Aerial view of multi-tiered waterfall amid dense coniferous forest, mountain valley in the background.
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Cascadas de Krimml
Las cascadas más altas de Europa en la región del Parque Nacional de Hohe Tauern

¡Un espectáculo natural! El agua de las cataratas de Krimml cae desde 380 metros, acercándote a la naturaleza y su refrescante niebla.

Son las cascadas más altas de Europa y las quintas más altas del mundo: "Impresionante" es lo que casi querrá murmurar nada más llegar a la primera cascada de las Cascadas de Krimml, de tres niveles. Pero esta caracterización no haría justicia al impresionante espectáculo natural de SalzburgerLand; al fin y al cabo, muchas personas acuden a este lugar de fino rocío precisamente por este motivo: ¡para respirar libremente!

Las cascadas del Krimml son una gigantesca "sala de terapia" al aire libre. El interior: bosque, rocas e interminables masas de agua en cascada en plena región del Parque Nacional de Hohe Tauern.

Datos sobre las cataratas de Krimml
Altitud380 m
Ubicación:Krimml en SalzburgerLand
Parque Nacional:Hohe Tauern
Sendero de la cascada:4 km
Accesibilidad:Cascada inferior en 10-15 min, cascada superior en 1,15 h

Actividades en torno a las cataratas de Krimml

Los mundos del agua de Krimml

Los Mundos del Agua del Krimml ofrecen una experiencia interactiva centrada en el elemento agua, situada justo al lado de las Cascadas del Krimml.

Los mundos del agua de Krimml

Ruta de las cascadas hasta la cascada más alta

El Sendero de las Cascadas discurre en serpentina a lo largo de las Cascadas de Krimml y ofrece vistas espectaculares.

Sendero de las cascadas

Paseo con antorchas invierno hasta las cascadas iluminadas

En los meses de invierno, las cascadas se iluminan hasta las 21.30 horas, con un romántico paseo a la luz de las antorchas y una bebida.

Paseo con antorchas

Salud en Hohe Tauern

Ocio para alérgicos y asmáticos: la iniciativa ofrece alojamiento apto para alérgicos, terapias, excursiones guiadas por la montaña y programas de salud.

Salud en Hohe Tauern

Información rápida sobre las Cascadas de Krimml

Ubicación y acceso público

Planificador de rutas en coche, con el Pinzgauer Lokalbahn, con el nostálgico tren de vapor y con el ÖBB.

Ubicación y transporte público

Horarios de apertura

La Ruta de las Cascadas de Krimml está abierta ininterrumpidamente desde mediados de abril hasta finales de octubre.

Infraestructura y accesibilidad

El sendero sin barreras conduce desde el aparcamiento hasta la cascada más baja, incluyendo aseos accesibles para sillas de ruedas.

Descubrir más

Entradas y precios

Tasa de usuario del sendero y entrada combinada para los Mundos del Agua de Krimml y el Sendero de las Cascadas.

Entradas

Agua y naturaleza: aquí hay aún más fuentes de alegría

El medio ambiente y la naturaleza

¿Cómo pueden los niños inspirarse en la naturaleza?

Las experiencias al aire libre son una forma divertida de entusiasmar a los niños con el medio ambiente. Enseguida se dan cuenta de que la naturaleza merece ser protegida.

  • La naturaleza como aventura: La naturaleza es un "patio de aventuras" que hay que cuidar y en el que hay cosas apasionantes por descubrir, desde las plantas y los animales hasta el mundo acuático.

  • El medio ambiente como libro de texto: Utiliza las actividades al aire libre para hablar de la protección y la responsabilidad medioambientales de forma lúdica.

  • Recursos: Sensibiliza a los niños sobre la importancia de proteger los recursos: Ahorrar agua, separar la basura, consumo consciente.

  • Responsabilidad personal: Recoger juntos la basura, hacer pequeñas "misiones medioambientales" y explicar a los niños cómo se responsabilizan con sus actos.

  • Diversión y creatividad: Ser imaginativos, hacer juntos manualidades sobre la naturaleza, escribir diarios medioambientales. De este modo, la conciencia medioambiental cobra vida a través del juego y permanece en la memoria.

Viajar de forma sostenible

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