.
Viajar de forma sostenible significa ..
... la naturaleza intacta y los paisajes culturales cultivados con respeto y responsabilidad.
... Alojamientos con certificado de sostenibilidad y movilidad suave elegir.
... estar abiertos al entendimiento mutuo en materia de Accesibilidad e inclusión cultural.