¡Un espectáculo natural! El agua de las cataratas de Krimml cae desde 380 metros, acercándote a la naturaleza y su refrescante niebla.

Son las cascadas más altas de Europa y las quintas más altas del mundo: "Impresionante" es lo que casi querrá murmurar nada más llegar a la primera cascada de las Cascadas de Krimml, de tres niveles. Pero esta caracterización no haría justicia al impresionante espectáculo natural de SalzburgerLand; al fin y al cabo, muchas personas acuden a este lugar de fino rocío precisamente por este motivo: ¡para respirar libremente!

Las cascadas del Krimml son una gigantesca "sala de terapia" al aire libre. El interior: bosque, rocas e interminables masas de agua en cascada en plena región del Parque Nacional de Hohe Tauern.