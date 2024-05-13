De compras en Austria
Introduction
Austria cuenta con numerosas tiendas especializadas, mercados de artistas y otras magníficas opciones de compras en todo el país. Disfruta de la caza de gangas en uno de sus coloridos mercados o pasea por una exclusiva calle comercial.
Viena
Naschmarkt
Naschmarkt de Viena el Naschmarkt de Viena, situado entre la Kettenbrückengasse y la Karlsplatz, es un mercado al aire libre de frutas y verduras que no debería faltar en ningún itinerario. Si se encuentra en la zona un sábado, no deje de visitar el mercadillo semanal, donde podrá encontrar cucharas de plata, antigüedades de madera y mucho más.
Brunnenmarkt
Si quieres explorar la ciudad fuera de los caminos trillados, Brunnenmarkt en Wien-Ottakring es un lugar estupendo para conocer la Viena multicultural. Situado entre Thaliastrasse y Ottakringer Strasse, se describe mejor como un bazar. Un gran número de vendedores ofrecen todo tipo de artículos.
Karmelitermarkt
Descubre el centro de la vida judía en Viena Situado en el distrito 2, Wien-Leopoldstadt, el Barrio de Karmeliter tiene un ambiente auténtico y realista. Su corazón es el Karmelitermarkt, con sus numerosos restaurantes kosher, tiendas, panaderías y mucho más.
Salzburgo
Schrannenmarkt
Schrannenmarkt de Salzburgo, frente al Palacio de Mirabell, es el tercer mercado callejero más grande de Austria, por detrás del Naschmarkt y el Brunnenmarkt de Viena. Aquí se venden flores, prendas de cuero, alimentos saludables y muchas otras delicias, desde anguilas hasta ciruelas. La mayoría de los productos cárnicos y lácteos son elaborados por los vendedores, que estarán encantados de ofrecerle una muestra.
Kapitelmarkt
Kapitelmarkt se encuentra al pie del Festung Hohensalzburg. Situado entre Catedral de Salzburgo y el antiguo Cementerio de San Pedroofrece recuerdos, regalos y sabrosas golosinas.
Tirol y Alta Austria
Mercado de alfareros en Hall (Tirol)
La ciudad medieval de Hall en Tirol acoge el mayor Mercado de Alfareros en el que se exhibe cerámica de Austria y sus países vecinos. Los niños pueden aprender a convertir un terrón de arcilla en un bonito jarrón para sus madres y practicar sus habilidades recién adquiridas. Los maestros alfareros muestran paso a paso cómo se crean sus objetos y obras de arte. El Mercado de Alfareros se celebra en la plaza Oberer Stadtplatz de Hall.
Rastro en la plaza principal de Linz (Alta Austria)
Todos los sábados, la Hauptplatz de Linz se convierte en un mercado donde se venden todo tipo de cachivaches, desde muñecas mancas hasta relucientes lámparas de araña. De noviembre a febrero, el mercado se celebra frente al Neues Rathaus (nuevo ayuntamiento).
Aquí encontrará más información sobre los mercados del Tirol y la Alta Austria:
Carintia
Ursulamarkt
Ursulamarkt tiene una tradición de 700 años. El mercado de Klagenfurt Atrae a unos 330 vendedores de artículos como cerámica y juguetes de madera. Para los niños hay un zoo de mascotas y puestos de salchichas fritas, castañas asadas, vino caliente y similares. Se celebra siempre en octubre, en torno a la festividad de Santa Úrsula, el 21 de octubre.
Mercado artesanal del lago Ossiach
El mayor mercado artesanal de Austria atrae a 40.000 visitantes al año. Unos 130 expositores de 10 países presentan sus obras de cerámica, vidrio, madera, metal, cuero y textiles durante cinco días en agosto.
Mercado de San Veiter
St. Veiter Wiesenmarkt en Sankt Veit an der Glan es el mayor parque de atracciones tradicional de Carintia. Desde hace casi 650 años, se celebra el último sábado de septiembre. Tradicionalmente comienza con un colorido desfile por la ciudad y dura 10 días. También se celebran espectáculos agrícolas, mercados de animales, mercadillos y mercados de antigüedades.
Estiria
Mercado de agricultores en Kaiser-Josef-Platz
En la mediterránea Graz siempre se sentirá un poco más cerca del Sur. Esto se aplica especialmente a Kaiser-Josef Marktun pequeño y acogedor mercado de agricultores donde podrá comprar alimentos sanos y de producción local, como carne, queso, fruta y verdura. No hay que perderse la especialidad culinaria de Estiria, el apreciado aceite de semillas de calabaza, que se elabora prensando las semillas tostadas de las calabazas.
Mercado de agricultores en Lendplatz
Los agricultores y productores locales acuden al Mercado del Agricultor de Lendplatz para vender sus productos frescos. En verano, una forma agradable de pasar la tarde es sentarse a la sombra en una de las cervecerías al aire libre (por ejemplo, en la Gasthaus Lendplatzl) y contemplar la vibrante vida y el colorido del mercado.
Mercadillo de Grazer
En Estiria, los mercadillos se llaman "Fetzenmarkt" (= mercadillo de trapos). Es bastante obvio de dónde viene el nombre, pero sería un error creer que todo lo que se encuentra es chatarra y trapos viejos. Todo lo contrario: Relojes antiguos, porcelana, pequeñas antigüedades, lámparas, libros antiguos y viejas postales harán vibrar los corazones de los coleccionistas.
Aquí encontrará más información sobre los mercados de las regiones más bellas de Estiria:
Los mejores recuerdos comestibles
Barquillos de avellana Manner
Josef Manner I soñaba con "chocolate para todos". En 1898, su Neapolitaner Schnitte nº 239 conquistó el mundo.
Bolas de Mozart de Salzburgo
Las originales bolas de chocolate hechas a mano de la pastelería Fürst combinan las mejores tradiciones de Austria: historia, música y repostería.
Viena, Linz e Innsbruck
Mariahilfer Straße (Viena)
Situada junto a Viena Westbahnhof de Viena, "Mahü", como la llaman cariñosamente los vieneses, es la calle con más tiendas de Austria. En casi todos los grandes almacenes de ropa, marroquinería, muebles y accesorios, libros y artículos de papelería. Agradable cafés callejeros ofrecen un agradable descanso de las compras: descanse las piernas cansadas mientras se deleita con la famosa "Gemütlichkeit" vienesa.
Landstraße (Linz)
Landstraße en Linz es La segunda calle comercial más grande de Austria. Comienza en la barroca plaza mayor -que también cuenta con numerosas tiendas- y recorre todo el centro de Linz hasta el cruce de Blumau. A pocos pasos de la Landstraße se encuentra Neuer Dom, la iglesia más grande de Austria. La Landstraße está muy cerca de la estación de tren y alberga tiendas de renombre internacional, así como pequeñas tiendas de baratijas y souvenirs.
Maria Theresien-Straße (Innsbruck)
Sentarse a contemplar el mundo pasar es uno de los grandes atractivos de la Maria Theresien-Straße Calle Maria Theresien-Straße en Innsbruck, uno de los bulevares más espléndidos de Europa. Con los picos escarpados de Nordkette al fondo, la Columna de Santa Ana en el centro y multitud de pequeñas y grandes tiendas, entre ellas el famoso famoso Kaufhaus Tyrol - la calle Maria Theresien-Straße ofrece algo para todos los gustos.
Aquí encontrará más información sobre las compras en Viena, Linz e Innsbruck:
Klagenfurt, Graz y Salzburgo
Kramergasse y Alter Platz (Klagenfurt)
Del gótico al barroco: Kramergasse es Klagenfurtes la calle comercial número 1 de Klagenfurt, la más antigua de la ciudad y la primera zona peatonal de Austria Primera zona peatonal de Austria. La Kramergasse está flanqueada por hermosas casas barrocas y Jugendstil y conduce a la Alter Platz, el centro histórico de la ciudad, con sus antiguas casas burguesas y palacios reales, tiendas y cafés.
Alrededores de la Plaza Mayor (Graz)
Aquí encontrará encantadoras callejuelas repletas de tiendas y boutiques. En la Edad Media, Graz fue un importante centro comercial, y esta antigua tradición se refleja hoy en día en el gran número de tiendas. La mayor calle comercial de la ciudad es Herrengasse, a los amantes del arte les encantará la Sackstraße.
Justo al lado de Getreidegasse: Linzergasse (Salzburgo)
No es fácil llamar la atención junto a la elegante Getreidegasse de Salzburgo. Menos concurrida, pero -o todo lo más- merecedora de una visita es la antigua Linzergasse escondida detrás de Kapuzinerbergcon numerosas boutiques, zapaterías y una excelente tienda de música. La pintoresca Linzergasse siempre ha sido la "hermana pequeña" de la más imponente Getreidegasse.
Aquí encontrará más información sobre las compras en Klagenfurt, Graz y Salzburgo:
De compras por Klagenfurt (y otras sugerencias para el buen tiempo)
Pölten, Bregenz y Eisenstadt
Kremsergasse (St. Pölten)
St. Pölten mayor calle comercial, Kremsergassecomienza justo enfrente de la estación de tren. Y como ir de compras no es suficiente, los ojos también encuentran mucho para deleitarse en la zona peatonal. En ella maravillosos edificios de principios de siglocomo la casa nº 41, diseñada por Joseph Maria Olbrich, arquitecto de la Secesión vienesa.
Kaiserstraße (Bregenz)
Bregenz es absolutamente hermosa, aunque no muy grande. Por eso, todas las tiendas importantes -desde moda infantil hasta joyerías, desde tiendas familiares tradicionales hasta marcas de diseño- se aglutinan en y alrededor de la Kaiserstraße. Lo cual es muy conveniente, ya que ir de compras no lleva mucho tiempo, tiempo que se puede dedicar a relajarse en un café callejero, disfrutando del fantástico paisaje fantástico paisaje entre el lago Constanza y el monte Pfänder.
Hauptstraße (Eisenstadt)
Por último, pero no por ello menos importante: Eisenstadt. Hauptstraßela calle principal de la ciudad, ofrece una encantadora mezcla de tiendas, cafés, boutiques, joyerías y tiendas de moda tradicional. El centro de Eisenstadt cuenta con unas 150 tiendas.
Aquí encontrará más información sobre las compras en St. Pölten y Bregenz: