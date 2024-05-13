Cascadas de Krimml
Las cascadas más altas de Europa en la región del Parque Nacional de Hohe Tauern
Introduction
Son las cascadas más altas de Europa y las quintas más altas del mundo: "Impresionante" es lo que casi querrá murmurar nada más llegar a la primera cascada de las Cascadas de Krimml, de tres niveles. Pero esta caracterización no haría justicia al impresionante espectáculo natural de SalzburgerLand; al fin y al cabo, muchas personas acuden a este lugar de fino rocío precisamente por este motivo: ¡para respirar libremente!
Las cascadas del Krimml son una gigantesca "sala de terapia" al aire libre. El interior: bosque, rocas e interminables masas de agua en cascada en plena región del Parque Nacional de Hohe Tauern.
Actividades en torno a las cataratas de Krimml
Los mundos del agua de Krimml
Los Mundos del Agua del Krimml ofrecen una experiencia interactiva centrada en el elemento agua, situada justo al lado de las Cascadas del Krimml.
Ruta de las cascadas hasta la cascada más alta
El Sendero de las Cascadas discurre en serpentina a lo largo de las Cascadas de Krimml y ofrece vistas espectaculares.
Paseo con antorchas invierno hasta las cascadas iluminadas
En los meses de invierno, las cascadas se iluminan hasta las 21.30 horas, con un romántico paseo a la luz de las antorchas y una bebida.
Información rápida sobre las Cascadas de Krimml
Ubicación y acceso público
Planificador de rutas en coche, con el Pinzgauer Lokalbahn, con el nostálgico tren de vapor y con el ÖBB.
Horarios de apertura
La Ruta de las Cascadas de Krimml está abierta ininterrumpidamente desde mediados de abril hasta finales de octubre.
Infraestructura y accesibilidad
El sendero sin barreras conduce desde el aparcamiento hasta la cascada más baja, incluyendo aseos accesibles para sillas de ruedas.
Entradas y precios
Tasa de usuario del sendero y entrada combinada para los Mundos del Agua de Krimml y el Sendero de las Cascadas.
Agua y naturaleza: aquí hay aún más fuentes de alegría
¿Cómo pueden los niños inspirarse en la naturaleza?
Las experiencias al aire libre son una forma divertida de entusiasmar a los niños con el medio ambiente. Enseguida se dan cuenta de que la naturaleza merece ser protegida.
La naturaleza como aventura: La naturaleza es un "patio de aventuras" que hay que cuidar y en el que hay cosas apasionantes por descubrir, desde las plantas y los animales hasta el mundo acuático.
El medio ambiente como libro de texto: Utiliza las actividades al aire libre para hablar de la protección y la responsabilidad medioambientales de forma lúdica.
Recursos: Sensibiliza a los niños sobre la importancia de proteger los recursos: Ahorrar agua, separar la basura, consumo consciente.
Responsabilidad personal: Recoger juntos la basura, hacer pequeñas "misiones medioambientales" y explicar a los niños cómo se responsabilizan con sus actos.
Diversión y creatividad: Ser imaginativos, hacer juntos manualidades sobre la naturaleza, escribir diarios medioambientales. De este modo, la conciencia medioambiental cobra vida a través del juego y permanece en la memoria.