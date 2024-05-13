De compras en Austria

Viena

Naschmarkt

Naschmarkt de Viena el Naschmarkt de Viena, situado entre la Kettenbrückengasse y la Karlsplatz, es un mercado al aire libre de frutas y verduras que no debería faltar en ningún itinerario. Si se encuentra en la zona un sábado, no deje de visitar el mercadillo semanal, donde podrá encontrar cucharas de plata, antigüedades de madera y mucho más.

Brunnenmarkt

Si quieres explorar la ciudad fuera de los caminos trillados, Brunnenmarkt en Wien-Ottakring es un lugar estupendo para conocer la Viena multicultural. Situado entre Thaliastrasse y Ottakringer Strasse, se describe mejor como un bazar. Un gran número de vendedores ofrecen todo tipo de artículos.

Karmelitermarkt

Descubre el centro de la vida judía en Viena Situado en el distrito 2, Wien-Leopoldstadt, el Barrio de Karmeliter tiene un ambiente auténtico y realista. Su corazón es el Karmelitermarkt, con sus numerosos restaurantes kosher, tiendas, panaderías y mucho más.